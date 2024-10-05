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المصري تصوغ مجوهرات مستوحاة من عراقة أم قيس وطبيعتها

10/5/2024 11:45:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- الشغف بالإكسسوارات التي تحمل عبق الماضي والحب العميق لطبيعة أم قيس الأثرية، كان مصدر الإلهام الذي دفع الشابة الأردنية جنى علي المصري لإطلاق مشروعها الفني الخاص "دحنونة".
من خلال "دحنونة" تبدع جنى في صياغة مجوهرات مستوحاة من المدينة التي نشأت على حبها، مجسدة في تصاميمها التراث العريق.
"دحنونة" مشروع انطلق من قلب شمال الأردن، مقدماً تصاميم مميزة مستوحاة من قرية أم قيس، التي كانت تعرف قديماً باسم "جدارا". ويُعد المشروع الوحيد الذي يقدم لزوار أم قيس هدايا تذكارية فريدة، تتمثل في قطع فنية تسرد حكاية المكان وتروي عراقة تاريخه.
وفي حديث خاص مع "الغد"، أوضحت المصري أنها تستوحي تصاميمها من طبيعة أم قيس الأثرية، بجمالها الفريد عبر الفصول الأربعة. وأضافت أن هذه القطع الفنية تجسد الماضي في تفاصيلها، وكأنها تروي قصة تاريخية بروح عصرية.
حبها لقطع الأنتيكا والإكسسوارات القديمة وطبيعة المكان الذي تسكنه والحكايات التي أخبرتها بها عائلتها جميعها عوامل زرعت بها الرغبة لتربط بينها وتعبر عن هذا الجمال من خلال هوايتها في صنع الإكسسوارات، وذلك في العام 2019.
تشير المصري إلى أنها بدأت مشروعها في الخرز بتصاميم بسيطة وفي كل يوم كانت تتطور من خلال تطبيق ما درسته، ومن خلال ورشات العمل والتدريبات الدائمة على تطوير المشاريع الصغيرة.
درست بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية في جامعة اليرموك وتخرجت سنة 2014، وعملت في القطاع الخاص، وقد عانت وفق قولها، إذ كانت تذهب كل يوم من أم قيس للعاصمة عمّان، وبعدها أكملت مرحلة الماجستير في تقنيات التعليم وتخرجت العام 2018. وتبين المصري أن جميع عائلتها عاشوا في "الحارة الفوقا" بينما هي ولدت في الحي الجديد، فهي الأصغر في عائلتها، موضحة أنها أحبت ما كانوا يخبرونها به عن حياتهم القديمة وكيف كانت معيشتهم، وهذا الأمر جعلها تحب الأنتيكا وأصبحت تجذبها، فكانت في كل مكان تذهب إليه تأخذ قطعة كتذكار من هذا المكان.
وتنوه أن جميع نساء عائلتها يعملن ويمتلكن حرفة يدوية. فوالدتها كانت ماهرة في الخياطة، وكذلك شقيقاتها وخالاتها، حيث كان شغفهن وحبهن للحرف اليدوية يدفعهن لاستخدام حتى المسامير في صنع الصوف. وأكدت أن هذا الشغف كان الدافع الأساسي لها لبدء حرفتها الخاصة، مشددة على أهمية أن "تتقن المرأة حرفة بيديها". وتذكر المصري أنها كانت تحب دائما أن ترتدي الإكسسوارات الغريبة والمختلفة والمصنوعة من النحاس، إذ يبدي الأشخاص المحيطون بها إعجابهم بجمالية وتميز ما ترتديه.
في عام 2019، بدأت جنى المصري تفكر في إنشاء مشروع صغير من المنزل، حيث بدأت بصنع أساور من الخرز. ثم جاءت جائحة كورونا، وخلال تلك الفترة، عملت على تطوير مشروعها. في كل مرة تزور مكانا جديدا، كانت تعود بنوع مختلف من الخرز وتتعرف على أحجار يمكن استخدامها. كما تعلمت كيفية دمج الألوان. استغلت جنى حبها لـ "الحارة الفوقا" والطبيعة لدمج الألوان مع أحجار مختلفة تعكس ألوان السماء والأرض والورود، مما أضفى على تصاميمها طابعاً فريداً مستوحى من البيئة المحيطة بها مثل الأرض والورود.
