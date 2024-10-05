الرياضة.. المنجز أكبر من الدعم.. معادلة لا تضمن ديمومة التفوق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني
عمان - توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في كتاب التكليف السامي إلى حكومة الدكتور جعفر حسان، زاد من تفاؤل الأسرة الرياضية الأردنية في أن تشهد الرياضة الأردنية تطورا كبيرا، وتحظى بالدعم اللازم، الذي يمكنها من مواصلة تحقيق إنجازاتها في مختلف المحافل، لكن رغم ذلك فالمنجز اكبر من الدعم ما يطرح سؤالا كيف تحقق الحكومة الحالية ديمومة هذا التفوق ومراكمة الانجاز.
ولعل ما جاء في كتاب التكليف السامي فيما يخص الرياضة وشباب الوطن، لدليل قاطع على الدعم الملكي الذي يقدمه جلالة الملك إلى الرياضيين، وحرصه على توفير بيئة مناسبة لشباب الوطني لممارسة هواياتهم ونشاطاتهم الرياضية، وبات توفير المنشآت الرياضية مطلبا أساسيا في المرحلة المقبلة، نظرا لأهمية هذا المطلب في رفع كفاءة الرياضيين وتطوير مهاراتهم، وبالتالي تحقيق الإنجازات الرياضية للوطن.
وجاء في كتاب التكليف السامي فيما يخص الرياضة وشباب الوطن (وعلى الحكومة أن تنهض بمسؤولياتها تجاه شباب الوطن وشاباته، وأن تسخر طاقاتهم في البناء والتطوير، وأن تعمل على تعزيز دور المراكز الشبابية والريادية.
لقد رفع النشامى علم الأردن عاليا في مختلف المحافل الدولية وكانوا مصدر فخر بما حققوه من إنجازات رياضية كبيرة، ما يستدعي من الحكومة رعايتهم وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعمهم والتوسع في توفير المنشآت الرياضية لخدمتهم بصورة مستدامة).
الأسرة الرياضية بكافة قطاعاتها الرياضية والشبابية تعاني كثيرا من عدم توفر المنشآت الرياضية بالصورة المطلوبة، حيث تعاني كرة القدم على وجه التحديد من نقص في الملاعب المناسبة والملائمة، إضافة إلى عدم وجود ملعب يتسع للإعداد الكبيرة من الجماهير، وهذا المطلب أصبح يتربع على قائمة المطالب نظرا لأهميته في استيعاب الجماهير الأردنية التي تحرص على حضور المباريات وتشجيع الأندية والمنتخبات الوطنية، وتأكيد على هذا المطلب الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة آسيا بقطر، والحضور الأردني اللافت في البطولة.
المطالب الرياضية تركزت أيضا على تشجيع القطاع الخاص في دعم الرياضة من خلال الإعفاءات الضريبية، وإعادة تفعيل صندوق دعم الحركة الرياضية بعد أن كان مساندا كبيرا ورئيسيا للمنتخبات الوطنية.
السعيد: تسويق الرياضة الأردنية كمنتج جاذب للاستثمارات
قالت الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، "لطالما كانت الرياضة والشباب ضمن أولويات القيادة الهاشمية، ولطالما وجه جلالة الملك الحكومات المتعاقبة على ضرورة دعم قطاع الرياضة وإيجاد البنية التحتية لضمان تطورها، فكان القرار بفصل الرياضة عن الشباب ومنح اللجنة الأولمبية الأردنية المسؤولية عن الرياضة، وتسلم صاحب السمو الأمير فيصل بن الحسين رئاسة اللجنة الأولمبية الأردنية، نقطة تحول في الفكر الإداري للرياضة الأردنية، ومنذ ذلك التاريخ خطت
الرياضة الأردنية خطوات كبيرة في الاتجاه الصحيح نحو التطور في العمل الإداري والتخطيط السليم والإستراتيجي في الرياضة الأردنية مما انعكس على أداء ونتائج الرياضيين الأردنيين ومنتخباتنا الوطنية في المنافسات على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية والأولمبية .
