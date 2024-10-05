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كرة النار بين الاحتلال وإيران.. هل تطاول المفاعلات النووية؟

10/5/2024 11:45:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- مع تصاعد الترجيحات بقرب الرد الصهيوني على الضربة الصاروخية الإيرانية، وتلويحه بأن يكون هذا الرد "جديا وكبيرا"، تتزايد المخاوف من أن تصبح المفاعلات النووية هدفًا مشتركًا بين الطرفين، وهو ما قد ينذر بحرب إقليمية، بحسب خبراء.
ويقول هولاء الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إن المشاورات الإسرائيلية على المستويين السياسي والعسكري متواصلة على مدى الأيام الماضية، لتحديد طبيعة الرد والسيناريوهات الهجومية على طهران، حيث تدرس دولة الاحتلال مهاجمة أهداف إستراتيجية في إيران، مثل منشآت النفط أو الغاز، بالتزامن مع دعوتها للمجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على طهران بهدف تعميق عزلتها الدولية.
كما صعّد الكيان من لهجة التهديد والوعيد بمهاجمة إيران وضرب منشآتها النووية، وهو التهديد الصريح الذي عبّر عنه رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأرفقه بكلمة مصورة موجهة للشعب الإيراني، دعاهم من خلالها للتمرد والانقلاب على نظام الحكم بطهران.
وكانت إيران أطلقت الثلاثاء الماضي، عشرات الصواريخ على الكيان، ما تسبب بإصابات وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، في حين هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، بينما دوت صفارات الإنذار في عموم البلاد، وقالت حينها طهران إن تلك الصواريخ "رد على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأمين عام حزب الله حسن نصر الله، ومجازر تل أبيب في قطاع غزة ولبنان".
وفي هذا الإطار، يقول الخبير العسكري والإستراتيحي نضال أبو زيد، إن الرد الصهيوني على إيران بات قريبا استنادا إلى عدة مؤشرات، أبرزها انتهاء رأس السنة العبرية أول من أمس، ووصول قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا إلى تل أبيب، وارتفاع في حدة الخطاب الإعلامي الصهيوني الذي يبدو أنه بات يهيئ البيئة الداخلية للرد الذي من المتوقع أن يكون خلال 72 ساعة المقبلة على أبعد تقدير.
وقال أبو زيد إن الجانب الأميركي رسم شكل الرد الصهيوني من خلال تصريحات الرئيس جو بايدن، حين قال بوجوب تجنب المفاعلات النووية الإيرانية، وكذلك من خلال حديث لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي أكد ضرورة عدم الانجرار إلى عمليات واسعة في رد الاحتلال، ما يشير إلى أن الرد قد يشمل مناطق انتشار المليشيات الشيعية وأذرع إيران داخل سورية.
وأضاف، "ربما يدخل العراق أيضا ضمن معادلة الرد، من خلال مؤشر ظهر أول من أمس بزيادة تداول الإعلام العبري حادثة إطلاق طائرة مسيرة من العراق وإصابة قاعدة نفح في الجولان ومقتل جنديين من لواء جولاني، فيما يرفض الكيان أن يكون الرد بمقاسات أميركية".
وحول توسيع دائرة الصراع في المنطقة، لفت إلى أن كل المؤشرات ما تزال تدعم خيار الرد المنضبط، فواشنطن لا تدعم توسيع دائرة الصراع بسبب انشغالها بالانتخابات الرئاسية المزمعة بعد عدة أسابيع، وأوروبا لا تريد تحمل تبعات صراع جديد يضاف إلى تعقيدات الملف الأوكراني، والإقليم غير مهيأ لتوسيع دائرة صراع قد ينزلق إلى عمليات عسكرية إقليمية غير محسوبة النتائج.
ودفع تهديد إسرائيل بالرد على الضربة الصاروخية التي تلقتها من إيران، المسؤولين الدوليين إلى البحث عن وسائل لتجنب الوقوع في حرب إقليمية شاملة.
بدوره، يقول المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة "إن الرد الصهيوني في حال تنفيذه سيكون قويا، من أجل رد الاعتبار للجمهور الإسرائيلي الذي لم يواجه قط هجوما مماثلا على الجبهة الداخلية، خاصة في وسط البلاد".
