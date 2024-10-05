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كيف تخرج الحكومة المدينة الجديدة إلى حيز الوجود؟

10/5/2024 11:45:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- للمرة الأولى يُذكر مشروع المدينة الجديدة في كتب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان، ما يعني أن إنجازه قد أصبح توجيها ملكيا، خاصة في ظل ارتفاع نسبة السكان والأزمة الخانقة التي تعانيها العاصمة عمان.
والمدينة الجديدة طرحت فكرتها لأول مرة في عهد حكومة الدكتور هاني الملقي، قبل أن تستبعدها حكومة الدكتور عمر الرزاز، ثم أعادت حكومة الدكتور بشر الخصاونة إحياءها، لتصبح في النهاية تكليفا ملكيا لحكومة الدكتور جعفر حسان.
وفي هذا الصدد، دعا مراقبون الحكومة إلى وضع التنمية الحضرية ضمن أولوياتها الرئيسية لتحسين سبل عيش المواطنين في مدنهم، والوصول إلى خيارات أفضل من الخدمات، مع الحرص على زيادة الرقعة الخضراء وانتشار الحدائق العامة.
وأشاروا إلى أن خطاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان، تضمن إشارة واضحة إلى أهمية إنشاء المدينة الجديدة بين عمان والزرقاء، لما لهذا المشروع الإستراتيجي الذي ظل حبيس الأدراج لسنوات من فوائد كبيرة متوقعة على الصعيدين التنموي والاقتصادي.
ونشرت الحكومة السابقة العام الماضي، خريطة توضيحية لموقع المدينة الجديدة، الذي يبعد نحو 40 كم عن وسط عمان، و27 كم عن مطار الملكة علياء، و31 كم عن مدينة الزرقاء.
ويُعتبر موقع مشروع المدينة الجديدة، جزءا من أراضي البادية الأردنية، ويقع على طريقين دوليين يربطان الأردن مع المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، وتبلغ مساحتها الإجمالية المقدرة بعد الانتهاء منها قرابة (277) ألف دونم.
وفي هذا الاطار، يقول مستشار العمارة والتصميم الحضري الدكتور مراد الكلالدة، إن المنطقة الحضرية تعرف بأنها تلك المساحة الجغرافية المأهولة بالسكان بما لا يقل عن 2500 شخص، وذات كثافة سكانية قدرها 5000 شخص بالميل المربع (2.6 كيلومتر مربع تقريباً)، وتعتمد مساحتها على النشاطات الاقتصادية المرتبطة بها، فبعض المدن أقرب منها إلى المدن العمالية التي تنشأ بالقرب من المصانع، وبعضها ريفية تنشأ بالقرب من المناطق الزراعية، وكثير منها خدمية لاعتمادها على التجارة والمركز السياسي كالعواصم.
وتابع الكلالدة: "طرح الكاتب آرثر سوليفان Arthur Sullivan في كتابه (الاقتصاد الحضري) السؤال الذي حير الكثيرين: لماذا تنشأ المدن؟ وأجاب أن المدن تنشأ بسبب المنافع المتأتية من العيش في المدينة، والتي تعوض الكلف العالية للسكن ضمن بيئة مكتظة، وهذا معروف بثقافتنا بقول سيدنا علي رضي الله عنه (اطلبوا الرزق عند تزاحم الأقدام)، كما أن المدن تنشأ لظروف الجغرافيا، كما نشأت فيلادلفيا ولاحقا عمان بفارق 1850 سنة بينها على ضفاف نهر عمّان".
وأضاف: "ومع التطور والتخصص والإنتاج الكمي، انتشرت مدن التجارة والاقتصاد التي تتمتع ببنية تحتية متطورة، وتقدم خدمات حكومية وثقافية وترفيهية تجعلها أكثر جاذبية للاستيطان كلما كبرت وتنوعت الخدمات التي تقدمها لقاطنيها".
وزاد: "ومع نشوء الدول ككيانات سياسية مستقلة، تحاول إداراتها المواءمة بين مكان الاستيطان البشري وحجمه، وبالتالي مكان المدن وحجمها، وذلك لضمان الانتشار على كامل رقعة الدولة، وخدمة النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالمكان، مثل الزراعة والتعدين والمواقع السياحية واللوجستية والحدودية علما أن المدن تعزز التنافس وتؤدي بالتالي إلى تحسين الجودة وانخفاض الأسعار، لكنها ترفع من كلف العيش لزيادة التنافس على السكن في بقعة جغرافية محددة".
