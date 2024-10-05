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معلمون فائزون: جائزة الملكة رانيا تدفع للإبداع في العملية التعليمية

10/5/2024 11:45:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان – احتفلت الأسرة التربوية أمس، باليوم العالمي للمعلم تحت شعار "أنت ملهمي من الألف إلى الياء"، الذي اختارته جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي لهذا العام، تقديرا للدور الحيوي والريادي والمحوري الذي يضطلع به المعلمون والمعلمات في بناء المجتمعات، وتشكيل مستقبل الأجيال المبتكرة والمبدعة والمنتجة والفاعلة لأوطانها.
ويجري الاحتفال بهذا اليوم سنوياً في الـ5 من تشرين الأول (أكتوبر) منذ العام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" و"منظمة العمل الدولية" المقرة في العام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.
وتجسيدا لهذا اليوم، يمثل استذكار قصص النجاح لمعلمين متميزين وملهمين سببا مهما في إبراز أهمية التعليم، ودور المعلمين بتعزيز قيم العلم والمعرفة باعتبارهم عنصرا حاسما في إصلاح ونجاح العملية التعليمية.
وفي هذا النطاق فإن الأردن، سعى خلال أكثر من عقدين من العمل والبناء، لإعادة تطوير مفردات التعليم الوطني وأدواته، بالتركيز على المعلمين والنهوض بإمكاناتهم وأوضاعهم، وبينما شارك الأردن العالم احتفالاته بهذا اليوم، فإن جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، رائدة بإعادة بلورة العملية التعليمية، ورفدها بمعلمين أكفياء، مدربين ومؤهلين وفق مناهج التربية الحديثة والمتطورة، للوصول إلى معلم متمكن من أدواته، وقادر على بناء جيل من الطلبة.
وقد أفصح فائزون بالجائزة في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أمس، بأن حصولهم عليها، انعكس إيجابا على العملية التعليمية وتجويدها، بمساهماتهم في إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة للتعليم والإبداع.
ولئن المعلمين يشكلون مصدرا للإلهام والتحفيز للعديدين منهم وللطلبة، تمثل قصة المعلمة هناء أبو رمان التي تعمل حاليا مديرة مدرسة أم الدنانير، واحدة من القصص التي تحفز من يقرأها، فبرغم بساطة الإمكانيات في الغرف الصفية، تمكنت من جعلها بيئة تعليمية جاذبة وملهمة للتعليم.
أبو رمان التي أنشأت "صف الفرح" لحل مشكلة انتظار طلبة الصفوف: الأول وحتى الثالث لشقيقاتهن اللواتي يدرسن في صفوف المرحلة العليا في المدرسة ذاتها، وينتهي دوامهن في حدود الـ2 ظهرا، مما يجبرن على الانتظار، إما في الشارع أو بداخل أروقة المدرسة والساحات، في وقت لم يكن ذلك يشكل بيئة آمنة لهن بخاصة وأن دوامهن ينتهي عند الـ12.30 ظهرا.
من هنا، جاءت فكرة "صف الفرح" إذ يوفر بيئة آمنة خلال ساعات انتظار الطلبة، وكذلك ألعاب ترفية ومسرح دمى وسماع قصص وتنمية مواهبم بالرسم والغناء بإشراف معلمات المرحلة، وفق أبو رمان.
وتقول أبو رمان، الحائزة على جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي مرتين في العامين 2010 و2016، بالإضافة لفوزها بشهادة تقدير على مستوى المملكة لجائزة المدير المتميز العام الماضي، إن وقت الانتظار أصبح أكثر متعة للطلبة، لذلك أوجدنا بيئة جاذبة يسودها المرح والمتعة لهم، مشيرة إلى أن الجائزة جاءت لتكريم التربويين وتحفيزهم ونشر ثقافة التميز في الميدان التربوي، لافتة إلى أن الجائزة تعني الكثير للمجتمع التربوي، كونها تعمل على تنمية المعلم مهنيا وأكاديميا.
وتتابع، أعتز بكوني سفيرة للجائزة، وهدفي دعم النشء ليكونوا مواطنين صالحين ومبدعين، يقدمون أفضل ما لديهم للوطن"، لافتة إلى أنه في هذا اليوم "أتوجه برسالة إلى زميلاتي وزملائي المعلمين، مفادها بأن المعلم يجب أن يفهم طلابه، وإذا حصل ذلك سيغرس العلم في نفوسهم ويكتسب محبتهم".
وشاركها الرأي المعلم عامر خالد بني عبدة، الذي بدأت رحلته بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز، واستمرت للوصول إلى العالمية من التميز والإبداع، عبر الترشح لجوائز إقليمية وعالمية.
