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الاهتمام بالشباب سيمفونية حكومية.. كيف نتخلص من نشازها؟

10/5/2024 11:45:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- في مرحلة جديدة، وفي ظل ظروف وتحديات كبيرة، يطلب من مختلف السلطات؛ منها التشريعية والتنفيذية، مراعاة متطلبات جميع أطياف المجتمع، وبخاصة فئة الشباب التي يعول عليها المراقبون والشعب في تقديم حلول مبتكرة للقضايا الملحة، وتفعيل دورهم في الحياة السياسية والاجتماعية.
يتطلع الشباب إلى مستقبل زاهر، وتتجدد آمالهم مع كل مرحلة جديدة تشهد فيها الدولة تغيرات سياسية واجتماعية؛ حيث تتعالى أصوات الشباب مطالبة بالالتفات أكثر لشؤونهم ومطالبهم. فطموحاتهم لا تقتصر على مراحل معينة من حياتهم، بل تمتد لتشمل بناء مستقبل أفضل للمجتمع ووضع اللبنات الأولى لمشاريع مبتكرة وخطط عملية تلبي احتياجات الشباب وتدعم مساهمتهم الفاعلة في بناء الوطن.
الآن، وبعد أن وصل نواب المجلس النيابي العشرين؛ يقف الشباب وكلهم أمل لتحقيق طموحاتهم، وذلك عبر منصاتهم المختلفة، يعبرون بوضوح عن مجموعة من المطالب التي تتعلق بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ما يتطلب من الحكومة والنواب الجدد الاستجابة لها والعمل الجاد على تنفيذها، وعلى الشباب بدورهم المشاركة الفاعلة في الحوار المجتمعي وتنظيم أنشطة توعوية لإيصال تلك المطالب المشروعة.
خبراء ومختصون، يؤكدون أهمية أن تتواءم تطلعات الشباب في ظل هذه الظروف الإقليمية المحيطة، ومتطلبات سوق العمل، وتأمين حياة كريمة لهم، مع ما سيقدمه المسؤولون في الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، وغالبية الشباب، كما باقي المجتمع الأردني، يراقبون أداء الحكومة ومجلس النواب على حد سواء، للتقييم.
ولعل اعتماد قانون الانتخابات النيابية لهذه المرة، أن يكون ضمن القوائم الحزبية من يمثل فئة الشباب ضمن مرشحيها، بحيث يجب أن تشمل كل قائمة حزبية شابا أو شابة يقل عمره أو عمرها عن 35 عاما ضمن أول خمسة مترشحين، يعد دلالة على إصرار الدولة على وجود مساحة للشباب لأن يكونوا ضمن فئة صانعي القرار والمشرعين فيها، الأمر الذي يدعو إلى إعطاء الأولوية للكثير من القضايا التي تلامس تلك الفئة الفتية التي يتشكل منها جزء كبير من المجتمع الأردني.
المختص والخبير في قضايا الشباب الدكتور محمود السرحان، يلفت إلى أهمية إجراء مراجعة شاملة لمجمل المسيرة المجتمعية، وممارسة النقد الذاتي الرصين والتأشير على نقاط الضعف، بغية تقليصها والحد من تأثيرها، والالتفات للفرص المتاحة لاستثمارها، والتنبه للتهديدات والتحديات لمجابهتها وتوفير الحلول العملية والعلمية الممكنة لها.
كما بين السرحان أن الأولوية الأولى أمام الحكومة هي البناء على إيجابيات المرحلة السابقة، والسعي الحثيث لبقاء شراكات حقيقية محلية، عربية ودولية، لاقتراح حلول واقعية لمشكلتي البطالة والفقر، وتوفير فرص اقتصادية للشباب، الباحث عن حلول إبداعية وخلاقة لمشكلاته المختلفة.