وتابع، "مع اقتراب مضي عام على أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 والحرب الصهيونية على جبهتي غزة ولبنان، تجد إسرائيل اليوم ذاتها من خلال الهجوم الإيراني في مرحلة جديدة نحو حرب إقليمية، محورها إيران التي وضعت ذاتها في مقدمة المواجهة الهجومية، وهو أمر يلزم إسرائيل برد قوي وشديد".
وحول طبيعة الرد والأهداف المتوقع استهدافها في إيران، قال الحجاحجة، إن الرد الإسرائيلي "سيكون بتنسيق تام مع الولايات المتحدة، حيث إن الدعوات الصهيونية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية ستخضع إلى التنسيق مع واشنطن".
وأضاف، "ليس بمقدور إسرائيل وحدها تدمير المشروع النووي الإيراني، وإسقاط النظام في طهران، حيث لا بد من دعم ومساندة من واشنطن، إذ سبق وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن التزامه المطلق تجاه إسرائيل، وهذا الالتزام يعني بالنسبة للإدارة الأميركية تفكيك النظام في طهران، بعد مرور 45 عاما على الثورة الإيرانية، والقضاء على التهديد النووي".
واستكمل، "الواضح اليوم أن لدى إسرائيل حرية أكبر في السياق الإيراني مقارنة بالهجوم الذي حدث في نيسان (إبريل) الماضي، حيث لم يعد هناك تهديد كبير بأن ينضم حزب الله للقتال، إذ من المؤكد أن رد إسرائيل سيؤدي إلى رد فعل إيراني آخر، ويبدو أننا في بداية مواجهة قوية بين الطرفين، خاصة أن تداعيات الهجوم الإيراني تتفاعل، ومن الصعوبة بمكان تقدير حجم الرد الإسرائيلي، ومدى نجاح الولايات المتحدة في لجمه حتى لا يتطور إلى حرب إقليمية".
وأضاف، "هناك تكهنات بأن الرد الإسرائيلي سيكون داخل إيران ومشابها للغارة الجوية الإسرائيلية المفاجئة التي دمر فيها الاحتلال المفاعل النووي العراقي يوم 7 حزيران (يونيو) 1981، لكن هذا يستدعي موافقة أميركية على هجوم من هذا النوع".
وفي نيسان (إبريل) الماضي، ردت إسرائيل على إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة من إيران نحو أراضيها عبر هجوم محدود في إيران، دون أن يتسبب ذلك في إحداث دمار واسع.
من جهته، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو: "إذا أرادت إسرائيل الرد بشكل مستقل على الهجوم الإيراني، فإنها تريد تنسيق خططها مع الولايات المتحدة بسبب الآثار الإستراتيجية للوضع"، مضيفا "إن ضربة إيرانية أخرى ردا على الرد الإسرائيلي ستتطلب تعاونا دفاعيا بين تل أبيب والقيادة المركزية الأميركية، وربما تتطلب ذخائر إضافية للقوات الجوية، وربما أشكالا أخرى من الدعم العملياتي الأميركي".
وتابع الغزو، "يشير العديد من المسؤولين الإسرائيليين إلى منشآت النفط الإيرانية كهدف محتمل، لكن البعض يقول إن الاغتيالات وتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيراني هي احتمالات أيضا، كما من المتوقع أن يشمل الرد الإسرائيلي شن غارات جوية من طائرات مقاتلة، فضلا عن عمليات سرية مماثلة للعملية التي قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران قبل شهرين".
ورأى أن الرد الصهيوني سيكون هذه المرة أكثر أهمية، رغم أن تل أبيب تعتزم الرد بمفردها، فهي تريد تنسيق خططها مع الولايات المتحدة التي أوضحت أنها تدعم الرد الإسرائيلي لكنها تعتقد أنه يجب أن يكون "مدروسا".
واستكمل، "تعد الولايات المتحدة القوة الغربية الوحيدة التي لديها تأثير محتمل على إسرائيل، لكن إدارة الرئيس جو بايدن أظهرت أنها لا تتمتع إلا بنفوذ نسبي، كما تفتقر واشنطن إلى العلاقات المباشرة مع طهران، ما يعني أن أي تحرك دبلوماسي لنزع فتيل التوتر سيحتاج إلى مشاركة أوروبية أو شرق أوسطية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس الماضي، أنها تجري مناقشات مع مسؤولين إسرائيليين بخصوص الرد المحتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل عن المناقشات.

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