النقل.. أولويات التخفيف عن المواطن تنتظر عكسها على أرض الواقع

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان – أكد وزراء نقل
سابقون أهمية تنفيذ ما ورد بكتاب التكليف السامي للدكتور جعفر حسان فيما يتعلق بمشاريع النقل الكبرى والتنمية الحضرية بهدف تحسين مستوى خدمات القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وبينوا لـ"الغد" ضرورة تنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية والتوسع في الباص سريع التردد وأنماط النقل لا سيما الصديق للبيئة وإعادة هيكلة القطاع ليصبح أكثر تنافسية ويحسن من فرص العمل.
ونص كتاب التكليف السامي على أن تكون المشاريع الكبرى في مقدمة جهود الحكومة، خصوصا في المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
وقال جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في كتاب التكليف "يتطلب الارتقاء بجودة الحياة، تحسين البنية التحتية للنقل، وتشجيع أنظمة النقل الحديثة الآمنة والفاعلة لتحسين خدمة النقل العام، والاستفادة من تجربة حافلات التردد السريع في عمان والزرقاء لتشمل مناطق أوسع، تسهيلا على المواطنين ولتمكينهم من تجاوز عقبات انخراطهم بسوق العمل".
وزير النقل الأسبق المهندس هاشم المساعيد أشار إلى أن كتاب التكليف يؤكد أهمية الاهتمام بقطاع النقل لتسهيل حركة وتنقل المواطنين وخلق فرص عمل، داعيا إلى تطوير قطاع النقل العام والجماعي من خلال التركيز على الباص سريع التردد والتوسع فيه داخل عمان والإسراع في التوسع لمدن أخرى مثل السلط ومادبا.
وحول مشروع سكة الحديد الوطنية، أكد المساعيد ضرورة عقد شراكات مع مستثمرين إقليميين لتنفيذ هذا المشروع.
وبخصوص تطوير النقل الذكي طالب بالتوسع فيه وانتظار استكمال مشروع الباص سريع التردد من أجل الربط ونظام تغذية وتوزيع.
من جانبها، قالت وزيرة النقل السابقة المهندسة لينا شبيب إن ما ورد في كتاب التكليف السامي يضع الأولويات التي يجب التركيز عليها، متمنية أن يتم الإسراع في هذه المشاريع ومن أبرزها مشروع سكة الحديد الوطنية ومشاريع النقل الجماعي كالباص سريع التردد داخل عمان أو بين عمان والزرقاء والبناء عليها واستخدام انظمة النقل الذكية والاستدامة في تمويل المشاريع وتطوير انظمة النقل الذكية إذ لا يمكن أن يكون تنفيذا مثاليا لمشروع الباص سريع التردد بدون انظمة ذكية.
وأشارت إلى تركيز كتاب التكليف السامي على النقل النظيف الذي يراعي البيئة مطالبة شبيب بالتركيز على البنية التحتية المشاة.
وشددت على أهمية استخدام الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية "وتابعنا للأسف القرارات الأخيرة والتي تسير باتجاه معاكس للنقل النظيف والصديق للبيئة ونحتاج إلى وقفة مراجعة إلى أين نتجه لنقل خاص نظيف وتطوير النقل العام حتى يستغني المواطن عن مركبته الخاصة ما يخفف من استخدامها والتقليل من الانبعاثات المضرة بالبيئة في ظل التوجه العالمي للحد من استخدام الوقود الاحفوري والايفاء بالتزاماتنا الدولية في هذا المجال.
اما فيما يتعلق بسكة الحديد فقد جرى مؤخرا توقيع مذكرة مع أحد الصناديق الاستثمارية العربية لربط سككي بين ميناء العقبة ومناجم تعدين الفوسفات، معتبرة اننا بذلك نقطع خطوة مهمة للوصول إلى شبكة سكة الحديد الوطنية.
من جهته، أكد وزير النقل الأسبق المهندس جميل مجاهد أن كتاب التكليف السامي واضح بالتركيز على مشاريع النقل الكبرى ومن أبرزها الشبكة الوطنية للسكك الحديدية خصوصا عمان والعقبة، مشددا على أهمية اتمام عملية الربط بين العقبة ومواقع التعدين واستكمال الربط إلى عمان لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق المستهدف في رؤية التحديث بزيادة فرص العمل وزيادة الربط الداخلي والإقليمي السككي.
وأكد مجاهد ضرورة إعطاء الأولوية لإعادة هيكلة قطاع النقل ووضع إطار مؤسسي وتنظيمي جيد وإعادة النظر في الملكية الفردية لوسائل النقل وتنظيمه لزيادة كفاءته وتنافسيته والابتعاد عن الملكيات الفردية وإعطاء وزارة النقل صلاحية الإشراف الكامل على جميع أنماط النقل وتطوير الهيئات التنظيمة للنقل ورفدها بالكفاءات البشرية المؤهلة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أكد في الرد على كتاب التكليف السامي التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أعدت بمشاركة وطنية شملت قطاعات اقتصادية وتنموية وأكاديمية واسعة وخبراء في مختلف المجالات.
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