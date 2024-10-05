الخارجية والبريد الأردني: تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وشركة البريد الأردني، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تفعيل خدمة الهوية الرقمية للأردنيين عبر تطبيق "سند" عبر الهواتف المحمولة للمقيمين في أميركا وكندا، بالتعاون مع شركة "ايرس جارد" وشركة "في إف إس جلوبال"، وذلك لتعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين الأردنيين المقيمين خارج المملكة.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صحفي، إن خدمة تفعيل الهوية الرقمية عبر مكاتب شركة "VFS Global" ستتيح إمكانية وصول المواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج إلى جميع الخدمات الحكومية عبر تطبيق "سند"، والتي أصبحت متاحة الآن أمام الأردنيين المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية وكندا اعتباراً من الشهر الحالي، حيث سيستفيد من هذه الخدمات الحكومية نحو 200 ألف أردني مغترب.
ورعى حفل إطلاق الخدمة رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، وسفيرة الأردن في الولايات المتحدة الأميركية دينا قعوار، ومندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، والرئيس الإقليمي في الأميركتين لدى شركة "في إف إس جلوبال" أميت كومار شارما، وذلك في مراسم احتفالية أقيمت في نيويورك وواشنطن العاصمة.
كما قامت سفيرة المملكة لدى كندا صباح الرافعي بافتتاح هذه الخدمة في مكاتب VFS في مدينة تورونتو.
وأكد الداوود أنه أصبح بإمكان أي مواطن أردني خارج حدود المملكة الاطلاع على وثائقه ومعاملاته الرسمية، بالإضافة إلى متابعة جميع بياناته الشخصية، عبر تفعيل تطبيق "سند"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التوجه نحو الرقمنة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج والتسهيل عليهم.
وأكد السفير القضاة أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تسعى دائماً إلى تقديم جميع التسهيلات للأردنيين المقيمين في الخارج وتمكينهم من استكمال معاملاتهم بسهولة ويسر وبطريقة آمنة وموثوقة، وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، إذ سيتم أيضاً تقديم عدد من الخدمات القنصلية بالمستقبل والتوسع فيها بالتدريج.
ولفت إلى أنه سيجري الإعلان عن تقديم خدمة تفعيل الهوية الرقمية في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الحالي، ومن ثم الامتداد إلى باقي الدول الأخرى.
وقال أميت كومار شارما "تفخر شركة في إف إس جلوبال باختيارها كشريك لهذا المشروع الرائد مع شركة البريد الأردني، وبما يعزز هذا التعاون من مكانتنا كشركة رائدة في مجال خدمات التأشيرات وجوازات السفر والمواطنين، وتستند الشراكة مع البريد الأردني على تعاون قوي، مما يضمن تجربة سلسة للمواطنين الأردنيين المقيمين في الخارج".
يشار إلى أن التعاون بين البريد الأردني وشركة "في إف إس جلوبال" يهدف لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الأردنيين، وتبسيط الوصول وعدم السفر لمسافات طويلة إلى مكاتب السفارات، كما أن هذا التعاون يتجاوز خدمة تفعيل الهوية الرقمية، حيث تستعد شركة البريد الأردني وشركة في إف إس جلوبال لتقديم خدمات قنصلية للجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
وللحصول على تجربة استخدام سهلة وسلسة، يمكن للمواطنين الأردنيين المقيمين في هذه المواقع زيارة أقرب مركز تقديم طلبات التأشيرة في مكاتب في إف إس جلوبال الموجودة على العناوين أدناه:-
شيكاغو- 142، شارع إي أونتاريو، الطابق السابع عشر، 60611، شيكاغو، إلينوي، هيوستن- 1001 شارع تكساس، هيوستن، 77002، هيوستن، تكساس، نيويورك- 128إي الشارع الـ32، الطابق الثالث، نيويورك 10016، واشنطن العاصمة- 1025، إن دبليو، الطابق الثاني، 20005، واشنطن العاصمة، تورونتو- الوحدة 801، شارع يونج 415، تورنتو، أونتاريو، كندا M5B2E7.
ويذكر أن شركة "في إف إس جلوبال" هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.
وتضم الشركة أكثر من 3400 مركز لتقديم طلبات التأشيرات في 153 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 297 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.-(بترا)
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