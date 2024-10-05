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جمعية العفاف الخيرية تزف 18 عريسا وعروسا

10/5/2024 11:45:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقامت جمعية العفاف الخيرية مساء أول من أمس، حفل زفاف جماعي بمشاركة (18) عريسا وعروسا ضمن برنامج الجمعية الهادف إلى تيسير سبل الزواج. وقد بدأ الحفل الذي استضافته قاعات جمعية خليل الرحمن الخيرية، بآيات من القرآن الكريم، وقدم المنشد حمزة أبو السيد وصلات إنشادية تغنت بالأردن وفلسطينـ حيت صمود أهالي غزة وفلسطين وأكدت على معاني الوحدة والألفة التي تجمع الأردنيين.
ونيابة عن الحاج حمدي الطباع رئيس جمعية العفاف الخيرية ألقى د. منذر زيتون نائب رئيس الجمعية كلمة هنأ فيها العرسان وذويهم، وأكد استمرار الجمعية في تنفيذ برامجها الهادفة إلى بناء الأسرة على أسس سليمة، ومساعدة الشباب والفتيات على الزواج.
وقدم الشكر لكل من ساهم في دعم إقامة هذا الحفل من مؤسسات وأفراد. وقال: "إن حفل الزفاف الجماعي يعطي صورة مشرقة عن المجتمع الأردني في تكافله وتعاونه".
وخلال الحفل الذي أداره د. إياد صيام سلم ود. منذر زيتون قدمت الهدايا للعرسان، كما سلم د. أحمد عبد الكريم مندوب مدير عام البنك الإسلامي الأردني، نقوطا للعرسان وسلمت مندوبة عن البنك نقوطا للعرائس.
وبهذه المناسبة قال مدير الجمعية مفيد سرحان: "إن غزة وفلسطين في قلوب الأردنييين وأن دعم الأردنيين لم يتوقف". وهذا الحفل، هو صورة من صور التكافل والتعاون التعاضد التي يتميز بها المجتمع الأردني. ويذكر أن هذا هو حفل الزفاف الجماعي السادس والثلاثون الذي تنظمه جمعية العفاف الخيرية والثاني للعام الحالي.

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