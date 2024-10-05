معلمون فائزون: جائزة الملكة رانيا تدفع للإبداع في العملية التعليمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
عمان – احتفلت الأسرة التربوية أمس، باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "أنت ملهمي من الألف إلى الياء"، الذي اختارته جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي لهذا العام، تقديرا للدور الحيوي والريادي والمحوري الذي يضطلع به المعلمون والمعلمات في بناء المجتمعات، وتشكيل مستقبل الأجيال المبتكرة والمبدعة والمنتجة والفاعلة لأوطانها.
ويجري الاحتفال بهذا اليوم سنوياً في الـ5 من تشرين الأول (أكتوبر) منذ العام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" و"منظمة العمل الدولية" المقرة في العام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.
وتجسيدا لهذا اليوم، يمثل استذكار قصص النجاح لمعلمين متميزين وملهمين سببا مهما في إبراز أهمية التعليم، ودور المعلمين بتعزيز قيم العلم والمعرفة باعتبارهم عنصرا حاسما في إصلاح ونجاح العملية التعليمية.
وفي هذا النطاق فإن الأردن، سعى خلال أكثر من عقدين من العمل والبناء، لإعادة تطوير مفردات التعليم الوطني وأدواته، بالتركيز على المعلمين والنهوض بإمكاناتهم وأوضاعهم، وبينما شارك الأردن العالم احتفالاته بهذا اليوم، فإن جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، رائدة بإعادة بلورة العملية التعليمية، ورفدها بمعلمين أكفياء، مدربين ومؤهلين وفق مناهج التربية الحديثة والمتطورة، للوصول إلى معلم متمكن من أدواته، وقادر على بناء جيل من الطلبة.
وقد أفصح فائزون بالجائزة في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أمس، بأن حصولهم عليها، انعكس إيجابا على العملية التعليمية وتجويدها، بمساهماتهم في إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للتعليم والإبداع.
ولئن المعلمين يشكلون مصدرا للإلهام والتحفيز للعديدين منهم وللطلبة، تمثل قصة المعلمة هناء أبو رمان التي تعمل حاليا مديرة مدرسة أم الدنانير، واحدة من القصص التي تحفز من يقرأها، فبرغم بساطة الإمكانيات في الغرف الصفية، تمكنت من جعلها بيئة تعليمية جاذبة وملهمة للتعليم.
أبو رمان التي أنشأت "صف الفرح" لحل مشكلة انتظار طلبة الصفوف: الأول وحتى الثالث لشقيقاتهن اللواتي يدرسن في صفوف المرحلة العليا في المدرسة ذاتها، وينتهي دوامهن في حدود الـ2 ظهرا، مما يجبرن على الانتظار، إما في الشارع أو بداخل أروقة المدرسة والساحات، في وقت لم يكن ذلك يشكل بيئة آمنة لهن بخاصة وأن دوامهن ينتهي عند الـ12.30 ظهرا.
من هنا، جاءت فكرة "صف الفرح" إذ يوفر بيئة آمنة خلال ساعات انتظار الطلبة، وكذلك ألعاب ترفية ومسرح دمى وسماع قصص وتنمية مواهبم بالرسم والغناء بإشراف معلمات المرحلة، وفق أبو رمان.
وتقول أبو رمان، الحائزة على جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي مرتين في العامين 2010 و2016، بالإضافة لفوزها بشهادة تقدير على مستوى المملكة لجائزة المدير المتميز العام الماضي، إن وقت الانتظار أصبح أكثر متعة للطلبة، لذلك أوجدنا بيئة جاذبة يسودها المرح والمتعة لهم، مشيرة إلى أن الجائزة جاءت لتكريم التربويين وتحفيزهم ونشر ثقافة التميز في الميدان التربوي، لافتة إلى أن الجائزة تعني الكثير للمجتمع التربوي، كونها تعمل على تنمية المعلم مهنيا وأكاديميا.
وتتابع، أعتز بكوني سفيرة للجائزة، وهدفي دعم النشء ليكونوا مواطنين صالحين ومبدعين، يقدمون أفضل ما لديهم للوطن"، لافتة إلى أنه في هذا اليوم "أتوجه برسالة إلى زميلاتي وزملائي المعلمين، مفادها بأن المعلم يجب أن يفهم طلابه، وإذا حصل ذلك سيغرس العلم في نفوسهم ويكتسب محبتهم".
وشاركها الرأي المعلم عامر خالد بني عبدة، الذي بدأت رحلته بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز، واستمرت للوصول إلى العالمية من التميز والإبداع، عبر الترشح لجوائز إقليمية وعالمية.