وليس هذا فحسب، يقول السرحان، بل من الأولى أيضا التفكير خارج الصندوق، والسعي الجاد والمخلص لتجسير الفجوة المتناهية بين الواقع والطموح، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ضرورة إحداث مواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، فضلاً عن إصلاح التعليم ليتناسب مع توجيهات وتطلعات الشباب.
ووفق السرحان، فإن الأولوية لم تعد فقط توفير التعليم للجميع، على الرغم من أهمية ذلك، بيد أن التفكير في نوعية التعليم المنتمي لمفردات الزمن الجديد القادر على إحداث نقلة نوعية في مسار حياة الشباب، هو الأجدى، بحيث يشمل جملة من المرتكزات، وأبرزها "تعلم لتكون، وتعلم لتعمل وتعيش مع الآخرين"، وإلا فإن النتيجة ستكون "راوح مكانك"، على حد تعبيره.
ويشدد السرحان المطلع على الكثير من تفاصيل القضايا الشبابية، على أهمية إجراء خطوات فعالة في كل ما يتعلق بالشباب، إذ إن محاولات "المجاملة والتسويف والمماطلة وشراء الوقت"، كما يصفها، لن تحدث فرقاً إيجابياً ملموساً، فالتنمية الشاملة والمستدامة لن تتحقق إلا بمشاركة الجميع ولصالح الجميع وتوفير الفرص والأمل والوعد للشباب بحياة كريمة حاضراً ومستقبلاً.
وعليه، فإنه من الضروري تفعيل الشبابية والريادية وتجسيد مضامينها كواقع حياتي معاش، وإحداث تنمية شاملة ومستدامة واضحة، لحياة أفضل للشباب والمجتمع سواء بسواء.
ومن جهته، يتحدث الاستشاري والخبير التربوي عايش النوايسة، لـ"الغد"، عن هذه المرحلة التي يشهد فيها الأردن تحولا مهما في الجانب السياسي، إذ أفرزت عملية التحديث السياسي، مشاركة شبابية سواء في الاقتراع أو في الترشح، وقد نتج عن هذا وجود جسم شبابي داخل مجلس النواب، ولعل الدافع خلف هذه المشاركة الشبابية مرتبط وإلى حد كبير في الاستجابة إلى تطلعات الشباب في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ولعل أبرز هذه التطلعات؛ التحول نحو اقتصاد فاعل قادر على إيجاد فرص العمل أمام الأعداد الكببرة من الشباب المتعطلين عن العمل، إذ يبين النوايسة أن معدل البطالة في الأردن عالٍ، ويصل حسب الإحصاءات الرسمية إلى 24 %، ولدى الشباب اليوم توجه نحو المشاركة الفعلية في صناعة القرارات سواء على المستوى النيابي أو على مستوى المجالس الشبابية المنتشرة في الأردن والتي تشرف عليها وزارة الشباب، لذا كان توجه الحكومة نحو اختيار وزير شاب لقيادة الوزارة للاستجابة إلى هذه التطلعات من خلال تطوير حقيقي لدور وزير الشباب يخرجها من دورها التقليدي إلى دور يكون الشباب هم المحرك الفعلي في بناء وتنفيذ الأنشطة التي تشجع على انخراطهم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ولدى الشباب تطلعات كبيرة نحو علاقة إيجابية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتنعكس على الحياة السياسية في إبداء آرائهم في القضايا العامة بصورة مؤسسية تسهم في رفعة الأردن وتقدمه، ولعل الهم الأكبر لدى الشباب هو التحول في شكل التعليم بما يتواءم مع حاجات سوق العمل، بمعنى المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، كما يتفق في ذلك النوايسة والسرحان.
ومن خلال إجراء تطوير حقيقي لبرامج التعليم العالي في الجامعات والتركيز على التعليم التطبيقي ومراجعة خطط التعليم وبمشاركة شبابية من خلال استطلاع آرائهم، يؤمن الشباب اليوم أن مدخل الخلاص من البطالة يبدأ من التعليم بالمدارس والجامعات من خلال تغيير وتطوير خطط التعليم وبشكل خاص في التحول نحو التعليم المرتبط بالتطورات التقنية والرقمية والذكاء الصناعي وما يحتاجه من سوق العمل.