وأضافت السعيد، "التطور الكبير والإنجازات التي حققتها منتخباتنا الوطينة في الفترة الأخيرة وخصوصا على صعيد البطولات القارية والعالمية، وعلى صعيد الدورات الأولمبية جعل من الضروري وضع إستراتيجيات وخطط تضمن الحفاظ على هذا الموقع للرياضة الأردنية، وإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه قطاع الرياضة، ومن أهمها توفير الموارد المالية للاتحادات الرياضية، وبالتالي زيادة دعم المنتخبات الوطنية والرياضيين، كما نسعى مع شركائنا من أصحاب المصلحة على بناء شركات حقيقية لبناء واستدامة المنشآت الرياضية التي تخدم الرياضيين، وتساهم في زيادة رقعة الممارسين للرياضة على المستوى التنافسي، وعلى المستوى الترفيهي، وقد نجحت جهود اللجنة الأولمبية في بناء بعض الشراكات، نتج عنها مركز الإعداد الأولمبي الذي يخدم قطاعا كبيرا من الرياضيين بشكل احترافي ويسهم في توفير بيئة رياضية مثالية للتدريب، حيث تسعى اللجنة ضمن إستراتيجيتها للسنوات القادمة تكرار هذه التجربة ليستفيد منها أكبر عدد من الرياضيين من مثل هذا المركز".
وشددت السعيد على أن اللجنة الأولمبية تسعى لتنفيذ إحدى الغايات الرئيسية التي وضعتها ضمن إستراتيجيتها وهي تأمين الموارد المالية وتسويق الرياضة الأردنية كمنتج جاذب للاستثمارات من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص، وتوفير البنية التحتية اللازمة لجلب واستضافة البطولات التي تعمل على تحريك قطاعات عدة في الاقتصاد الوطني حيث تسهم الرياضة في مدخولات القطاع السياحي من خلال استضافة البطولات والوفود الرياضية مما يسهم في تسويق الأردن سياحياً زيادة الدخل السياحي للمملكة إضافة للقطاعات الأخرى المرتبطة بشكل غير مباشر في السياحة، وأطلقت اللجنة الأولمبية وضمن إستراتيجيتها مشروع الرياضة للجميع الذي يهدف في نشر ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع الأردني وتوفير منشآت مناسبة للممارسة الرياضة في مختلف محافظات المملكة من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة مما يسهم في رفع المستوى الصحي للمجتمع ويخفض من الفاتورة الصحية، لما للرياضة من دور من الحد من الامراض المزمنة ، كما تسعى اللجنة ضمن إستراتجيتها إلى تعزيز مصادر الدخل والتعليم للرياضيين من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية خاصة وعامة لتوفير منح تعليمية للرياضيين تُسهم في تأمين مستقبلهم ما بعد الاعتزال.
قطيشات: دعم الرياضة واجب وطني
وأكد نائب رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن توجيهات سمو رئيسة الاتحاد الأميرة آية بنت فيصل تركز على إيجاد الشركاء الداعمين للاتحاد، وقد نجح الاتحاد بذلك من خلال التعاقد مع مدارس التربية الرياضية ليكون شريكا ورعايا لنشاطات الاتحاد، وهو التعاقد الذي عزز من طموحاتنا في مواصلة رعاية اللعبة من كافة المحاور، وخصوصا التي تتعلق بالمنتخبات الوطنية، بيد أن ذلك لم يكن كافيا نظرا للمتطلبات التي تحتاجها اللعبة، وهذا يدعونا لبناء علاقات اضافية مع المؤسسات والشركات الخاصة، وذلك لتوفير عناصر النجاح والتطوير للعبة.
وقال قطيشات "يعاني الاتحاد الأردني للكرة الطائرة من عدم وجود المنشآت والمرافق الرياضية الخاصة به، الأمر الذي يعيق من عملنا كثيرا، وخصوصا عند استضافة الاتحاد للبطولات الرسمية، حيث وجود صالة واحدة صالة قصر الرياضة وحدها وبالحالة التي عليها حاليا، غير كاف، وهي تحتاج إلى أعمال الصيانة الشاملة والمناسبة حتى يتمكن الاتحاد من استضافة البطولات بصورة تناسب الجميع".
