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النقل.. أولويات التخفيف عن المواطن تنتظر عكسها على أرض الواقع

10/5/2024 11:45:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات عمان – أكد وزراء نقل سابقون أهمية تنفيذ ما ورد بكتاب التكليف السامي للدكتور جعفر حسان فيما يتعلق بمشاريع النقل الكبرى والتنمية الحضرية بهدف تحسين مستوى خدمات القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وبينوا لـ"الغد" ضرورة تنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية والتوسع في الباص سريع التردد وأنماط النقل لا سيما الصديق للبيئة وإعادة هيكلة القطاع ليصبح أكثر تنافسية ويحسن من فرص العمل.
ونص كتاب التكليف السامي على أن تكون المشاريع الكبرى في مقدمة جهود الحكومة، خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
وقال جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في كتاب التكليف "يتطلب الارتقاء بجودة الحياة، تحسين البنية التحتية للنقل، وتشجيع أنظمة النقل الحديثة الآمنة والفاعلة لتحسين خدمة النقل العام، والاستفادة من تجربة حافلات التردد السريع في عمان والزرقاء لتشمل مناطق أوسع، تسهيلا على المواطنين ولتمكينهم من تجاوز عقبات انخراطهم بسوق العمل".
وزير النقل الأسبق المهندس هاشم المساعيد أشار إلى أن كتاب التكليف يؤكد أهمية الاهتمام بقطاع النقل لتسهيل حركة وتنقل المواطنين وخلق فرص عمل، داعيا إلى تطوير قطاع النقل العام والجماعي من خلال التركيز على الباص سريع التردد والتوسع فيه داخل عمان والإسراع في التوسع لمدن أخرى مثل السلط ومادبا.
وحول مشروع سكة الحديد الوطنية، أكد المساعيد ضرورة عقد شراكات مع مستثمرين إقليميين لتنفيذ هذا المشروع.
وبخصوص تطوير النقل الذكي طالب بالتوسع فيه وانتظار استكمال مشروع الباص سريع التردد من أجل الربط ونظام تغذية وتوزيع.
من جانبها، قالت وزيرة النقل السابقة المهندسة لينا شبيب إن ما ورد في كتاب التكليف السامي يضع الأولويات التي يجب التركيز عليها، متمنية أن يتم الإسراع في هذه المشاريع ومن أبرزها مشروع سكة الحديد الوطنية ومشاريع النقل الجماعي كالباص سريع التردد داخل عمان أو بين عمان والزرقاء والبناء عليها واستخدام انظمة النقل الذكية والاستدامة في تمويل المشاريع وتطوير انظمة النقل الذكية إذ لا يمكن أن يكون تنفيذا مثاليا لمشروع الباص سريع التردد بدون انظمة ذكية.
وأشارت إلى تركيز كتاب التكليف السامي على النقل النظيف الذي يراعي البيئة مطالبة شبيب بالتركيز على البنية التحتية المشاة.
وشددت على أهمية استخدام الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية "وتابعنا للأسف القرارات الأخيرة والتي تسير باتجاه معاكس للنقل النظيف والصديق للبيئة ونحتاج إلى وقفة مراجعة إلى أين نتجه لنقل خاص نظيف وتطوير النقل العام حتى يستغني المواطن عن مركبته الخاصة ما يخفف من استخدامها والتقليل من الانبعاثات المضرة بالبيئة في ظل التوجه العالمي للحد من استخدام الوقود الاحفوري والايفاء بالتزاماتنا الدولية في هذا المجال.
اما فيما يتعلق بسكة الحديد فقد جرى مؤخرا توقيع مذكرة مع أحد الصناديق الاستثمارية العربية لربط سككي بين ميناء العقبة ومناجم تعدين الفوسفات، معتبرة اننا بذلك نقطع خطوة مهمة للوصول إلى شبكة سكة الحديد الوطنية.
من جهته، أكد وزير النقل الأسبق المهندس جميل مجاهد أن كتاب التكليف السامي واضح بالتركيز على مشاريع النقل الكبرى ومن أبرزها الشبكة الوطنية للسكك الحديدية خصوصا عمان والعقبة، مشددا على أهمية اتمام عملية الربط بين العقبة ومواقع التعدين واستكمال الربط إلى عمان لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق المستهدف في رؤية التحديث بزيادة فرص العمل وزيادة الربط الداخلي والإقليمي السككي.
وأكد مجاهد ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة هيكلة قطاع النقل ووضع إطار مؤسسي وتنظيمي جيد وإعادة النظر في الملكية الفردية لوسائل النقل وتنظيمه لزيادة كفاءته وتنافسيته والابتعاد عن الملكيات الفردية وإعطاء وزارة النقل صلاحية الإشراف الكامل على جميع أنماط النقل وتطوير الهيئات التنظيمة للنقل ورفدها بالكفاءات البشرية المؤهلة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أكد في الرد على كتاب التكليف السامي التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أعدت بمشاركة وطنية شملت قطاعات اقتصادية وتنموية وأكاديمية واسعة وخبراء في مختلف المجالات.

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