يعتقد النوايسة أن الشباب لديهم تصور نحو تطوير التعليم المهني، ولديهم إقبال كبير عليه كون فرص العمل متاحة، لكن شكل التعليم والتدريب والتطبيق لا يؤدي إلى إكساب المهارات المطلوبة وبما يتواءم مع الحاجات المهنية.
بينما، وفي الجانب السياسي الحزبي، يقول النوايسة إن إقبال الشباب على التسجيل والانتساب للأحزاب، ما هو إلا دلالة على تطلعات نحو مشاركة فاعلة في الحياة السياسية، لذا فإن هذه التطلعات اليوم مرتبطة بالممارسات الحزبية داخل البرلمان ومدى تحقيق هذه التطلعات، التي تتواءم مع ما يطمح له الشباب الأردني في المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، تؤكد خبيرة علم الاجتماع الدكتور فاديا إبراهيم، أن الشباب يمثل نسبة كبيرة من السكان في الأردن، وهم بمثابة العمود الفقري لأي رؤية حكومية جديدة، كونهم يملكون الطاقة والإبداع اللازمين لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع والاقتصاد، ومن هنا يجب تسليط الضوء على هذه الطاقات وتوجيهها نحو بناء مستقبل ريادي واعد، عبر توفير فرصة للشباب من جميع أنحاء المملكة لاكتساب المهارات والقدرات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية.
وترى إبراهيم أنه يجب على الحكومة الجديدة دعم المراكز الشبابية ودعم بيئة ريادة الأعمال للشباب في المملكة، من خلال توفير محتوى تدريبي تعليمي مكثف للشباب، وجلسات إرشاد وتوجيه مخصصة، واتباع نهج متكامل يهدف إلى بناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على المساهمة في اقتصاد البلد وتعزيز مكانتها كمركز ريادي على المستوى العالمي.
ومن الضروري الاهتمام بتعليم الشباب في مختلف المجالات، والتركيز على المراكز الشبابية، بالإضافة إلى الارتقاء بمنشآت الشباب وتشجيع المبادرات الإبداعية، وتطوير وتنمية هذه المنشآت في خدمة المجتمع وتنمية مواردها وتحسين خدماتها، والإسهام بشكل فاعل في دعم مبادرات الشباب في بداياتها بما يسهم في إطلاقها ونجاحها، وترسيخ روح المبادرة ورفع مستوى الوعي بثقافة العمل الحر لدى الشباب كافة، والريادة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في تحفيز الشباب.
وترى إبراهيم أن أكبر العقبات التي قد تعيق تحقيق كل تلك الرؤى، هي الخطط والاستراتيجيات القديمة التي لا تنسجم مع طموح الشباب والتطور السريع في المجتمعات والعالم، ونقص الدعم أحيانا ومحدودية الموارد المقدمه للشباب وقلة الدعم اللوجستي، والمركزية وغياب العدالة والمساواة في توزيع الفرص على الشباب.
وتنوه إبراهيم إلى أن التركيز على الجوانب العلمية والتقنية والابتعاد عن الجوانب الثقافية والاجتماعية، قد يكون من أسباب غياب الوعي لدى الشباب والقدرة على التطوير، عدا عن محدودية الدعم المعنوي الموجه للشباب للانخراط والمشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية التي تحتاجها مجتمعاتهم.
التحدي الأكبر والأصعب والأهم، بحسب إبراهيم، هو عدم وجود حلول حقيقية وملموسة لمشكلات الشباب، مثل البطالة والفقر والمخدرات، التي تضعف من طاقات شبابنا وتبث روح الإحباط واليأس لديهم، لذا يجب أن ينتقل الشباب لفضاء أوسع، لتكون كل الوزارات معنية برعاية واحتضان الشباب وتوفير الآليات المناسبة لهم والتي تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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