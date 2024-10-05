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8 محاور رئيسة لبناء منظومة أمن سيبراني متينة.. لا مجال للتأخر

10/5/2024 11:45:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان – بينما تستمر الهجمات السيبرانية وتزداد تعقيدًا في العالم ويشتد خطرها الاقتصادي والاجتماعي مع تقدم الوقت، يدعو خبراء الحكومة الجديدة إلى أن تجعل "الأمن السيبراني" أحد ملفاتها الأكثر أهمية.
وبين الخبراء أن الحكومة من خلال مؤسساتها المعنية بالأمن السيبراني، يجب أن تضمن وتعزز منظومة الأمن السيبراني في مواجهة القرصنة بكل أشكالها.
وأشار الخبراء إلى أن هنالك 8 محاور رئيسية سيساعد العمل ضمنها إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني الأردنية، منها عدة محاور تضمنتها الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي جرى الإعلان عنها مؤخرا.
وفي التفاصيل، أكد الخبراء أهمية أن تعنى الحكومة بمحور تحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن السيبراني لتتناسب مع التطورات التكنولوجية، وخاصة مع التطور في الذكاء الاصطناعي والانتشار المتزايد للدفع والخدمات الرقمية، وبمحور تطويع التقنيات الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني.
وأشاروا إلى أهمية العناية بمحور حماية شبكات الاتصالات والبنية التحتية من أي اختراقات، ومحور إيجاد خطط وبرامج لكافة المؤسسات لرصد الاختراقات قبل وقوعها أو للاستجابة والتعامل معها، ومحور يعنى ببناء القدرات والكفاءات البشرية ودعم الريادة والابتكار في مجال الأمن السيبراني، ومحور خاص بالتوعية للمجتمع والمؤسسات، ومحور يركز على بناء الشراكات محليا وعربيا وعالميا.
وأكد الخبراء على أن تبدأ الحكومة بمحور تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي ستحكم عمل القطاع خلال السنوات المقبلة، والبناء على ما حققه الأردن في هذا المجال وخصوصا بعدما احتل الأردن مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي عندما احتل المرتبة 27 من بين 194 دولة متقدما.
وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني د.بسام المحارمة "تزايد عمليات التحول الرقمي في كل القطاعات يضغط باتجاه تعزيز منظومة الأمن السيبراني في الأردن خلال المرحلة المقبلة والبناء على ما وصلنا اليه في هذا المجال".
وبين أن ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تمت صياغتها مؤخرا وجرى أيضا الانتهاء من إعداد البرنامج التنفيذي لها، يمكن أن يشكل خريطة طريق قوية ستعزز أمن الأردن السيبراني.
وأوضح المحارمة أن الإستراتيجية تضمنت محاور رئيسية أولها، ( الأمن والموثوقية) أي ضمان أن كل خدمات الإنترنت والخدمات الرقمية المبنية عليها هي آمنة وموثوقة من أي اختراقات أو هجمات سيبرانية، ومحور(المرونة والصمود)، وهو محور يعنى بتوفير خطط وبرامج تتوزع فيها الأدوار على كل الجهات المعنية للتأكد من حماية أنظمة المؤسسات الحكومية والجهات التي تقدم خدمات حرجة ومهمة للناس والاقتصاد، والاحتياط للصمود في حال تعرضها لهجمات سيبرانية منظمة تتعرض لها دول مختلفة حول العالم، بشكل يضمن توافر الخدمات المهمة والحرجة واستمراريتها حتى لو تعرضنا لاختراقات أمنية، (مثل خدمات الاتصالات، الطاقة، الخدمات المصرفية، خدمات التعليم، الصحة والمياه وغيرها من الخدمات).
وقال المحارمة "ثالث محور في الإستراتيجية هو محور (بناء القدرات)، حيث يجب أن نستمر في توفير وطرح برامج ومبادرات لتطوير الموارد البشرية في الأردن في مجال الأمن السيبراني، والتي تعد عماد كل البرامج في المحاور الأخرى، فمن دون موارد بشرية مؤهلة في مجال الأمن السيبراني لا نستطيع تنفيذ المحاور الأخرى، فضلا عن استمرار العمل على التوعية للمجتمع والناس والموظفين وأصحاب القرار بالأمن السيبراني".
وأكد على أهمية المحور الرابع وهو محور (الشراكات بين القطاع العام والخاص)، للاستفادة من الخبرات المشتركة وبناء المنصات القادرة على التوعية والعمل بالتعاون في مواجهة الهجمات السيبرانية، إلى جانب عقد الشراكات الدولية للاطلاع على التجارب الدولية في مجال مجابهة الاختراقات الأمنية.
وتظهر الأرقام الرسمية، أن عدد حوادث الأمن السيبراني المكتشفة خلال الربع الأول من العام الحالي 2054 حادثا، بارتفاع نسبته 124 % عن الربع الأخير من العام الماضي.
