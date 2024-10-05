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في لوحاته وجدارياته.. الخطيب يجسد محطات تاريخية وإنجازات وطنية

10/5/2024 11:45:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- يعتمد رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، الفنان التشكيلي الدكتور إبراهيم الخطيب على الأسلوب التجريدي التعبيري لإيصال أفكاره وانفعالاته، مستخدما ألوانا قوية وضربات فرشاة حادة وغير منتظمة.
يرتكز هذا الأسلوب على أشكال مجردة، تمنح الفنان حرية تصوير ما يتخيله من الواقع أو الخيال بأسلوب جديد تماما.
الخطيب يقدم أعماله بطريقة تتيح للمشاهد تفسيرها بحسب نظرته الخاصة، مع التركيز على استخلاص جوهر الأشياء والتعبير عنها من خلال أشكال موجزة تنطوي على خبرات فنية عميقة.
والخطيب، عضو هيئة التدريس في كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية، يسعى لتقديم إبداعاته على المستويين المحلي والدولي، بعد أن نجح في ترسيخ مكانته على الساحة التشكيلية الأردنية من خلال أعماله.
ويكرس التشكيلي جهوده لتقديم رؤية جديدة للطبيعة والأماكن، إذ يؤمن أن الفن يجب أن يكون مساحة للتفاعل المستمر بين الفنان والجمهور، وهو ما يتحقق في فن الجداريات.
وينتمي الخطيب إلى المدرسة الواقعية، التي يعتبرها من أقوى المدارس الفنية في التعبير، لما تتطلبه من قدر عال من التصوير المتنوع الذي يسمح للجمهور بمشاهدة وتأمل الأعمال من زوايا متعددة، وفق إحساسهم وثقافتهم.
ويعتمد على الفكرة كأساس لأي عمل فني يقوم به، إذ يرى أن العمل الفني الذي يفتقر إلى الفكرة، يفقد جزءا كبيرا من عنصر الدهشة. ويفضل الاتجاه نحو المدارس التي تمزج بين التجريدية والتعبيرية.
ويؤكد أن الفن التشكيلي المبني على فكرة واضحة هو المحرك الأساسي لإنتاجه واستمراره في تقديم أعمال تثير إعجاب المتذوقين لهذا الفن، الذي يعنى بالجمال والإبداع واللغة البصرية.
يوضح الخطيب أن الفن التشكيلي يحمل في طياته معان جمالية وإبداعية، كما يرتبط بالحس المرهف للفنان. وفي أعماله، يركز على تناغم الألوان وتحويراتها، ويستفيد من الديناميكية والعضوية التي تستلهم الطبيعة، بهدف إعادة تصوير مقنعة لمكوناتها مثل الحقول، الجبال، السهول، السماء، والامتداد الواسع للأرض. ولهذا، يلجأ إلى المزج بين الواقع والتجريد من دون طمس معالم الأشياء وخصائصها الظاهرة، وفق ما ذكره في حديثه لـ"الغد".
ويستقي إنتاج نصوصه التشكيلية من الطبيعة والمكان، وله تجارب عديدة في تصوير المناظر الطبيعية في الأردن. ويلفت إلى أن فن الجداريات ليس فنا سهلا، إذ يتطلب دقة وتناسقا في الألوان والزوايا والأبعاد.
ويشارك الخطيب أحياناً طلبة كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية في تنفيذ الجداريات، حيث يوجههم في استخدام الأدوات ويعلمهم كيفية تطبيقها على الجدران التي يرسم عليها أعماله.
ويرى أن الفنان الحقيقي لابد أن يكون له أسلوبه الخاص، ما دام يمتلك الموهبة، ولديه من العلم ما يكفيه ليؤسس أسلوبه ومدرسته الخاصة به.
ويتقن الخطيب فن جداريات الفسيفساء الزجاجية، حيث حولها إلى لوحات ملونة تعكس تاريخ الدولة الأردنية منذ تأسيسها، مقدما إياها لعشاق الفن التشكيلي، بما تحتويه من لمسات جمالية فائقة الدقة.
ومن أبرز أعماله، جدارية "بانوراما الثورة العربية الكبرى"، التي تم نصبها على جدار رئاسة الوزراء. وأنجز الخطيب هذه الجدارية بمشاركة عشرة من طلابه في كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية، وبلغ طولها 20 مترا، واستغرقت أربعة أشهر لإتمامها.
تصور الجدارية، عبر فسيفساء الزجاج الملون، سلسلة من المشاهد التاريخية التي تروي قصة الثورة العربية الكبرى، وصور الخيل والبندقية، وصولاً إلى نتائجها في تحقيق الاستقلال والوحدة تحت الراية الهاشمية، وآفاق المستقبل.
ويقول الفنان الخطيب: "إن الجدارية تحوي في ثلثيها على البناءات والعناصر ذات الدلالة على مسيرة الدولة، فيما يحوي الثلث العلوي سماء الأردن عاكسا المستقبل والحرية والأمل، ويظهر في الجدارية ما جرى منذ 100 عام إلى اليوم، حيث جيش الثورة العربية الكبرى بسلاحه وقصر الملك المؤسس في معان وسكة الحديد، خروجا إلى المشاهد العامة: الجامعة الأردنية، مطار الملكة علياء الدولي، ميزان القانون، العدل والدستور، البرلمان، قصر رغدان.
وبمناسبة ستينية الجامعة الأردنية ومئوية الدولة، نفذ جدارية فسيفساء الزجاج بطول 10 أمتار وارتفاع مترا ونصف، استخدم نحو 40 ألف قطعة من الزجاج المعشق، حيث تضمنت الجدارية تشكيلا لأبرز معالم الأردن والجامعة الأردنية، وتم الانتهاء من تعليقها وعرضها على جدار عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية.
إضافة إلى ذلك، فإنه قام بتنفيذ العديد من الجداريات التي تزين برسومات في مناطق عدة بالأردن، والتي تهدف إلى المساهمة في التعريف بالمعالم الرئيسية والعامة التي تتميز بها هذه المناطق.
ودرس الفنان إبراهيم الخطيب البكالوريوس في كلية الفنون الجميلة- جامعة اليرموك، وماجستير فنون تشكيلية – جامعة اليرموك، ودكتوراه من كلية الآداب/ فلسفة – الجامعة الأردنية.
شارك في العديد من المعارض الجماعية لرابطة الفنانين منذ العام 2005، وشارك في العديد من المعارض الدولية ومن أهم هذه المعارض:
(فنانين من العرب)، في اليابان وهو من ضمن ستة فنانين أردنيين العام 2007.
وشارك في معرض جدارية الوفاء في بيروت العام 2007، ومعرض فن أردني معاصر في (مصر، الجزائر والبحرين) العام 2007، وله مشاركة في (الهند وفلسطين) العام 2008.
وأيضاً في معرض (فصول) لأربعة فنانين في جاليري المشرق في عمان العام 2007، ومعرض (مكان أنسان) لخمسة فنانين العام 2007، ومعرض (أرض) لثلاثة فنانين في جاليري الأورفلي العام 2008.
له معرض شخصي بعنوان (القدس في عمان)، في جاليري الأورفلي العام 2014. وحاز جائزة تصميم شعار كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية. وكذلك الجائزة الدولية، "جائزة جمال بدران" في الفن التشكيلي.

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