وبين قطيشات أن الحكومة يقع على عاتقها الكثير لدعم الرياضة الأردنية، خصوصا وأن الرياضة خطت خطوات واسعة وأصبحت حاليا وسيلة لجذب السياحة والاستثمار إلى البلد، وتجارب العديد من الدول العربية ناجحة في هذا المجال، ولعل ما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان لدليل على الدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك لكافة الرياضيين الأردنيين، وحرصه على إيجاد المنشآت الرياضية التي تساعد الرياضيين على تحصيل الإنجازات ورفع راية الوطن في كافة المحافل الرياضية.
المنسي: ضرورة تفعيل
نظام ضريبي
وقال رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد تيسير المنسي "بات من الضرورة تفعيل نظام ضريبي قادر على اعفاءات ضريبة للشركات والمؤسسات الخاصة التي تقدم الدعم للقطاع الرياضي، وبنسب عالية وذلك لتشجيع مؤسسات القطاع الخاص لدعم الحركة الرياضية سواء كانت الاتحادات أو الأندية الرياضية، إضافة إلى ضرورة تفعيل صندوق دعم الرياضة وعدم التغول عليه، وتخصيص أمواله للنشاطات الرياضية التنافسية، وهذا الأمر مهم جدا في هذه المرحلة، حتى تتمكن الاتحادات الرياضية من النهوض في نشاطاتها، ومواصلة تحقيق الانجازات للوطن، كما يتوجب على الحكومة دعم الإعفاءات الجمركية، وايجاد وسيلة لاستيراد الأجهزة والأدوات الرياضية التي تحتاجها الاتحادات الرياضية لغايات تجهيز وتطوير المنتخبات الوطنية".
وتطرق المنسي إلى ضرورة توفير المنشآت الرياضية لتواكب الألفية الجديدة، والتطور الكبير الحاصل بالنشاط الرياضي التنافسي، لافتا إلى أن نشامى المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية رفعوا علم الأردن عاليا في الدورات الأولمبية والبطولات العالمية، والمفروض أن تكون المنشآت الرياضية كافية لاتحادات الرياضية حتى تمارس عملها الرياضي ليس فقط في العاصمة عمان، وإنما في كافة محافظات المملكة حسب ما أكده المنسي.
وتمنى المنسي على المسؤولين تبني فكرة (تشبيك) الوزارات وخصوصا وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب، مع اللجنة الأولمبية لدعم مشروع المدرسة الرياضية، وتطوير آليات الإهتمام بالأطفال والناشئين في مراحل عمرية مبكرة تساعدهم على أداء الأحمال الرياضية الكبيرة، من خلال مشروع المدرسة الرياضية، الذي يوازن بين المدرسة والتدريب، بحيث لا يتأثر التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلبة.
الزعبي: تشجيع القطاع الخاص
وقال رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي "ما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان، يبعث الفخر والاعتزاز، ويؤكد حرص الرياضي الأول جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على توفير الدعم والرعاية للرياضة الأردنية، وباتت الكرة الآن في ملعب الحكومة لتترجم توجيهات جلالة الملك على أرض الواقع، خصوصا فيما يتعلق بمقدار الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للرياضة الأردنية سنويا، وضرورة زيادة هذا الدعم، والذي لا يلبي طموحات الرياضيين حاليا، ولا يفي بالغرض، إضافة إلى قيام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص بمساندة الرياضة، وإيجاد فرص عمل للرياضيين من أصحاب الإنجازات، وهذا يعتبر مطلبا للكثير من الرياضيين".
وأضاف الزعبي "اللجنة الأولمبية والتي تعتبر المظلة الرسمية للرياضة الأردنية تقوم بدور كبير في دعم ورعاية الرياضيين، ولعل وجود مركز الإعداد الأولمبي لدليل على هذا الدور المميز، وقد بات المركز بحاجة للتوسع في نشاطاته ورعايته للمنتخبات الوطنية واللاعبين، وهذا يتطلب قيام الحكومة بتوفير الدعم الكامل للجنة الأولمبية، وزيادة حصة الاتحادات الرياضية من الدعم السنوي".
MENAFN05102024000072011014ID1108749903
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.