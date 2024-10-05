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الأردن يرحب بدعوة ماكرون وقف تصدير أسلحة للاحتلال

10/5/2024 11:45:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، تستخدم في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، أن دعوة الرئيس الفرنسي هي خطوة منسجمة مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، وجميع القرارات ذات الصلة التي أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، وحماية المدنيين.

وثمن السفير القضاة مواقف فرنسا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، مشيداً بجهودها في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وشدد السفير القضاة على أهمية فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكداً أن عدم فرض عواقب حقيقية على إسرائيل سيؤدي إلى استمرار عدوانها على غزة ولبنان وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة ، بما يشكل خرقاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن المنطقة برمتها.a

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