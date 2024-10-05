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عيرا يتجاوز البقعة في طائرة الممتاز

10/5/2024 11:45:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فاز فريق عيرا على نظيره البقعة بنتيجة 3-1، بواقع 25-13، 29-27، 21-25، و25-15، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة الطائرة.


وتتجدد المنافسة يوم غد الأحد، عندما يلاقي الوحدات فريق المحطة عند الساعة السادسة في صالة قصر الرياضة، فيما يحل العودة ضيفا على الكرمل بالمباراة التي تقام بنفس التوقيت، في صالة الحسن بمدينة إربد.


وكان فريق شباب الحسين استهل حملة دفاعه عن اللقب، بالفوز على الوافد الجديد مليح بنتيجة 3-0، بواقع 25-9، 25-8، و25-12،

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