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الأعياد اليهودية المزعومة تهدد هوية الأقصى

10/5/2024 11:44:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- يهدد الموسم الأطول للأعياد اليهودية المزعومة، خلال الشهر الحالي، هوية المسجد الأقصى المبارك، في ظل مخطط ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها، وتقسيم "الأقصى" وفرض وقائع جديدة فيه، عبر استغلال التصعيد بالمنطقة.
وبالتزامن مع الغضب الفلسطيني الذي عم أمس الضفة الغربية للتنديد بجرائم الاحتلال بحق "الأقصى" وضد الشعبين الفلسطيني واللبناني؛ يعد الشهر الحالي الأخطر بالنسبة للمسجد، لتزامنه مع عدة أعياد دينية يهودية مزعومة تضحى مجرد مناسبات لانتهاك حرمة المسجد وقدسيته، تحت حماية قوات الاحتلال، التي تحول مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية مغلقة بنشر تعزيزات إضافية وتشديد الإجراءات بحق دخول الفلسطينيين للأقصى.
وبشكل غير مسبوق؛ يكثف المستوطنون المتطرفون اقتحام المسجد الأقصى، وتنفيذ الانتهاكات والخروقات الاستفزازية وإقامة الطقوس التلمودية الزائفة داخل باحاته، بما في ذلك "السجود الملحمي" و"النفخ في البوق"، بما يشكل خطرا على هوية "الأقصى" الإسلامية.
ومع تواصل حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد قطاع غزة، وتصاعد عدوان الاحتلال في الضفة الغربية وبحق لبنان، فإن الجماعات المتطرفة تستغل حالة الاحتقان والتوتر الشديدين بالمشهد الإقليمي العربي المضطرب لإحداث تغيير في الوضع القائم بالمسجد الأقصى، تمهيدا لتنفيذ مخطط تقسيمه وتهويده بالكامل.
وتحشد ما يسمى جماعة "نشطاء جبل الهيكل"، المزعوم، الصهيونية منذ فترة لشن اعتداءات خطيرة على المسجد الأقصى، بالتزامن مع مرور عام على عملية "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتسعى الجماعات المتطرفة لتنفيذ مخطط بناء "الهيكل" المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى عقب هدمه، كما تدعي ذلك، بدعم مباشر من حكومة الاحتلال التي تمول اقتحامات المستوطنين وتدفع لزيادة أعداد المقتحمين وتأمين اقتحاماتهم وتنفيذ الممارسات الاستفزازية داخل باحات "الأقصى".
ويدفع الوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف "ايتمار بن غفير"، نحو فرض السيادة الصهيونية الكاملة على المسجد الأقصى، والسماح بصلاة اليهود داخل باحاته أو اقتطاع جزء من المسجد لبناء "كنيس" يهودي فيه، في محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد.
كما هددت الجماعات اليهودية المتطرفة بالاعتداء على المسجد الأقصى وإدخال القرابين، فيما نشرت منظمة "نشطاء جبل الهيكل" اليمينية المتطرفة مقطع فيديو يحاكي حريقا كبيرا في المسجد، بالتزامن مع تكثيف الدعوات الفلسطينية للاحتشاد بالأقصى لحمايته والدفاع عنه.
ويمتد موسم "الأعياد اليهودية" المزعومة في الفترة من 3 إلى 24 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، حيث بدأ بما يسمى "برأس السنة العبرية"، بتنفيذ الاقتحامات بأفواج كبيرة بما يعرف "لباس التوبة" والنفخ بالبوق داخل المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.
ومن ثم يحل ما يسمى "أيام التوبة" العشرة من 4 – 14 من الشهر الحالي، حيث يتم اقتحام الأقصى بـ"ثياب التوبة" البيضاء التي تحاكي ثياب طبقة الكهنة وأداء صلوات "بركات الكهنة" في المسجد علنا، وفرض القرابين النباتية أو "ثمار العرش" في المسجد، ومن ثم إحياء "عيد الغفران" المزعوم في 12 من الشهر الحالي، عبر "النفخ بالبوق" داخل "الأقصى" في إشارة لإعلان السيادة الكاملة عليه، ومحاكاة قربان الغفران المزعوم.
ويبدأ ما يسمى "عيد العرش" المزعوم من 17 حتى 23 من الشهر الحالي، والذي يرتبط "بالهيكل" المزعوم، مما توظفه الجماعات المتطرفة لفرض كامل طقوسها داخل المسجد الأقصى، وإدخال "القرابين" المزعومة إلى داخله.
ويختم المتطرفون موسم أعيادهم المزعومة بما يسمى بـ"ختمة التوراة" يوم 24 من الشهر الحالي، عبر تنفيذ الطقوس التلمودية المزعومة داخل باحات المسجد الأقصى، وتشديد الاقتحامات، مقابل فرض العراقيل أمام دخول المسلمين إلى المسجد.
وفي الأثناء؛ عم الغضب الشعبي الفلسطيني، أمس، بتظاهرات واحتجاجات عارمة في مختلف أنحاء الضفة الغربية تنديدا بجرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى وضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وتقاطر الفلسطينيون، بدعوة القوى والفصائل الفلسطينية، للمشاركة الحاشدة في التظاهرات والوقفات الشعبية، للتنديد بجرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة وبحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الأهلية والجمعيات والحراكات والاتحادات الشعبية والنقابات المهنية للمشاركة في المسيرة المركزية الحاشدة، يوم غد الاثنين، في رام الله، وسط دعوات لمواجهة عدوان الاحتلال.

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