تعيش المصري في مجتمع حيوي يتميز بتنوع الغطاء النباتي، ويضم العديد من النباتات البرية. كل هذه العناصر كانت مصدر إلهام لها، وساعدتها على استلهام تصاميم قطعها الفنية من الطبيعة المحيطة بها، مما أضفى على إبداعاتها لمسة فريدة تعكس جمال البيئة. وتذكر المصري أنه خلال جائحة كورونا ظهرت بعض المنظمات التي تساعد النساء وأصحاب المشاريع الصغيرة، فكان هنالك منظمة ساعدتها بأن تسجل مشروعها "دحنونة" في وزارة الصناعة والتجارة كمشروع منزلي، وهذا الأمر ساعدها لتتطور وأتاح لها فرصا أكبر.
وفي فترة جائحة كورونا كانت المصري حريصة على تلقي العديد من الدورات التدريبية بمجالات مختلفة مع عدة منظمات، منها التسويق والترويج وإدارة المشاريع المحترفة والتي ساعدتها في تطور المشروع، وكما استفادت من تخصصها الدراسي وجميع المعارف والخبرات التي تعلمتها سخرتها في مشروعها.
كما حصلت المصري على منحة مالية مكنتها من شراء المواد التي تحتاجها في مشروعها، وبدأت تنتج قطعا مميزة وتسميها وفق اسم وردة ما، كما كانت تتحدث عن قصة هذه الإسوارة، وكيف استوحت فكرتها فكل قطعة لها قصة وحكاية.
والطلب الأكبر كان من العائلة بحسب المصري، فقد كانت الداعم الأول لها ومن بعدها بدأ يصلها طلبات من المجتمع المحيط بها، منوهة أنه كان لها نقاط بيع في مدينة إربد تعرض بها منتجاتها.
وبحكم عيش المصري في قرية أم قيس الأثرية في كل فترة يأتيها مشروع مهتم بآثار المنطقة، وفي سنة 2022 إحدى الجامعات البريطانية توجهت لعمل مشروع خاص بهم، ولذلك اختاروا عدة مشاريع في المنطقة ومشروعها كان من ضمنهم.
وضمن "مشروع CEARC" تلقت تدريبا في صياغة المجوهرات في شركة الجبل الفيروزي، وكان هذا حلما تطمح الوصول إليه بحسب قولها، وتم تسهيل الأمور لها ودعمها، وقد استمرت الدورة لمدة 5 أشهر لتنمي موهبتها وتصقلها.
وتبين المصري أنها اختارت "دحنونة" اسماً لمشروعها، لأنها تحب هذه الوردة فهي شيء متعلق بطفولتها ففي هذه الوردة تناغم وانسجام رهيب في الألوان بين الأحمر والنهدي والأخضر ما أعطاها إيحاء أنه "لماذا لا تدمج الألوان" وتستخدمها وتعكس طبيعتها والتضاريس المحيطة بها، ومن هنا بدأ الإلهام وتقول "الإنسان تتحرك مشاعره من أمور معينة ليدمجه ويخرج متناسقا وجميلا" .
تؤكد المصري أن جميع القطع التي يتم تصنيعها مستوحاة من المنطقة الأثرية وهدفها إبراز الهوية التراثية والثقافية لمدينة أم قيس، وهي صناعة يدوية من التصميم للإنتاج، مبينة أنها ليست خطوة واحدة بل عدة خطوات أولا التصميم، ومن بعدها الرسم على ورق الزبدة وبعدها التنفيذ.