وقال إن التوزيع المكاني للمناطق الحضرية في الأردن متمركز في عمان ومحيطها الإقليمي الممتد شرقا من الزرقاء فالرصيفة، وغربا صويلح والسلط، بما يشكل بقعة حضرية واضحة للعيان تعرف بالتمركز الحضري Agglomeration والذي انفلت من عقاله في ظل غياب التخطيط الإقليمي الذي همش مراكز المحافظات وأصبحت هذه البقعة الحضرية تنمو دون ضوابط أو ما يعرف بالنطاق العمراني Urban Envelope الذي يحدد المساحات التي يجب ألا تتجاوزها المدن حتى تعمل الدولة بشكل متناغم ضمن ما يسمى بالتنمية المتوازنة.
وأشار الكلالدة إلى أن المادة (20) من قانون الإدارة المحلية الأردني تقسم البلديات إلى ثلاث فئات، الأولى تشمل بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة، والفئة الثانية تشمل بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على 50 ألف نسمة ولا يتجاوز مئتي ألف، والفئة الثالثة تشمل البلديات الأخرى من غير الفئتين الأولى والثانية، إذ تجدر الإشارة إلى أن التقسيم حسب عدد السكان لا يفي بمتطلبات التخطيط الإقليمي الحصيف، فعدد سكان العقبة مثلاً يضعها ضمن الفئة الثانية، وهي مركز لمنطقة اقتصادية خاصة، وعليه، تجب إعادة النظر بالتخطيط الإقليمي وفقاً للموارد والموقع، لتنشأ مراكز نمو تربطها محاور تنمية.
واستكمل: "أدى الاكتظاظ، والبعض يسميه الانفجار السكاني بعمان، إلى الازدحامات المرورية التي أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد وتسبب تردي جودة الحياة فيها، وجاء ترتيب مدينة عمان بالمراكز الأخيرة الصادر عن Global Liveability Ranking، أي المرتبة 233 لسنة 2024، وفي المركز 135 من 141 مدينة حسب تصنيف IMD للمدن الذكية للعام 2023، وباءت المحاولات التي بذلتها الإدارات المتعاقبة لأمانة عمان لإطلاق منظومة نقل عام فعال بالفشل".
وقال إن ذلك استدعى التفكير بإنشاء مدن جديدة يتم فيها تلافي الأخطاء المرتكبة في عمان وبحقها، أي مدن نموذجية ذكية، تقسم إلى أحياء Neighborhoods مخدومة بفراغات عامة وحدائق ومراكز تجارية وصحية ودينية وترفيهية، ضمن نطاقات خدمة نموذجية.
وأضاف: "بالمناسبة، ليست عمان وحدها من تعاني من مشاكل في سوء التخطيط الحضري، وإنما غالبية المدن الأردنية، باستثناء مدينة العقبة التي حظيت بـ(ماستر بلان) والذي عرف بمخطط جنسلر، وجرى تحديثه قبل شهر تقريباً بمساعدة من شركة جايكا اليابانية، وانطلاقا من هذا الواقع الحضري غير المنظم حتى لا نقول السيئ، أدركت خطة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري أهمية فعل شيء ما لتغيير هذا الواقع، وخصت عدة مبادرات بمحرك نوعية الحياة للتنمية الحضرية تشمل تطوير مفهوم "مدن المستقبل" حتى يسود هذا التحديث جميع المدن الأردنية، وليكون البدء بنموذج واحد، على أن تعمم التجربة لاحقا لتشمل مراكز المحافظات".
وفي معرض رده على سؤال حول قدرة الحكومة على تنفيذ ما جاء في كتاب التكليف السامي لمواصلة العمل والإعداد لمشروع المدينة الجديدة، أجاب الدكتور الكلالدة، بأن هذا التكليف يشكل تحديا كبيرا للحكومة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تواجهها المالية العامة للدولة، وباستطاعة الحكومة استعجال الدراسات التي تعمل عليها دار الهندسة منذ سنتين، وتجهيز دعوة "عطاء لتطوير وتمويل وتنفيذ وإدارة واستثمار وترويج وتشغيل المرحلة الأولى من المدينة الجديدة.
وأضاف "إن مدى تجاوب المطورين الدوليين لدعوة العطاء هذه، ستشكل مقياس أداء لمدى جودة التصاميم المقدمة، ومدى تجاوب الحكومة لمتطلبات المستثمرين دون التفريط بالسيادة أو غبن بالاتفاقيات الموقعة مع المطور".
