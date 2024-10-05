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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة

10/5/2024 11:44:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,825، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96,910 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 23 مواطنا، وإصابة 66 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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