وتذكر المصري أنها تعلمت كيف تصهر الفضة، إذ إن هنالك معادلة حسابية لكي تدمج النحاس بالفضة ليخرج حسب العيار 925 وهذا ليس بأمر عبثي فكل شيء مدروس بعيارات معينة، مضيفة أنه بعد الدمج والصهر تصب في قوالب إما على شكل سبيكة أو سلك، ومن بعدها تتعرض لعملية السحب ثم مرحلة النشر من بعدها عملية تلميع وتنظيف القطعة.
وكما يستخدمون الغاز ويتم تعريض القطعة لدرجات حرارة معينة لتتشكل القطعة ومن بعد تلميعها وتنظيفها يتم عرضها للزبون بالشكل اللائق.
وتذكر أن هنالك إقبالا كبيرا على الشراء خاصة من السائح الأجنبي، لأن هذه القطعة التي يبتاعها تعكس الرمزية الأثرية والثقافية لمدينة أم قيس، ولكن في الفترة الأخيرة تأثرت الحركة السياحية بالأوضاع في غزة وأصبحت أخف، وقد أثرت على جميع المشاريع في المنطقة.
تصاميم المصري لا تستهدف فقط الفتيات بل والشباب كذلك، لأنها لم تحدد الفئة التي تبتاع هذه القطعة، فالقطع التي تصنعها تناسب الطفل والفتاة والكبير.
وتبين أن القطع المميزة والأنتيكا المشغولة بطريقة معينة ترغب بها فئة معينة، فالرمزية التي تحملها هذه القطعة لا يراها الجميع.
وتعترف أنها دائما تميل للعمل مع النساء اللواتي يعملن في الزراعة والحصاد والخياطة وغيرها من الحرف التي لم تعد حاضرة كما السابق، ولكن ما زالت المرأة تعمل ومن حقها دائما أن تكون مميزة ويبرز جماليتها فهي ترمز للمرأة أكثر في تصاميمها.
وتروج المصري لتصاميمها من خلال صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ الانستغرام والفيسبوك، وتعمل من خلالها على التسويق لتوسيع المشروع، كما تركز على التصوير بشكل مميزة يبرز جمالية المكان إذ تريد أن يرى الناس المكان من خلال القطعة.
وفي حديثها عن التحديات تبين المصري، أنها مرت بالكثير ولكنها كانت تتعلم منها وتدفعها للأمام وتمنحها القوة، فقد وجدت عملها الذي تحب بالمنطقة التي تحب، مبينة أن الإنسان يجب أن يتكيف مع ظروفه ويستخدم كل ما تعلمه في الحياة في المشروع الذي يسعى له.
وتذكر أنها موجودة اليوم في مركز الزوار في جمعية أصدقاء الآثار ولها زاوية تعرض فيها منتجاتها، وأكثر ما تطمح له أن يكون لها مكانها ومتجرها الخاص والذي يضم ورشتها وتعرض بها تصاميمها، بالإضافة إلى أن يكون هنالك تواصل مباشر مع الزبائن، فهي تطمح بأن تروي قصة المكان بشكل أكبر.
ووفق قولها: "السائح الذي يأتي دائما يسأل عن المكان ويستعلم عن المنطقة. تبدأ بسرد قصص أخبرتها بها عائلتها".
وتختتم المصري حديثها بأنها تسعى لأن تطور من مهاراتها الحرفية، وأن تتعلم شيئا جديدا، فهي دائما تجرب وتتعلم لوحدها من التصميم للإنتاج، مؤكدة أنها من خلال القطعة الفنية التي تصممها يعرف الزائر حكاية المكان فهي ذكرى حقيقة تحمل معاني كثيرة للمكان.
كما تسعى لأن يتطور عملها ويكبر، وأن يتم إنتاج مجموعات لتصاميمها، وكل مجموعة تخص قصة معينة، كما صرحت عن رغبتها في تدريب الفتيات على صياغة المجوهرات، لأن هذه المهنة غير موجودة في الشمال وتطمح أن تنتشر فيها.

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