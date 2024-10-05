أصوات مخفية: دراسة توثق قصصا حية لنساء يتحدين العنف الاقتصادي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبون
عمان- نشر اتحاد FemPawer دراسة خاصة أعدت بالشراكة بين مجموعة من المنظمات النسائية في الأردن ولبنان وفلسطين وتونس، تتناول قصصا حيّة لنساء من هذه البلدان يواجهن العنف الاقتصادي، في ظل بيئات مجتمعية ضاغطة لا تخلو من العنف أو ظروف الحرب والاحتلال.
ونشر الاتحاد الذي يضم عدة جمعيات منها منظمة المرأة العربية في الأردن، الدراسة الأسبوع الماضي وتحمل عنوان "أصوات مخفيّة"، تتناول قصصا بالأسماء الصريحة لسيدات وفتيات يواجهن تحديات كبيرة اقتصاديا، اشتمل على أكثر من 85 امرأة على مدار 9 أشهر.
ومن اللافت أن مجموعة الباحثات الأردنيات في الدراسة، قد عرّفن بوضوح مفهوم العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات، على أنه أي "سلوك يقوّض حقوق المرأة المالية واستقلالها" ويشمل ذلك منعها من العمل أو الدراسة وإجبارها على وظائف محددة والسيطرة على ممتلكاتها ومواردها المالية وحرمانها منها، ويمكن ارتكاب هذا العنف من أحد أفراد الأسرة أو أصحاب العمل أو المجتمع الأوسع وغالبا ما يتم تعزيزه، عبر المعايير والأدوار المجتمعية.
وفيما يتعلق بالعينة المستهدفة في الدراسة في الأردن، فقد تراوحت أعمارهن بين 20-50 عاما.
وتطرقت الدراسة إلى قصص نساء، سمحت عائلاتهن لهن بالعمل من أجل الاستحواذ على مواردهن المالية، كما في قصة المعلمة نور التي عملت بلا كلل ولا ملل للحصول على درجة الماجستير، فقط لتأخذ عائلتها راتبها، عدا عن قصص العديد من النساء في البلدان الأربعة اللواتي استبعدن من حقهن في الميراث.
وتلفت الدراسة إلى أنه بمجرد الزواج للفتيات المعنفات اقتصاديا في أسرهن، تستمر دورة الإساءة الاقتصادية، وتتحمل النساء أعباء إضافية ومزدوجة مثل أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والاستغلال الاقتصادي من قبل أزواجهن، ويؤدي الافتقار للوعي والممارسات للدفاع عن حقوقهن الاقتصادية إلى تفاقم أوضاع هؤلاء النساء.
ونشرت الدراسة قصة الأرملة الأردنية رنيم 34 عاما، ولديها 3 أطفال، درست للحصول على البكالوريوس في أحد التخصصات الطبية، حيث ساعدها العمل في هذا المجال كثيرا بعد وفاة زوجها.
وتقول رنيم بحسب الدراسة، إن زوجها توفي بسكتة دماغية نتيجة ضغوطات جائحة كورونا بعد فقدانه لعمله في ذلك العام، حيث وجدت نفسها مسؤولة عن 3 أطفال دون أي دعم مالي، وبوصاية قانونية على الأطفال من والد الزوج الذي اشترط دعما ماليا للانتقال للعيش في مقر إقامة العائلة في فلسطين، لكن عندما وجدت أن حصولها على الدعم المالي سيكون عبر المحكمة ما دعاها إلى رفع قضية.
وخاضت رنيم، معركة قانونية امتدت لعام لم تخرج منها بنتائج منصفة بسبب قانون الوصاية وحق الوصي بالوصاية على الممتلكات بما في ذلك منزل بناه زوجها، كما أن النفقة التي حكم لها بحسب روايتها لا تكفي لطفل واحد، ولم يكن السبيل الوحيد لصمودها سوى عملها بمجال شهادتها.
وأوصت الدراسة، بضرورة إيجاد مساحات آمنة للنساء لمشاركة قصصهن وتعزيز قدرتهن على التعرف على العنف الاقتصادي، وبناء شبكات الدعم المتبادل.
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