من جهته، يؤكد رئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين عبدالله غوشة، ضرورة وضع الحكومة التنمية الحضرية ضمن أولوياتها الرئيسية لتحسين سبل العيش للمواطنين في مدنهم والوصول إلى خيارات أفضل من الخدمات، مع الحرص على زيادة الرقعة الخضراء وانتشار الحدائق العامة.
وتابع: "الحاجه حاليا لوضع خريطة طريق (الأردن.. رؤيه عمرانية 2050) لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمرانية والتقنية، في ظل عالم تسوده العولمة، مع الحفاظ على الهوية العمرانية الأردنية؛ لأن من شأن ذلك أن يؤسس كذلك لبيئة استثمارية قادره على التعامل مع نمو اقتصادي وبيئة جاذبة للاستثمار مع طاقة نظيفة، وتعديل التشريعات استنادا إلى هذه الرؤية.
وأتم: "كما أن هنالك حاجة لمراجعة عدة تشريعات في الدولة، وحان الوقت لربط عدة قوانين مع بعضها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، لكن تجب إضافة تشريع القانون المؤقت لتنظيم المدن والقرى لعام 1966؛ لأن إدارة الاقتصاد والتنمية بحاجة إلى مراجعة الآليات والخطوات بما ينسجم مع تطور الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي والتنمية والخدمات، وإذا تحدثنا عن أهميه جودة الحياة وزيادة الرقعة الخضراء وتسهيل الخدمات، فلا بد من قانون عصري لتخطيط المدن لمدينة عمان والمدن الأخرى".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى مخططات جديدة لهذه المدن وليس لمشاريع تقسيم أراض، فنحن نتحدث عن أحياء ومناطق عمرانية جديدة، واستثمارات مقبلة، وهل ستكون هذه التشريعات متوافقه مع رؤية عمرانية جديدة؟".
واستكمل: "لا بد من مواصلة العمل والإعداد لمشروع المدينة الجديدة، لما له من دور محوري في تخفيف الضغط على مدينتي عمان والزرقاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ولما يوفره من أبعاد اقتصادية واستثمارية واجتماعية مهمة".
وأضاف: "مما سبق، وقياسا على النطاق المحلي في الأردن وارتفاع نسبة النمو السكاني إلى 2.3 % ولأن سكان المملكة سيصل عددهم إلى 13 مليون نسمة بحلول 2030 ونظرا لأن غالبية هذه الزياده ستذهب للمدن الكبرى (عمان والزرقاء وإربد) ما سيؤدي إلى ضغط كبير على البنية التحتية وفرص العمل، وازدياد نسب البطالة، مع تركز المنشآت الاقتصادية في هذه الأقاليم، لذا لا بد من رؤية جديدة لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتزامن مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة."
وقال إن هناك أربعة محاور يجب العمل عليها، أولها أهمية التواصل مع القطاع الخاص، والأخذ بآرائه واتجاهات الاستثمار الصناعي والتجاري والسكني، والثاني تحديد هوية المدينة الوظيفية، والثالث الدور الإعلامي لتسويق المدينة اسثماريا ووظيفيا، والرابع شبكة المواصلات مع المدينة الجديدة، وضروره البدء بعمل طريق دائري جديد بعد جسر المطار لتقليل المسافات مع هذه المدينة، وربطها ببعض المحافظات.
بدوره، يقول الدكتور عماد المعلا، إن الحكومة الجديدة تدرك جيدا أن الزيادة السكانية المطردة وتوسع المدن يفرض عليها تقديم حلول للتوسع في التنمية الحضرية، أساسها تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في البنية التحتية والمساحات العامة والحدائق والتشجير، والنهوض بقطاع النقل العام بشكل خاص.
وأضاف المعلا: "يجب أن يستهدف إنشاء المدينة الجديدة معايير الحداثة، وأن تكون صديقة للبيئة، بأبعاد اقتصادية واجتماعية استثمارية وتنموية، والتخفيف من الضغط على الخدمات والنقل والبنى التحتيَة في العاصمة عمان ومدينة الزرقاء بشكل أساسي، إضافة إلى إنشاء شبكة مواصلات عصرية وحديثة بين المدينة المقترحة وكل من العاصمة ومطار الملكة علياء والميناء البري في الماضونة ومدينة الزرقاء."
وأكد ضرورة إجراء دراسات مستفيضة بشأن المدينة الجديدة، لمراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددا على ضرورة التخطيط الجيد لهذه المدينة، وبما يضمن نجاحها وحل المشكلات والضغط على الخدمات الرئيسية والبنى التحتية.

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