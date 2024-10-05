الرياضة.. المنجز أكبر من الدعم.. معادلة لا تضمن ديمومة التفوق

MENAFN - Alghad Newspaper) بلال الغلاييني

عمان - توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في كتاب التكليف السامي إلى حكومة الدكتور جعفر حسان، زاد من تفاؤل الأسرة الرياضية الأردنية في أن تشهد الرياضة الأردنية تطورا كبيرا، وتحظى بالدعم اللازم، الذي يمكنها من مواصلة تحقيق إنجازاتها في مختلف المحافل، لكن رغم ذلك فالمنجز اكبر من الدعم ما يطرح سؤالا كيف تحقق الحكومة الحالية ديمومة هذا التفوق ومراكمة الانجاز.

ولعل ما جاء في كتاب التكليف السامي فيما يخص الرياضة وشباب الوطن، لدليل قاطع على الدعم الملكي الذي يقدمه جلالة الملك إلى الرياضيين، وحرصه على توفير بيئة مناسبة لشباب الوطني لممارسة هواياتهم ونشاطاتهم الرياضية، وبات توفير المنشآت الرياضية مطلبا أساسيا في المرحلة المقبلة، نظرا لأهمية هذا المطلب في رفع كفاءة الرياضيين وتطوير مهاراتهم، وبالتالي تحقيق الإنجازات الرياضية للوطن.









وجاء في كتاب التكليف السامي فيما يخص الرياضة وشباب الوطن (وعلى الحكومة أن تنهض بمسؤولياتها تجاه شباب الوطن وشاباته، وأن تسخر طاقاتهم في البناء والتطوير، وأن تعمل على تعزيز دور المراكز الشبابية والريادية.

لقد رفع النشامى علم الأردن عاليا في مختلف المحافل الدولية وكانوا مصدر فخر بما حققوه من إنجازات رياضية كبيرة، ما يستدعي من الحكومة رعايتهم وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعمهم والتوسع في توفير المنشآت الرياضية لخدمتهم بصورة مستدامة).

الأسرة الرياضية بكافة قطاعاتها الرياضية والشبابية تعاني كثيرا من عدم توفر المنشآت الرياضية بالصورة المطلوبة، حيث تعاني كرة القدم على وجه التحديد من نقص في الملاعب المناسبة والملائمة، إضافة إلى عدم وجود ملعب يتسع للإعداد الكبيرة من الجماهير، وهذا المطلب أصبح يتربع على قائمة المطالب نظرا لأهميته في استيعاب الجماهير الأردنية التي تحرص على حضور المباريات وتشجيع الأندية والمنتخبات الوطنية، وتأكيد على هذا المطلب الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة آسيا بقطر، والحضور الأردني اللافت في البطولة.

المطالب الرياضية تركزت أيضا على تشجيع القطاع الخاص في دعم الرياضة من خلال الإعفاءات الضريبية، وإعادة تفعيل صندوق دعم الحركة الرياضية بعد أن كان مساندا كبيرا ورئيسيا للمنتخبات الوطنية.

السعيد: تسويق الرياضة الأردنية كمنتج جاذب للاستثمارات



قالت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، "لطالما كانت الرياضة والشباب ضمن أولويات القيادة الهاشمية، ولطالما وجه جلالة الملك الحكومات المتعاقبة على ضرورة دعم قطاع الرياضة وإيجاد البنية التحتية لضمان تطورها، فكان القرار بفصل الرياضة عن الشباب ومنح اللجنة الأولمبية الأردنية المسؤولية عن الرياضة، وتسلم صاحب السمو الأمير فيصل بن الحسين رئاسة اللجنة الأولمبية الأردنية، نقطة تحول في الفكر الإداري للرياضة الأردنية، ومنذ ذلك التاريخ خطت

الرياضة الأردنية خطوات كبيرة في الاتجاه الصحيح نحو التطور في العمل الإداري والتخطيط السليم والإستراتيجي في الرياضة الأردنية مما انعكس على أداء ونتائج الرياضيين الأردنيين ومنتخباتنا الوطنية في المنافسات على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية والأولمبية .