ويقول بني عبدة، الحائز على المركز الثالث بجائزة المعلم المتميز العام الحالي، إنها المرة الثانية التي أحصل فيها على الجائزة، وسبق أن فزت بها في العام 2019 بالمركز الثاني، وكان لذلك أثر بفوزي بجائزة خليفة التربوية فئة المعلم المبدع على المستوى العربي بالمركز الرابع في 2021.
ويضيف بني عبدة، إن وجود يوم يحتفل فيه العالم كله بالمعلم، يدل على أهمية المعلم في المجتمع ودوره الأساسي في البناء المجتمعي، والأجيال القيادية، ما يعطينا نحن المعلمون حوافز ودوافع للاستمرار في العطاء والإبداع بالعملية التربوية والتعليمية، كونه يعكس الاحترام والتقدير الذي يستحقونه لما يبذلونه من جهود مضنية في بناء أجيال المستقبل.
ويشير إلى علمه على مبادرة السماد العضوي المخمر، التي تقوم على التعاون بين الطلبة والمعلمين في المدرسة مع أفراد من المجتمع المحلي، بخاصة أفراد مربي المواشي، بحيث تقوم بالحصول على المخلفات العضوية الناجمة عن تربية المواشي، ثم تشكل فريق تطوعي من الطلبة والمعلمين لإحضارها لإعادة تدويرها وتخميرها لشهرين، ثم يجري بيعها بأسعار رمزية لأفراد المجتمع المحلي.
ويبين أنه وطلابه اشتركوا بالمبادرة في مسابقة مع شركة انتروجيت عام 2022 "وحصلنا كمدرسة على المركز الثاني عربيا"، ما ساعد على تطوير المشروع في المدرسة.
وبشأن مبادرة "بيئتنا الخضراء"، يؤكد أنه قائم على بيوت محمية بالمدرسة، وبتفعيل حصة التربية المهنية للمادة العملية، نعكف مع طلبة في المدرسة على زراعة البيوت المحمية خلال 3 دورات زراعية، ثم تباع المحاصيل من خضراوات للمجتمع المحلي بأسعار تفضيلية.
ويلفت إلى أن هذا المشروع انعكس إيجابا على الطلبة عن طريق إقامة مشاريعهم الخاصة في حدود منازلهم، وبالذات خلال العطلة الصيفية، منوها إلى أن مدرسته شاركت بالمبادرة في جائزة سمو الأمير حسن بن طلال للتميز العلمي، ونالت المركز الأول على المملكة للعام الحالي.
ويشير بني عبدة إلى أن الفوز بجائزة الملكة رانيا رسالة لمجتمع المعلمين، تمنح الفائزين دوافع إيجابية، وتدفعهم للتقدم نحو الأفضل، وصولا لأعلى درجات التميز والإبداع، بحيث فزت بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الأداء الحكومي والشفافية كموظف حكومي متميز، المركز الأول، داعيا المعلمين لخوض تجربة المشاركة بجائزة الملكة رانيا للتميز التربوي، وإظهار أفضل الممارسات العلمية والعملية، ليكونوا نموذجا يحتذى به.
بدورها، ترى المعلمة إيناس أبو زيد التي تشغل منصب مديرة مدرسة سحاب الثانوية الشاملة للبنات، أنه عندما يتسلح المعلم بالمعرفة ومصادرها، يبدأ دوره مع طلبته بأن يكون ملهما، مبينة أن فوزها بجائزة الملكة الملكة رانيا للمدير المتميز لهذا العام، جعلت "رؤيتي ورسالتي المهنية أساسها إدماج طالباتي بمعارف التعلم والتعليم، ونقلت إثرها من خبرات وتجارب خضتها في عالم التميز إليهن، واكتشفت الموهوبة من طالباتي الأولى فرح، وهي مصممة روبوت، وطالبتي أنفال مصورة، وخلال جولاتي الصباحية على الغرف الصفية، أنقل ومضات تميزي معززة جانب إبداعهن دراسيا ومهنيا.
وجعلت أبو زيد من عالم إعادة التدوير جزءا من ثقافة التغيير في استثمار الموجودات، وفعلت مواهب التميز باستثمارها مبادرة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية كلوحات فنية، لتغدو محط أنظار لزوار المدرسة.
وأشارت لإشراكها للمعلمات بمبادرات إبداعية وجوائز تربوية متنوعة، فمنهن من حصلن على جائزة المعلم المتميز وعددهن اثنتان، وحصلن على جوائز محلية وإقليمية كتحدي القراءة وأمة الابتكار في عالم الرقميات وريادة اليافعين للأعمال الريادية، كما فزن بمسابقات تصنيع أجهزة تعليمية تدريبية.

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