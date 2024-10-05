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أين تقف حماس بعد عام على طوفان الأقصى؟

10/5/2024 11:44:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - بعد عام على "طوفان الأقصى" تتجلى آثار المسار الذي بدأته العملية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقضية الفلسطينية بشكل واضح، بعد أن كان حلم الاحتلال بمشروع واسع للتطبيع في المنطقة عمل عليه لسنوات.
وأعاد الطوفان مشروع الحركة إلى هيئته الأولى، عند انطلاقها كحركة مقاومة تعتمد الكفاح المسلح الطريق الأساسي لمجابهة الاحتلال ورفع كلفته ومنع راحته.
وهو المسار الذي فرض نفسه على الإقليم، ليصبح الاشتباك العسكري ممتدا من الضفة الغربية وغزة إلى لبنان واليمن والعراق وإيران، وما يجاورها من مسطحات مائية.
ورغم تعرض بنية حماس العسكرية والتنظيمية في قطاع غزة لضربات شديدة إلا أنها في موازاة ذلك، ازدادت شعبيتها في فلسطين والعالم، ووثقت علاقتها بالدول والقوى المناوئة للهيمنة الأميركية في العالم، وعززت مكانتها السياسية.
وقد شكلت عملية طوفان الأقصى قرارا بالحسم بين خياري الحكم والمقاومة بعد وصول محاولة الجمع بينهما إلى طريق مسدود، بفعل الرفض الدولي لنتائج الانتخابات والابتزاز الإسرائيلي المستدام للقطاع من خلال محاولة مقايضة الاحتياجات الإنسانية لأهل القطاع بالهدوء وبالتنازلات السياسية والتخلي عن بقية ملفات القضية الفلسطينية.
ووظفت حماس جميع ما راكمته من قوة وموارد خلال فترة حكمها للقطاع لإيقاع أكبر ضرر ممكن بالاحتلال، ثم لاستنزاف جيشه على مدار عام كامل.
وهو ما انعكس -وإن بعد حين- على الضفة الغربية التي أصبحت في حالة مواجهة واسعة مع الاحتلال، وكذلك الحال في جبهة شمال فلسطين، حيث دخل حزب الله اللبناني حالة حرب مع الاحتلال، بعد عام من الاستنزاف.
ووجدت جماعة أنصار الله الحوثيين لها مدخلا للانخراط في المواجهة، من خلال محاولة فرض حصار بحري على الاحتلال، والضغط على حلفائه، وكذلك الحال، وبدرجة أقل، للعديد من الفصائل العراقية، وأخيرا بدخول إيران إلى المواجهة العسكرية المباشرة مع الاحتلال.
وأسهمت هذه الحال في إضعاف مكانة الكيان المحتل وصورته الدولية والإقليمية، واستنزفته سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا.
وشكل مجموع هذه التطورات تغييرا لاتجاه المسار السياسي للمنطقة عما كان عليه قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، إذ يرسم هذا الاشتباك الواسع مشهد الرفض الفلسطيني والعربي والإسلامي لبقاء الاحتلال ولجرائمه المستمرة على مدار 76 عاما.
وذلك بدلا من مسار تطبيع وجوده والتحالف العربي معه وتحويل بوصلة الرفض والعداء لتصبح باتجاه الانقسام الطائفي في المنطقة، وهو انقسام تاريخي لا يمكن حسمه، وتصعيده كفيل باستنزاف شعوب المنطقة لأجيال دون طائل.
وكنتيجة لهذا الدور الذي عبّر عن حاجة الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية تصاعدت شعبية حركة حماس بشكل استثنائي في فلسطين وخارجها، كما تدل المسيرات الضخمة التي انطلقت في المئات من دول العالم، وما تدل عليه استطلاعات رأي في فلسطين وخارجها.
في المقابل ازداد الموقف الرسمي للدول الراعية لدولة الاحتلال تشددا تجاه حركة حماس، وخصوصا في النصف الأول من عام الطوفان، إلا أن استمرار جرائم الاحتلال، وتزايد التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية ومع الحركة التي تصدرت لمواجهة الاحتلال، أدى إلى تراجع نسبي في مستوى التشدد تجاه الحركة -والموقف من الحرب عموما- وإن كان الرهان الغربي على ترويضها ودمجها في منظومة التسوية السلمية قد سقط إلى أجل غير مسمى على ما يبدو.
وعلى الصعيد المقابل تطورت العلاقة السياسية لحماس مع كل من روسيا والصين وإيران، نظرا لتزايد تأثير الحركة الإقليمي، وبفعل تصاعد الصراع بين هذه الدول والولايات المتحدة، بما يجعلها معنية بشكل متزايد بتحدي السياسة الأميركية في الإقليم.
وظهر ذلك في المواقف السياسية المعلنة تجاه الصراع وفي استخدام روسيا الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يصف حركة حماس بالإرهاب، إضافة إلى تبني موقف مقارب لموقفها بشأن مختلف مشاريع القرارات الغربية بشأن الحرب في غزة.
كما أصبحت الصين أكثر انفتاحا على عقد لقاءات رفيعة المستوى مع حركة حماس، ودعوتها وبقية الفصائل إلى لقاء للمصالحة في بكين.
في حين استمرت الاتصالات السياسية المكثفة بين الحركة وكل من قطر وتركيا وإيران وماليزيا ومصر والعراق والجزائر ولبنان.
