كرة النار بين الاحتلال وإيران.. هل تطاول المفاعلات النووية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان- مع تصاعد الترجيحات بقرب الرد الصهيوني على الضربة الصاروخية الإيرانية، وتلويحه بأن يكون هذا الرد "جديا وكبيرا"، تتزايد المخاوف من أن تصبح المفاعلات النووية هدفًا مشتركًا بين الطرفين، وهو ما قد ينذر بحرب إقليمية، بحسب خبراء.
ويقول هولاء الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد" إن المشاورات الإسرائيلية على المستويين السياسي والعسكري متواصلة على مدى الأيام الماضية، لتحديد طبيعة الرد والسيناريوهات الهجومية على طهران، حيث تدرس دولة الاحتلال مهاجمة أهداف إستراتيجية في إيران، مثل منشآت النفط أو الغاز، بالتزامن مع دعوتها للمجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على طهران بهدف تعميق عزلتها الدولية.
كما صعّد الكيان من لهجة التهديد والوعيد بمهاجمة إيران وضرب منشآتها النووية، وهو التهديد الصريح الذي عبّر عنه رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأرفقه بكلمة مصورة موجهة للشعب الإيراني، دعاهم من خلالها للتمرد والانقلاب على نظام الحكم بطهران.
وكانت إيران أطلقت الثلاثاء الماضي، عشرات الصواريخ على الكيان، ما تسبب بإصابات وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، في حين هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، بينما دوت صفارات الإنذار في عموم البلاد، وقالت حينها طهران إن تلك الصواريخ "رد على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأمين عام حزب الله حسن نصر الله، ومجازر تل أبيب في قطاع غزة ولبنان".
وفي هذا الإطار، يقول الخبير العسكري والإستراتيحي نضال أبو زيد، إن الرد الصهيوني على إيران بات قريبا استنادا إلى عدة مؤشرات، أبرزها انتهاء رأس السنة العبرية أول من أمس، ووصول قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا إلى تل أبيب، وارتفاع في حدة الخطاب الإعلامي الصهيوني الذي يبدو أنه بات يهيئ البيئة الداخلية للرد الذي من المتوقع أن يكون خلال 72 ساعة المقبلة على أبعد تقدير.
وقال أبو زيد إن الجانب الأميركي رسم شكل الرد الصهيوني من خلال تصريحات الرئيس جو بايدن، حين قال بوجوب تجنب المفاعلات النووية الإيرانية، وكذلك من خلال حديث لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي أكد ضرورة عدم الانجرار إلى عمليات واسعة في رد الاحتلال، ما يشير إلى أن الرد قد يشمل مناطق انتشار المليشيات الشيعية وأذرع إيران داخل سورية.
وأضاف، "ربما يدخل العراق أيضا ضمن معادلة الرد، من خلال مؤشر ظهر أول من أمس بزيادة تداول الإعلام العبري حادثة إطلاق طائرة مسيرة من العراق وإصابة قاعدة نفح في الجولان ومقتل جنديين من لواء جولاني، فيما يرفض الكيان أن يكون الرد بمقاسات أميركية".
وحول توسيع دائرة الصراع في المنطقة، لفت إلى أن كل المؤشرات ما تزال تدعم خيار الرد المنضبط، فواشنطن لا تدعم توسيع دائرة الصراع بسبب انشغالها بالانتخابات الرئاسية المزمعة بعد عدة أسابيع، وأوروبا لا تريد تحمل تبعات صراع جديد يضاف إلى تعقيدات الملف الأوكراني، والإقليم غير مهيأ لتوسيع دائرة صراع قد ينزلق إلى عمليات عسكرية إقليمية غير محسوبة النتائج.
ودفع تهديد إسرائيل بالرد على الضربة الصاروخية التي تلقتها من إيران، المسؤولين الدوليين إلى البحث عن وسائل لتجنب الوقوع في حرب إقليمية شاملة.
بدوره، يقول المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة "إن الرد الصهيوني في حال تنفيذه سيكون قويا، من أجل رد الاعتبار للجمهور الإسرائيلي الذي لم يواجه قط هجوما مماثلا على الجبهة الداخلية، خاصة في وسط البلاد".
