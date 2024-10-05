الأعياد اليهودية المزعومة تهدد هوية الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- يهدد الموسم الأطول للأعياد اليهودية المزعومة، خلال الشهر الحالي، هوية المسجد الأقصى المبارك، في ظل مخطط ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها، وتقسيم "الأقصى" وفرض وقائع جديدة فيه، عبر استغلال التصعيد بالمنطقة.
وبالتزامن مع الغضب الفلسطيني الذي عم أمس الضفة الغربية للتنديد بجرائم الاحتلال بحق "الأقصى" وضد الشعبين الفلسطيني واللبناني؛ يعد الشهر الحالي الأخطر بالنسبة للمسجد، لتزامنه مع عدة أعياد دينية يهودية مزعومة تضحى مجرد مناسبات لانتهاك حرمة المسجد وقدسيته، تحت حماية قوات الاحتلال، التي تحول مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية مغلقة بنشر تعزيزات إضافية وتشديد الإجراءات بحق دخول الفلسطينيين للأقصى.
وبشكل غير مسبوق؛ يكثف المستوطنون المتطرفون اقتحام المسجد الأقصى، وتنفيذ الانتهاكات والخروقات الاستفزازية وإقامة الطقوس التلمودية الزائفة داخل باحاته، بما في ذلك "السجود الملحمي" و"النفخ في البوق"، بما يشكل خطرا على هوية "الأقصى" الإسلامية.
ومع تواصل حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد قطاع غزة، وتصاعد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية وبحق لبنان، فإن الجماعات المتطرفة تستغل حالة الاحتقان والتوتر الشديدين بالمشهد الإقليمي العربي المضطرب لإحداث تغيير في الوضع القائم بالمسجد الأقصى، تمهيدا لتنفيذ مخطط تقسيمه وتهويده بالكامل.
وتحشد ما يسمى جماعة "نشطاء جبل الهيكل"، المزعوم، الصهيونية منذ فترة لشن اعتداءات خطيرة على المسجد الأقصى، بالتزامن مع مرور عام على عملية "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتسعى الجماعات المتطرفة لتنفيذ مخطط بناء "الهيكل" المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى عقب هدمه، كما تدعي ذلك، بدعم مباشر من حكومة الاحتلال التي تمول اقتحامات المستوطنين وتدفع لزيادة أعداد المقتحمين وتأمين اقتحاماتهم وتنفيذ الممارسات الاستفزازية داخل باحات "الأقصى".
ويدفع الوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف "ايتمار بن غفير"، نحو فرض السيادة الصهيونية الكاملة على المسجد الأقصى، والسماح بصلاة اليهود داخل باحاته أو اقتطاع جزء من المسجد لبناء "كنيس" يهودي فيه، في محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد.
كما هددت الجماعات اليهودية المتطرفة بالاعتداء على المسجد الأقصى وإدخال القرابين، فيما نشرت منظمة "نشطاء جبل الهيكل" اليمينية المتطرفة مقطع فيديو يحاكي حريقا كبيرا في المسجد، بالتزامن مع تكثيف الدعوات الفلسطينية للاحتشاد بالأقصى لحمايته والدفاع عنه.
ويمتد موسم "الأعياد اليهودية" المزعومة في الفترة من 3 إلى 24 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، حيث بدأ بما يسمى "برأس السنة العبرية"، بتنفيذ الاقتحامات بأفواج كبيرة بما يعرف "لباس التوبة" والنفخ بالبوق داخل المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.
ومن ثم يحل ما يسمى "أيام التوبة" العشرة من 4 – 14 من الشهر الحالي، حيث يتم اقتحام الأقصى بـ"ثياب التوبة" البيضاء التي تحاكي ثياب طبقة الكهنة وأداء صلوات "بركات الكهنة" في المسجد علنا، وفرض القرابين النباتية أو "ثمار العرش" في المسجد، ومن ثم إحياء "عيد الغفران" المزعوم في 12 من الشهر الحالي، عبر "النفخ بالبوق" داخل "الأقصى" في إشارة لإعلان السيادة الكاملة عليه، ومحاكاة قربان الغفران المزعوم.
ويبدأ ما يسمى "عيد العرش" المزعوم من 17 حتى 23 من الشهر الحالي، والذي يرتبط "بالهيكل" المزعوم، مما توظفه الجماعات المتطرفة لفرض كامل طقوسها داخل المسجد الأقصى، وإدخال "القرابين" المزعومة إلى داخله.
ويختم المتطرفون موسم أعيادهم المزعومة بما يسمى بـ"ختمة التوراة" يوم 24 من الشهر الحالي، عبر تنفيذ الطقوس التلمودية المزعومة داخل باحات المسجد الأقصى، وتشديد الاقتحامات، مقابل فرض العراقيل أمام دخول المسلمين إلى المسجد.
وفي الأثناء؛ عم الغضب الشعبي الفلسطيني، أمس، بتظاهرات واحتجاجات عارمة في مختلف أنحاء الضفة الغربية تنديدا بجرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى وضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وتقاطر الفلسطينيون، بدعوة القوى والفصائل الفلسطينية، للمشاركة الحاشدة في التظاهرات والوقفات الشعبية، للتنديد بجرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة وبحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الأهلية والجمعيات والحراكات والاتحادات الشعبية والنقابات المهنية للمشاركة في المسيرة المركزية الحاشدة، يوم غد الاثنين، في رام الله، وسط دعوات لمواجهة عدوان الاحتلال.
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