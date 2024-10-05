الأمن الغذائي.. الاعتماد على الذات فرصة تأخرنا بالظفر بها 5 سنوات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات
عمان- يحظى القطاع الزراعي باهتمام دائم من جلالة الملك عبدالله الثاني، مما يضع المعنيين أمام مسؤوليات كبيرة لتطويره.
وتتركز توجيهات جلالته على أهمية القطاع كونه يلعب دورا حيويا بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
ويشكل الأمن الغذائي أولوية وطنية، حيث يسهم بتوفير فرص العمل في مختلف المناطق ما يعزز من استقرار المجتمع، ويعتمد النجاح بتحقيقه على التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والمزارعين، والقطاع الخاص.
وقال رئيس جمعية التمور الأردنية والخبير الزراعي د. أنور حداد، لتحقيق الأمن الغذائي، يجب التركيز على أهمية الاستناد للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المجال الزراعي، ما يتطلب اعتماد أساليب مثل أنظمة الزراعة المائية (الهيدروبونيك والأكوابونيك)، التي تؤدي لإنتاج محاصيل زراعية بكميات وجودة عالية، فضلا عن تعزيز استخدام المياه بأفضل الطرق الممكنة، وتقليل الفاقد، حيث تُعتبر هذه المسألة تحديًا كبيرًا يواجه القطاع الزراعي.
وتابع: يجب أن يكون هناك بيئة استثمارية مناسبة للمزارعين والراغبين بالاستثمار بالقطاع الزراعي، والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المناخية والزمنية، والاستثمار بالميزات الجغرافية للأردن، مما سيوفر فرص عمل وتنمية للقطاع الزراعي. أيضا، والتركيز على زراعة المحاصيل ذات القيمة المضافة، ما سيساعد بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار لأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الابتكارات بالتعبئة والتغليف والتخزين، والتي تسهم بزيادة العائد والقيمة المضافة للمنتجات الزراعية، فضلا عن مساعدة المزارعين والمستثمرين بإنشاء آليات تسويقية فعالة تعيد تسويق منتجاتهم، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، تحديدا ما بعد جائحة "كورونا" 2020.
وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويجب العمل كفريق واحد لتحقيق الأمن الغذائي، ما يتطلب تنسيقا بين المزارعين، والحكومة، والقطاع الخاص لتحقيق نتائج مستدامة."
وأشار إلى إن التكنولوجيا الحديثة هي عنصر أساسي بتعزيز الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد، فالاعتماد على أنظمة الزراعة المائية والتقنيات الذكية يمكن أن يساعد بتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويزيد من قدرة الأردن على تلبية احتياجاته الغذائية.
ولفت إلى أن تطوير سلاسل التوريد والتسويق سيؤدي لتحسين دخل المزارعين وتوفير منتجات ذات جودة أعلى للمستهلكين.
علاوة على ذلك، ينبغي التركيز على توفير بيئة استثمارية ملائمة تدعم الابتكار وتوفر الموارد اللازمة للمزارعين والمستثمرين، ويجب أن تكون هناك برامج تدريبية لتمكين المزارعين من التكيف مع التقنيات الجديدة، ما يسهم بتعزيز مهاراتهم وزيادة إنتاجيتهم، وهذا يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لدعم الأبحاث المتعلقة بالزراعة.
وتابع: يجب أن تشمل الإستراتيجيات الوطنية تعزيز السياسات الزراعية التي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، وينبغي أن تُعطى الأولوية لتطوير أصناف محاصيل تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، مما يسهم في تقليل الفقد الناتج عن الكوارث الطبيعية أو الظروف البيئية القاسية.
أما مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، فقد أشار للتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي جراء التغيرات المناخية.
وتابع: "ما يزال الأردن في مراحل متأخرة جدًا من مواجهة ظاهرة التغير المناخي، فعلى سبيل المثال، ارتفاع درجات الحرارة في شهر مارس "أذار" الماضي أدى لتلف حوالي 80 % من المحاصيل الخضرية في منطقة المفرق، كما أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي في المناطق المختلفة.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية لا تؤثر فقط على المحاصيل، بل تؤدي أيضًا لظهور أوبئة وآفات جديدة تهدد المحاصيل الزراعية، لذا، العقبة الرئيسية التي تواجهنا هي عدم وجود أبحاث علمية كافية للتعامل مع هذه التغيرات، ويجب إنتاج أصناف وسلالات تتكيف مع درجات الحرارة المتغيرة، ومن ومن المهم الإدراك بأن البحث العلمي ليس مجرد تكلفة، بل هو استثمار في مستقبل القطاع الزراعي الذي يعتبر مصدر دخل رئيسي للخزينة العامة."
وأكد العوران على أهمية الأمن المائي، مشددًا على ضرورة التركيز على تقنيات حصاد المياه.
ولفت إلى أن التكنولوجيا الحديثة وسيلة حيوية للتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، إذا استطعنا دمج التكنولوجيا في الزراعة، سنكون قادرين على تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف."
من جهته قال مساعد الأمين العام الأسبق بوزارة الزراعة، د. جمال البطش، أن تحقيق الأمن الغذائي، يتطلب مواكبة التطورات والتقدم التكنولوجي بشكل فعّال، واستثمار التقنيات الحديثة في الزراعة والتوجه نحو الزراعة الذكية، فضلا عن التركيز على تطوير الزراعة النوعية والتحول من الزراعة التقليدية إلى زراعة تستهلك موارد أقل.
ودعا للاستثمار بتدريب المزارعين وتمكينهم من التوجه نحو الزراعة ذات العوائد الاقتصادية العالية، والتي تقلل من استهلاك المياه، ولا يمكننا تحقيق الأمن الغذائي دون تبني هذه الأساليب الحديثة."
وأضاف، تبرز أهمية الأمن الغذائي في المرحلة القادمة بتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للمزارعين والراغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي، بحيث تتلاءم مع المتغيرات المناخية والزمنية، عبر استثمار الميزات الجغرافية للأردن.
وتابع: تعتبر تطبيقات التكنولوجيا والابتكارات الذكية في الزراعة أدوات مهمة لتحقيق الأمن الغذائي، وتساهم هذه التكنولوجيا بتقليل الفاقد وزيادة جودة المحاصيل، مما يعزز القدرة التنافسية مقارنة بالزراعة التقليدية، كما تسهم بتحسين إدارة المياه وزيادة جودة المنتجات الزراعية.
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