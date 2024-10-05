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إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والكليات

10/5/2024 11:45:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت الموافق 5-10-2024 نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025، وذلك للطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي 2024-2025 إضافةً إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في الطلب، حيث كانت نتيجة عملية المعالجة وفقاً لما يلي:


1. بلغ إجمالي عدد طلبات إساءة الاختيار وطلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى التي تم تقديمها (2320)
2. بلغ عدد طلبة إساة الاختيار الذين تم ترشيحهم للقبول (1547) طالباً وطالبة.
3. بلغ عدد طلبة إساءة الاختيار الذين لم يتم ترشيحهم للقبول نتيجةً لعدم توفر شواغر(279) طالباً وطالبة.
4. بلغ عدد الطلبة الذين تم (قبولهم إساءة إختيار أو نقلهم) في/ إلى خيارهم الأول بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر (1722).
5. بلغ عدد الطلبة الذين تم (قبولهم إساءة إختيار أو نقلهم) في/ إلى خيارهم الثاني بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر(228).
6. بلغ عدد الطلبة الذين تم (قبولهم إساءة إختيار أو نقلهم) في/ إلى خيارهم الثالث بعد تحقيق معدل القبول التنافسي وتوفر الشاغر (56)
7. بلغ عدد الطلبة المقبولين سابقا، والذين لم يتم نقلهم إلى أي من خياراتهم الثلاث نتيجة لعدم توفر شاغر(35).


وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يتم التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم الدبلوم على الرابط التالي

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