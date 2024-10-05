جمعية العفاف الخيرية تزف 18 عريسا وعروسا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقامت جمعية العفاف الخيرية مساء أول من أمس، حفل زفاف جماعي بمشاركة (18) عريسا وعروسا ضمن برنامج الجمعية الهادف إلى تيسير سبل الزواج. وقد بدأ الحفل الذي استضافته قاعات جمعية خليل الرحمن الخيرية، بآيات من القرآن الكريم، وقدم المنشد حمزة أبو السيد وصلات إنشادية تغنت بالأردن وفلسطينـ حيت صمود أهالي غزة وفلسطين وأكدت على معاني الوحدة والألفة التي تجمع الأردنيين.
ونيابة عن الحاج حمدي الطباع رئيس جمعية العفاف الخيرية ألقى د. منذر زيتون نائب رئيس الجمعية كلمة هنأ فيها العرسان وذويهم، وأكد استمرار الجمعية في تنفيذ برامجها الهادفة إلى بناء الأسرة على أسس سليمة، ومساعدة الشباب والفتيات على الزواج.
وقدم الشكر لكل من ساهم في دعم إقامة هذا الحفل من مؤسسات وأفراد. وقال: "إن حفل الزفاف الجماعي يعطي صورة مشرقة عن المجتمع الأردني في تكافله وتعاونه".
وخلال الحفل الذي أداره د. إياد صيام سلم ود. منذر زيتون قدمت الهدايا للعرسان، كما سلم د. أحمد عبد الكريم مندوب مدير عام البنك الإسلامي الأردني، نقوطا للعرسان وسلمت مندوبة عن البنك نقوطا للعرائس.
وبهذه المناسبة قال مدير الجمعية مفيد سرحان: "إن غزة وفلسطين في قلوب الأردنييين وأن دعم الأردنيين لم يتوقف". وهذا الحفل، هو صورة من صور التكافل والتعاون التعاضد التي يتميز بها المجتمع الأردني. ويذكر أن هذا هو حفل الزفاف الجماعي السادس والثلاثون الذي تنظمه جمعية العفاف الخيرية والثاني للعام الحالي.
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