وتابع، "مع اقتراب مضي عام على أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 والحرب الصهيونية على جبهتي غزة ولبنان، تجد إسرائيل اليوم ذاتها من خلال الهجوم الإيراني في مرحلة جديدة نحو حرب إقليمية، محورها إيران التي وضعت ذاتها في مقدمة المواجهة الهجومية، وهو أمر يلزم إسرائيل برد قوي وشديد".
وحول طبيعة الرد والأهداف المتوقع استهدافها في إيران، قال الحجاحجة، إن الرد الإسرائيلي "سيكون بتنسيق تام مع الولايات المتحدة، حيث إن الدعوات الصهيونية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية ستخضع إلى التنسيق مع واشنطن".
وأضاف، "ليس بمقدور إسرائيل وحدها تدمير المشروع النووي الإيراني، وإسقاط النظام في طهران، حيث لا بد من دعم ومساندة من واشنطن، إذ سبق وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن التزامه المطلق تجاه إسرائيل، وهذا الالتزام يعني بالنسبة للإدارة الأميركية تفكيك النظام في طهران، بعد مرور 45 عاما على الثورة الإيرانية، والقضاء على التهديد النووي".
واستكمل، "الواضح اليوم أن لدى إسرائيل حرية أكبر في السياق الإيراني مقارنة بالهجوم الذي حدث في نيسان (إبريل) الماضي، حيث لم يعد هناك تهديد كبير بأن ينضم حزب الله للقتال، إذ من المؤكد أن رد إسرائيل سيؤدي إلى رد فعل إيراني آخر، ويبدو أننا في بداية مواجهة قوية بين الطرفين، خاصة أن تداعيات الهجوم الإيراني تتفاعل، ومن الصعوبة بمكان تقدير حجم الرد الإسرائيلي، ومدى نجاح الولايات المتحدة في لجمه حتى لا يتطور إلى حرب إقليمية".
وأضاف، "هناك تكهنات بأن الرد الإسرائيلي سيكون داخل إيران ومشابها للغارة الجوية الإسرائيلية المفاجئة التي دمر فيها الاحتلال المفاعل النووي العراقي يوم 7 حزيران (يونيو) 1981، لكن هذا يستدعي موافقة أميركية على هجوم من هذا النوع".
وفي نيسان (إبريل) الماضي، ردت إسرائيل على إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة من إيران نحو أراضيها عبر هجوم محدود في إيران، دون أن يتسبب ذلك في إحداث دمار واسع.
من جهته، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو: "إذا أرادت إسرائيل الرد بشكل مستقل على الهجوم الإيراني، فإنها تريد تنسيق خططها مع الولايات المتحدة بسبب الآثار الإستراتيجية للوضع"، مضيفا "إن ضربة إيرانية أخرى ردا على الرد الإسرائيلي ستتطلب تعاونا دفاعيا بين تل أبيب والقيادة المركزية الأميركية، وربما تتطلب ذخائر إضافية للقوات الجوية، وربما أشكالا أخرى من الدعم العملياتي الأميركي".
وتابع الغزو، "يشير العديد من المسؤولين الإسرائيليين إلى منشآت النفط الإيرانية كهدف محتمل، لكن البعض يقول إن الاغتيالات وتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيراني هي احتمالات أيضا، كما من المتوقع أن يشمل الرد الإسرائيلي شن غارات جوية من طائرات مقاتلة، فضلا عن عمليات سرية مماثلة للعملية التي قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران قبل شهرين".
ورأى أن الرد الصهيوني سيكون هذه المرة أكثر أهمية، رغم أن تل أبيب تعتزم الرد بمفردها، فهي تريد تنسيق خططها مع الولايات المتحدة التي أوضحت أنها تدعم الرد الإسرائيلي لكنها تعتقد أنه يجب أن يكون "مدروسا".
واستكمل، "تعد الولايات المتحدة القوة الغربية الوحيدة التي لديها تأثير محتمل على إسرائيل، لكن إدارة الرئيس جو بايدن أظهرت أنها لا تتمتع إلا بنفوذ نسبي، كما تفتقر واشنطن إلى العلاقات المباشرة مع طهران، ما يعني أن أي تحرك دبلوماسي لنزع فتيل التوتر سيحتاج إلى مشاركة أوروبية أو شرق أوسطية".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس الماضي، أنها تجري مناقشات مع مسؤولين إسرائيليين بخصوص الرد المحتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل عن المناقشات.
MENAFN05102024000072011014ID1108749881