وأضافت السعيد، "التطور الكبير والإنجازات التي حققتها منتخباتنا الوطينة في الفترة الأخيرة وخصوصا على صعيد البطولات القارية والعالمية، وعلى صعيد الدورات الأولمبية جعل من الضروري وضع إستراتيجيات وخطط تضمن الحفاظ على هذا الموقع للرياضة الأردنية، وإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه قطاع الرياضة، ومن أهمها توفير الموارد المالية للاتحادات الرياضية، وبالتالي زيادة دعم المنتخبات الوطنية والرياضيين، كما نسعى مع شركائنا من أصحاب المصلحة على بناء شركات حقيقية لبناء واستدامة المنشآت الرياضية التي تخدم الرياضيين، وتساهم في زيادة رقعة الممارسين للرياضة على المستوى التنافسي، وعلى المستوى الترفيهي، وقد نجحت جهود اللجنة الأولمبية في بناء بعض الشراكات، نتج عنها مركز الإعداد الأولمبي الذي يخدم قطاعا كبيرا من الرياضيين بشكل احترافي ويسهم في توفير بيئة رياضية مثالية للتدريب، حيث تسعى اللجنة ضمن إستراتيجيتها للسنوات القادمة تكرار هذه التجربة ليستفيد منها أكبر عدد من الرياضيين من مثل هذا المركز".









وشددت السعيد على أن اللجنة الأولمبية تسعى لتنفيذ إحدى الغايات الرئيسية التي وضعتها ضمن إستراتيجيتها وهي تأمين الموارد المالية وتسويق الرياضة الأردنية كمنتج جاذب للاستثمارات من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص، وتوفير البنية التحتية اللازمة لجلب واستضافة البطولات التي تعمل على تحريك قطاعات عدة في الاقتصاد الوطني حيث تسهم الرياضة في مدخولات القطاع السياحي من خلال استضافة البطولات والوفود الرياضية مما يسهم في تسويق الأردن سياحياً زيادة الدخل السياحي للمملكة إضافة للقطاعات الأخرى المرتبطة بشكل غير مباشر في السياحة، وأطلقت اللجنة الأولمبية وضمن إستراتيجيتها مشروع الرياضة للجميع الذي يهدف في نشر ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع الأردني وتوفير منشآت مناسبة للممارسة الرياضة في مختلف محافظات المملكة من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة مما يسهم في رفع المستوى الصحي للمجتمع ويخفض من الفاتورة الصحية، لما للرياضة من دور من الحد من الامراض المزمنة ، كما تسعى اللجنة ضمن إستراتجيتها إلى تعزيز مصادر الدخل والتعليم للرياضيين من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية خاصة وعامة لتوفير منح تعليمية للرياضيين تُسهم في تأمين مستقبلهم ما بعد الاعتزال.

قطيشات: دعم الرياضة واجب وطني

وأكد نائب رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن توجيهات سمو رئيسة الاتحاد الأميرة آية بنت فيصل تركز على إيجاد الشركاء الداعمين للاتحاد، وقد نجح الاتحاد بذلك من خلال التعاقد مع مدارس التربية الرياضية ليكون شريكا ورعايا لنشاطات الاتحاد، وهو التعاقد الذي عزز من طموحاتنا في مواصلة رعاية اللعبة من كافة المحاور، وخصوصا التي تتعلق بالمنتخبات الوطنية، بيد أن ذلك لم يكن كافيا نظرا للمتطلبات التي تحتاجها اللعبة، وهذا يدعونا لبناء علاقات اضافية مع المؤسسات والشركات الخاصة، وذلك لتوفير عناصر النجاح والتطوير للعبة.

وقال قطيشات "يعاني الاتحاد الأردني للكرة الطائرة من عدم وجود المنشآت والمرافق الرياضية الخاصة به، الأمر الذي يعيق من عملنا كثيرا، وخصوصا عند استضافة الاتحاد للبطولات الرسمية، حيث وجود صالة واحدة صالة قصر الرياضة وحدها وبالحالة التي عليها حاليا، غير كاف، وهي تحتاج إلى أعمال الصيانة الشاملة والمناسبة حتى يتمكن الاتحاد من استضافة البطولات بصورة تناسب الجميع".

