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الأمن الغذائي.. الاعتماد على الذات فرصة تأخرنا بالظفر بها 5 سنوات

10/5/2024 11:45:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- يحظى القطاع الزراعي باهتمام دائم من جلالة الملك عبدالله الثاني، مما يضع المعنيين أمام مسؤوليات كبيرة لتطويره.
وتتركز توجيهات جلالته على أهمية القطاع كونه يلعب دورا حيويا بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الرفاهية للمواطنين.
ويشكل الأمن الغذائي أولوية وطنية، حيث يسهم بتوفير فرص العمل في مختلف المناطق ما يعزز من استقرار المجتمع، ويعتمد النجاح بتحقيقه على التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والمزارعين، والقطاع الخاص.
وقال رئيس جمعية التمور الأردنية والخبير الزراعي د. أنور حداد، لتحقيق الأمن الغذائي، يجب التركيز على أهمية الاستناد للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المجال الزراعي، ما يتطلب اعتماد أساليب مثل أنظمة الزراعة المائية (الهيدروبونيك والأكوابونيك)، التي تؤدي لإنتاج محاصيل زراعية بكميات وجودة عالية، فضلا عن تعزيز استخدام المياه بأفضل الطرق الممكنة، وتقليل الفاقد، حيث تُعتبر هذه المسألة تحديًا كبيرًا يواجه القطاع الزراعي.
وتابع: يجب أن يكون هناك بيئة استثمارية مناسبة للمزارعين والراغبين بالاستثمار بالقطاع الزراعي، والأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المناخية والزمنية، والاستثمار بالميزات الجغرافية للأردن، مما سيوفر فرص عمل وتنمية للقطاع الزراعي. أيضا، والتركيز على زراعة المحاصيل ذات القيمة المضافة، ما سيساعد بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار لأهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الابتكارات بالتعبئة والتغليف والتخزين، والتي تسهم بزيادة العائد والقيمة المضافة للمنتجات الزراعية، فضلا عن مساعدة المزارعين والمستثمرين بإنشاء آليات تسويقية فعالة تعيد تسويق منتجاتهم، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، تحديدا ما بعد جائحة "كورونا" 2020.
وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويجب العمل كفريق واحد لتحقيق الأمن الغذائي، ما يتطلب تنسيقا بين المزارعين، والحكومة، والقطاع الخاص لتحقيق نتائج مستدامة."
وأشار إلى إن التكنولوجيا الحديثة هي عنصر أساسي بتعزيز الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد، فالاعتماد على أنظمة الزراعة المائية والتقنيات الذكية يمكن أن يساعد بتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويزيد من قدرة الأردن على تلبية احتياجاته الغذائية.
ولفت إلى أن تطوير سلاسل التوريد والتسويق سيؤدي لتحسين دخل المزارعين وتوفير منتجات ذات جودة أعلى للمستهلكين.
علاوة على ذلك، ينبغي التركيز على توفير بيئة استثمارية ملائمة تدعم الابتكار وتوفر الموارد اللازمة للمزارعين والمستثمرين، ويجب أن تكون هناك برامج تدريبية لتمكين المزارعين من التكيف مع التقنيات الجديدة، ما يسهم بتعزيز مهاراتهم وزيادة إنتاجيتهم، وهذا يتطلب تعاونًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لدعم الأبحاث المتعلقة بالزراعة.
وتابع: يجب أن تشمل الإستراتيجيات الوطنية تعزيز السياسات الزراعية التي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، وينبغي أن تُعطى الأولوية لتطوير أصناف محاصيل تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، مما يسهم في تقليل الفقد الناتج عن الكوارث الطبيعية أو الظروف البيئية القاسية.
أما مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، فقد أشار للتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي جراء التغيرات المناخية.
وتابع: "ما يزال الأردن في مراحل متأخرة جدًا من مواجهة ظاهرة التغير المناخي، فعلى سبيل المثال، ارتفاع درجات الحرارة في شهر مارس "أذار" الماضي أدى لتلف حوالي 80 % من المحاصيل الخضرية في منطقة المفرق، كما أثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي في المناطق المختلفة.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية لا تؤثر فقط على المحاصيل، بل تؤدي أيضًا لظهور أوبئة وآفات جديدة تهدد المحاصيل الزراعية، لذا، العقبة الرئيسية التي تواجهنا هي عدم وجود أبحاث علمية كافية للتعامل مع هذه التغيرات، ويجب إنتاج أصناف وسلالات تتكيف مع درجات الحرارة المتغيرة، ومن ومن المهم الإدراك بأن البحث العلمي ليس مجرد تكلفة، بل هو استثمار في مستقبل القطاع الزراعي الذي يعتبر مصدر دخل رئيسي للخزينة العامة."
وأكد العوران على أهمية الأمن المائي، مشددًا على ضرورة التركيز على تقنيات حصاد المياه.
ولفت إلى أن التكنولوجيا الحديثة وسيلة حيوية للتغلب على التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، إذا استطعنا دمج التكنولوجيا في الزراعة، سنكون قادرين على تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف."
من جهته قال مساعد الأمين العام الأسبق بوزارة الزراعة، د. جمال البطش، أن تحقيق الأمن الغذائي، يتطلب مواكبة التطورات والتقدم التكنولوجي بشكل فعّال، واستثمار التقنيات الحديثة في الزراعة والتوجه نحو الزراعة الذكية، فضلا عن التركيز على تطوير الزراعة النوعية والتحول من الزراعة التقليدية إلى زراعة تستهلك موارد أقل.
ودعا للاستثمار بتدريب المزارعين وتمكينهم من التوجه نحو الزراعة ذات العوائد الاقتصادية العالية، والتي تقلل من استهلاك المياه، ولا يمكننا تحقيق الأمن الغذائي دون تبني هذه الأساليب الحديثة."
وأضاف، تبرز أهمية الأمن الغذائي في المرحلة القادمة بتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة للمزارعين والراغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي، بحيث تتلاءم مع المتغيرات المناخية والزمنية، عبر استثمار الميزات الجغرافية للأردن.
وتابع: تعتبر تطبيقات التكنولوجيا والابتكارات الذكية في الزراعة أدوات مهمة لتحقيق الأمن الغذائي، وتساهم هذه التكنولوجيا بتقليل الفاقد وزيادة جودة المحاصيل، مما يعزز القدرة التنافسية مقارنة بالزراعة التقليدية، كما تسهم بتحسين إدارة المياه وزيادة جودة المنتجات الزراعية.

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