غير أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال 3 من قادة حماس يعتبر تصعيدا في الموقف القانوني الدولي تجاه الحركة، وإن كان الاحتلال هو المتضرر الأكبر من هذه القرارات، إذ إنها تطال أيضا مسؤولية، وهم ممثلو دولة تقوم دعايتها الدولية على المظلومية وادعاء الأفضلية الأخلاقية في محيط "متوحش".
لا شك في أن بنية الحركة والحاضنة الشعبية لها قد تعرضت إلى أذى بالغ بفعل حجم جرائم الاحتلال التي أوقعت نحو 50 ألف شهيد ونحو 100 ألف جريح، والتي استهدفت تقويض بنية الحركة بالمقام الأول، ودفع الشعب للانفضاض من حولها.
في حين سعى الاحتلال إلى تقويض التسلسل القيادي السياسي والعسكري من خلال الاغتيالات واسعة النطاق، التي طالت رئيس الحركة إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري وعددا من أعضاء القيادة السياسية وأعضاء المجلس العسكري لكتائب القسام، ورغم ذلك ما تزال البنية التنظيمية للحركة تعمل بلا خلل ظاهر، وتستمر أدوار التحكم والسيطرة داخل فلسطين وخارجها.
إذ توافقت الحركة على اختيار يحيى السنوار رئيسا جديدا، رغم ظروف الحرب التي تفرض صعوبات بالغة على الإجراءات التنظيمية التقليدية في حالات كهذه، كما قامت كتائب القسام بتجنيد آلاف المقاتلين الجدد.
وعلى المستوى الأمني كانت المواجهة على أشدها على مدار العام، إذ سعى الاحتلال إلى استرداد أسراه بالقوة العسكرية، وهو ما لاقى فشلا في العموم، إذ كان الموت مصير أغلب من حاول تحريرهم، في حين بقيت أغلبية الأسرى بعيدين عن منال يده.
ووفقا لتقارير إعلامية فإن غالبية كتائب القسام العاملة في غزة بقيت بحالة تمكنها من القتال، وهي ترمم قدراتها بشكل مستمر وتطور تكتيكاتها وفقا لمقتضيات المواجهة، وهو ما يثبته استمرار العمليات العسكرية في مختلف مناطق الاحتكاك مع قوات الاحتلال.
في حين يظهر تراجع القوة الصاروخية، التي كانت تطلق مئات الصواريخ في الأيام الأولى للحرب، واقتصرت على قذائف الهاون في غالبية أيام الأشهر الماضية، مما يشير إلى أنها تضررت بشدة على ما يبدو، سواء بفعل الاستنزاف الناشئ عن طول أمد القتال، أو بفعل النطاق الواسع للقصف الإسرائيلي، وقد لا ترغب القسام بالمبادرة إلى إطلاق ما يتوفر لديها من صواريخ لتجنب تصعيد قصف الاحتلال على المدنيين في القطاع.
بينما تشكل المعاناة الإنسانية الهائلة في القطاع عامل الاستهداف الأكبر على حماس، بفعل تراكم مفاعيل الحصار، وسعي الاحتلال وجهات فلسطينية وإقليمية إلى خلق اقتتال فلسطيني داخلي في القطاع، وإشاعة جو الفوضى بما يكسر قدرة الشعب على تدبير أموره بالحد المتوفر من الموارد.
وهو ما نجحت الحركة في مواجهته نسبيا، إذ تمت توافقات فصائلية بشأن الإغاثة العاجلة، وهو ما يتحقق نوعا ما في الأماكن التي لا توجد فيها قوات الاحتلال.
في حين يشكل دخول حزب الله وإيران إلى المواجهة بشكل أوسع تعزيزا معنويا لسكان القطاع، وإن كان يهدد بتخفيف التركيز عليهم، الذي يقلل مستوى الردود السياسية والاستجابة الإنسانية للجرائم الإسرائيلية مستقبلا.
وبالمحصلة تشير مجمل هذه العوامل إلى أن الوزن السياسي للحركة يرتفع، مما يرشحها إلى لعب دور أكبر في مستقبل القضية الفلسطينية.
لا شك من أن قرار الطوفان الذي اتخذته الحركة أدخلها في مخاطرة سياسية وعسكرية جوهرية، ولا تزال المخاطر قائمة، إلا أن الفرص المذكورة توازيها أو تزيد عليها.
ويتعزز هذا التقدير إذا تم تقييم الأمر بمنظور مكاني وزماني واسع، فمقابل الاستنزاف في الجانب الفلسطيني واللبناني يتعرض الاحتلال للاستنزاف في غزة والضفة ولبنان وعبر الجو والبحر، كما أنه يستنزف على صعيد الشرعية الدولية.
وعلى الصعيد الزماني، فإن ملاحظة أن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال منذ أكثر من 100 عام، وأنه قد جرب طرقا كثيرة للتحرر لم ينجح أي منها، وأن آخرها دخول الانتخابات ومحاولة المراهنة على وجود فرصة معقولة للإنصاف في النظام الدولي، وهو ما كان الرد الدولي عليه حصار غزة وابتزازها سياسيا لمدة 17 عاما.
ودعم ذلك تقدير حماس عند اتخاذها قرار الطوفان بأن إيقاف مسار تصفية القضية الفلسطينية بمختلف جوانبها من دون مخاطرة كهذه لم يكن ممكنا على الأرجح، وهو ما تعززه طبيعة الثورات على الاحتلال، التي لا تنجح غالبا دون التسبب بأذى شديد للاحتلال، وهو ما يرد عليه بكثير من العنف، إلى أن يضطر في حال استمرار مقاومته إلى الاندحار.-(وكالات)

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