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أصوات مخفية: دراسة توثق قصصا حية لنساء يتحدين العنف الاقتصادي

10/5/2024 11:45:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمان- نشر اتحاد FemPawer دراسة خاصة أعدت بالشراكة بين مجموعة من المنظمات النسائية في الأردن ولبنان وفلسطين وتونس، تتناول قصصا حيّة لنساء من هذه البلدان يواجهن العنف الاقتصادي، في ظل بيئات مجتمعية ضاغطة لا تخلو من العنف أو ظروف الحرب والاحتلال.
ونشر الاتحاد الذي يضم عدة جمعيات منها منظمة المرأة العربية في الأردن، الدراسة الأسبوع الماضي وتحمل عنوان "أصوات مخفيّة"، تتناول قصصا بالأسماء الصريحة لسيدات وفتيات يواجهن تحديات كبيرة اقتصاديا، اشتمل على أكثر من 85 امرأة على مدار 9 أشهر.
ومن اللافت أن مجموعة الباحثات الأردنيات في الدراسة، قد عرّفن بوضوح مفهوم العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات، على أنه أي "سلوك يقوّض حقوق المرأة المالية واستقلالها" ويشمل ذلك منعها من العمل أو الدراسة وإجبارها على وظائف محددة والسيطرة على ممتلكاتها ومواردها المالية وحرمانها منها، ويمكن ارتكاب هذا العنف من أحد أفراد الأسرة أو أصحاب العمل أو المجتمع الأوسع وغالبا ما يتم تعزيزه، عبر المعايير والأدوار المجتمعية.
وفيما يتعلق بالعينة المستهدفة في الدراسة في الأردن، فقد تراوحت أعمارهن بين 20-50 عاما.
وتطرقت الدراسة إلى قصص نساء، سمحت عائلاتهن لهن بالعمل من أجل الاستحواذ على مواردهن المالية، كما في قصة المعلمة نور التي عملت بلا كلل ولا ملل للحصول على درجة الماجستير، فقط لتأخذ عائلتها راتبها، عدا عن قصص العديد من النساء في البلدان الأربعة اللواتي استبعدن من حقهن في الميراث.
وتلفت الدراسة إلى أنه بمجرد الزواج للفتيات المعنفات اقتصاديا في أسرهن، تستمر دورة الإساءة الاقتصادية، وتتحمل النساء أعباء إضافية ومزدوجة مثل أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والاستغلال الاقتصادي من قبل أزواجهن، ويؤدي الافتقار للوعي والممارسات للدفاع عن حقوقهن الاقتصادية إلى تفاقم أوضاع هؤلاء النساء.
ونشرت الدراسة قصة الأرملة الأردنية رنيم 34 عاما، ولديها 3 أطفال، درست للحصول على البكالوريوس في أحد التخصصات الطبية، حيث ساعدها العمل في هذا المجال كثيرا بعد وفاة زوجها.
وتقول رنيم بحسب الدراسة، إن زوجها توفي بسكتة دماغية نتيجة ضغوطات جائحة كورونا بعد فقدانه لعمله في ذلك العام، حيث وجدت نفسها مسؤولة عن 3 أطفال دون أي دعم مالي، وبوصاية قانونية على الأطفال من والد الزوج الذي اشترط دعما ماليا للانتقال للعيش في مقر إقامة العائلة في فلسطين، لكن عندما وجدت أن حصولها على الدعم المالي سيكون عبر المحكمة ما دعاها إلى رفع قضية.
وخاضت رنيم، معركة قانونية امتدت لعام لم تخرج منها بنتائج منصفة بسبب قانون الوصاية وحق الوصي بالوصاية على الممتلكات بما في ذلك منزل بناه زوجها، كما أن النفقة التي حكم لها بحسب روايتها لا تكفي لطفل واحد، ولم يكن السبيل الوحيد لصمودها سوى عملها بمجال شهادتها.
وأوصت الدراسة، بضرورة إيجاد مساحات آمنة للنساء لمشاركة قصصهن وتعزيز قدرتهن على التعرف على العنف الاقتصادي، وبناء شبكات الدعم المتبادل.

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