ومن جانبه أكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي أن الحكومة الجديدة يجب أن تعطي موضوع الأمن السيبراني أهميته وتركز على تعزيز ما وصل إليه الأردن في هذا المجال، وذلك لأن التهديدات السيبرانية بشكل مستمر، مما يتطلب جهودًا مستمرة لمواجهتها، لافتا إلى أن الجميع يدرك الآن بأن التحديات في تزايد مستمر مع اعتمادنا بشكل كبير على الإنترنت، وكلما زاد اعتمادنا على الخدمات الرقمية زادت معها مخاطر وتهديدات الأمن الرقمي.
وقال الصفدي إن الحكومة يجب أن تركز على موضوع الأمن السيبراني وذلك للأهمية الاقتصادية لأن العديد من القطاعات الاقتصادية تعتمد على التكنولوجيا، لذا فإن أي خلل في الأمن السيبراني يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.
وقال: " ندرك جميعا مدى أهمية توافر الخدمة اليوم، ونعي تمامًا ما قد تشكله تعطيل أي خدمة نتيجة هجمات رقمية تستهدف البنية التحتية التي من شأنها شل الخدمات الرقمية".
تقديرات المركز الوطني للأمن السيبراني، تظهر أن الهجمات السيبرانية تتسبب في الأردن بخسائر تتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار سنويا، فيما تقدر خسائر الاقتصاد العالمي من هجمات الفضاء السيبراني بـ6 تريليونات دولار سنويا.
وأكد الصفدي على أهمية التركيز على الأمن السيبراني وذلك للحماية من الجرائم الإلكترونية حيث يساعد الأمن السيبراني في حماية الأفراد والمؤسسات من الجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال والابتزاز الرقمي، خاصة مع انتشار ظاهرة التزييف العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.
وبين الصفدي أن الهجمات السيبرانية حول العالم مستمرة وعلى الأردن أن يركز كثيرا خلال المرحلة المقبلة لمتابعة ومواصلة تحديث القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن السيبراني لتتناسب مع التطورات التكنولوجية وخاصة مع التطور في الذكاء الاصطناعي والانتشار المتزايد للدفع والخدمات الرقمية.
وأشار إلى أهمية العناية بمحور بناء القدرات البشرية والاستثمار في تدريب الكوادر البشرية المؤهلة في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التهديدات السيبرانية، والعناية بمحور رفع مستوى الوعي لدى المستخدمين لاتباع ممارسات أمنية جيدة لحماية أنفسهم وأجهزتهم.
وأكد على أهمية البدء بتنفيذ الإستراتيجية والخطة التنفيذية للأمن السيبراني التي اعتبرها أمرا حيويا لضمان حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، كونها توفر إطارًا واضحًا للأهداف والأولويات، وتساعد في التنسيق بين الجهات المعنية.
وقال الاستشاري التقني الإستراتيجي المهندس هاني البطش "على أي حكومة اليوم أن تعطي موضوعة الأمن السيبراني الأهمية التي يستحقها مع تزايد عمليات التحول الرقمي وتزايد الاختراقات السيبرانية وما يمكن أن تسببه من خسائر وأضرار على مؤسسات الدولة والأفراد والبنى التحتية".
ودعا البطش الحكومة إلى البدء بتنفيذ الإستراتجية الوطنية التي صاغتها مؤخرا كونها تحتوي على أدوات وبرامج ومحاور توفر الحماية للبنية التحتية مثل شبكات الاتصالات، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والقطاعات الاقتصادية، من الهجمات السيبرانية التي قد تؤدي إلى شلل في الخدمات وتعطيل الأعمال.
وأشار إلى أن الإستراتيجية تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في الاقتصاد الرقمي، مما يشجع على النمو الاقتصادي والابتكار. وتحافظ الإستراتيجية على خصوصية البيانات الشخصية وحماية المعلومات الحساسة من التسريب أو الانتهاك.
وقال، "إن مثل هذه الإستراتيجية تمكن من الاستجابة السريعة والفعالة للتهديدات السيبرانية، وتقليل آثارها السلبية وتضمن التزام الأردن بالمعايير الدولية للأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. كما تسهم في بناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، من خلال تدريب الكوادر وتطوير البرامج التعليمية، و تحمي السيادة الوطنية من التهديدات الخارجية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية للمملكة".
وأكد أهمية أن تعنى الحكومة بتنفيذ برامج لرفع مستوى الوعي العام بالأمن السيبراني وتثقيف المواطنين حول كيفية حماية أنفسهم ومنظماتهم من التهديدات السيبرانية، وتقديم دعم لمبادرات الأمن السيبراني، بما في ذلك التمويل وتطوير السياسات والتنسيق، ومشاركة القطاع الخاص بنشاط في جهود الأمن السيبراني، والتي ستساهم في تطوير الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات، وتنمية المواهب والاستثمار في تطوير قوى عاملة ماهرة في مجال الأمن السيبراني لدعم جهوده الوطنية في مجال الأمن السيبراني.

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