ويقول بني عبدة، الحائز على المركز الثالث بجائزة المعلم المتميز العام الحالي، إنها المرة الثانية التي أحصل فيها على الجائزة، وسبق أن فزت بها في العام 2019 بالمركز الثاني، وكان لذلك أثر بفوزي بجائزة خليفة التربوية فئة المعلم المبدع على المستوى العربي بالمركز الرابع في 2021.
ويضيف بني عبدة، إن وجود يوم يحتفل فيه العالم كله بالمعلم، يدل على أهمية المعلم في المجتمع ودوره الأساسي في البناء المجتمعي، والأجيال القيادية، ما يعطينا نحن المعلمون حوافز ودوافع للاستمرار في العطاء والإبداع بالعملية التربوية والتعليمية، كونه يعكس الاحترام والتقدير الذي يستحقونه لما يبذلونه من جهود مضنية في بناء أجيال المستقبل.
ويشير إلى علمه على مبادرة السماد العضوي المخمر، التي تقوم على التعاون بين الطلبة والمعلمين في المدرسة مع أفراد من المجتمع المحلي، بخاصة أفراد مربي المواشي، بحيث تقوم بالحصول على المخلفات العضوية الناجمة عن تربية المواشي، ثم تشكل فريق تطوعي من الطلبة والمعلمين لإحضارها لإعادة تدويرها وتخميرها لشهرين، ثم يجري بيعها بأسعار رمزية لأفراد المجتمع المحلي.
ويبين أنه وطلابه اشتركوا بالمبادرة في مسابقة مع شركة انتروجيت عام 2022 "وحصلنا كمدرسة على المركز الثاني عربيا"، ما ساعد على تطوير المشروع في المدرسة.
وبشأن مبادرة "بيئتنا الخضراء"، يؤكد أنه قائم على بيوت محمية بالمدرسة، وبتفعيل حصة التربية المهنية للمادة العملية، نعكف مع طلبة في المدرسة على زراعة البيوت المحمية خلال 3 دورات زراعية، ثم تباع المحاصيل من خضراوات للمجتمع المحلي بأسعار تفضيلية.
ويلفت إلى أن هذا المشروع انعكس إيجابا على الطلبة عن طريق إقامة مشاريعهم الخاصة في حدود منازلهم، وبالذات خلال العطلة الصيفية، منوها إلى أن مدرسته شاركت بالمبادرة في جائزة سمو الأمير حسن بن طلال للتميز العلمي، ونالت المركز الأول على المملكة للعام الحالي.
ويشير بني عبدة إلى أن الفوز بجائزة الملكة رانيا رسالة لمجتمع المعلمين، تمنح الفائزين دوافع إيجابية، وتدفعهم للتقدم نحو الأفضل، وصولا لأعلى درجات التميز والإبداع، بحيث فزت بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الأداء الحكومي والشفافية كموظف حكومي متميز، المركز الأول، داعيا المعلمين لخوض تجربة المشاركة بجائزة الملكة رانيا للتميز التربوي، وإظهار أفضل الممارسات العلمية والعملية، ليكونوا نموذجا يحتذى به.
بدورها، ترى المعلمة إيناس أبو زيد التي تشغل منصب مديرة مدرسة سحاب الثانوية الشاملة للبنات، أنه عندما يتسلح المعلم بالمعرفة ومصادرها، يبدأ دوره مع طلبته بأن يكون ملهما، مبينة أن فوزها بجائزة الملكة الملكة رانيا للمدير المتميز لهذا العام، جعلت "رؤيتي ورسالتي المهنية أساسها إدماج طالباتي بمعارف التعلم والتعليم، ونقلت إثرها من خبرات وتجارب خضتها في عالم التميز إليهن، واكتشفت الموهوبة من طالباتي الأولى فرح، وهي مصممة روبوت، وطالبتي أنفال مصورة، وخلال جولاتي الصباحية على الغرف الصفية، أنقل ومضات تميزي معززة جانب إبداعهن دراسيا ومهنيا.
وجعلت أبو زيد من عالم إعادة التدوير جزءا من ثقافة التغيير في استثمار الموجودات، وفعلت مواهب التميز باستثمارها مبادرة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية كلوحات فنية، لتغدو محط أنظار لزوار المدرسة.
وأشارت لإشراكها للمعلمات بمبادرات إبداعية وجوائز تربوية متنوعة، فمنهن من حصلن على جائزة المعلم المتميز وعددهن اثنتان، وحصلن على جوائز محلية وإقليمية كتحدي القراءة وأمة الابتكار في عالم الرقميات وريادة اليافعين للأعمال الريادية، كما فزن بمسابقات تصنيع أجهزة تعليمية تدريبية.
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