وبين قطيشات أن الحكومة يقع على عاتقها الكثير لدعم الرياضة الأردنية، خصوصا وأن الرياضة خطت خطوات واسعة وأصبحت حاليا وسيلة لجذب السياحة والاستثمار إلى البلد، وتجارب العديد من الدول العربية ناجحة في هذا المجال، ولعل ما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان لدليل على الدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك لكافة الرياضيين الأردنيين، وحرصه على إيجاد المنشآت الرياضية التي تساعد الرياضيين على تحصيل الإنجازات ورفع راية الوطن في كافة المحافل الرياضية.

المنسي: ضرورة تفعيل

نظام ضريبي

وقال رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد تيسير المنسي "بات من الضرورة تفعيل نظام ضريبي قادر على اعفاءات ضريبة للشركات والمؤسسات الخاصة التي تقدم الدعم للقطاع الرياضي، وبنسب عالية وذلك لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص لدعم الحركة الرياضية سواء كانت الاتحادات أو الأندية الرياضية، إضافة إلى ضرورة تفعيل صندوق دعم الرياضة وعدم التغول عليه، وتخصيص أمواله للنشاطات الرياضية التنافسية، وهذا الأمر مهم جدا في هذه المرحلة، حتى تتمكن الاتحادات الرياضية من النهوض في نشاطاتها، ومواصلة تحقيق الانجازات للوطن، كما يتوجب على الحكومة دعم الإعفاءات الجمركية، وايجاد وسيلة لاستيراد الأجهزة والأدوات الرياضية التي تحتاجها الاتحادات الرياضية لغايات تجهيز وتطوير المنتخبات الوطنية".

وتطرق المنسي إلى ضرورة توفير المنشآت الرياضية لتواكب الألفية الجديدة، والتطور الكبير الحاصل بالنشاط الرياضي التنافسي، لافتا إلى أن نشامى المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية رفعوا علم الأردن عاليا في الدورات الأولمبية والبطولات العالمية، والمفروض أن تكون المنشآت الرياضية كافية لاتحادات الرياضية حتى تمارس عملها الرياضي ليس فقط في العاصمة عمان، وإنما في كافة محافظات المملكة حسب ما أكده المنسي.

وتمنى المنسي على المسؤولين تبني فكرة (تشبيك) الوزارات وخصوصا وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب، مع اللجنة الأولمبية لدعم مشروع المدرسة الرياضية، وتطوير آليات الإهتمام بالأطفال والناشئين في مراحل عمرية مبكرة تساعدهم على أداء الأحمال الرياضية الكبيرة، من خلال مشروع المدرسة الرياضية، الذي يوازن بين المدرسة والتدريب، بحيث لا يتأثر التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلبة.

الزعبي: تشجيع القطاع الخاص

وقال رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي "ما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان، يبعث الفخر والاعتزاز، ويؤكد حرص الرياضي الأول جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على توفير الدعم والرعاية للرياضة الأردنية، وباتت الكرة الآن في ملعب الحكومة لتترجم توجيهات جلالة الملك على أرض الواقع، خصوصا فيما يتعلق بمقدار الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للرياضة الأردنية سنويا، وضرورة زيادة هذا الدعم، والذي لا يلبي طموحات الرياضيين حاليا، ولا يفي بالغرض، إضافة إلى قيام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص بمساندة الرياضة، وإيجاد فرص عمل للرياضيين من أصحاب الإنجازات، وهذا يعتبر مطلبا للكثير من الرياضيين".

وأضاف الزعبي "اللجنة الأولمبية والتي تعتبر المظلة الرسمية للرياضة الأردنية تقوم بدور كبير في دعم ورعاية الرياضيين، ولعل وجود مركز الإعداد الأولمبي لدليل على هذا الدور المميز، وقد بات المركز بحاجة للتوسع في نشاطاته ورعايته للمنتخبات الوطنية واللاعبين، وهذا يتطلب قيام الحكومة بتوفير الدعم الكامل للجنة الأولمبية، وزيادة حصة الاتحادات الرياضية من الدعم السنوي".

