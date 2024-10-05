غارات عنيفة متتالية على الضاحية الجنوبية
التاريخ
10/5/2024 11:44:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الأحد.
وأفادت الوكالة الوطنية
اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على
الضاحية الجنوبية لبيروت، وغارة على منطقة الشويفات (العمروسية)، مساء السبت، فيما هرعت سيارات
الإسعاف إلى المكان.
وأضافت الوكالة:
"تصاعدت سحب من الدخان فوق أماكن الاستهداف في الضاحية الجنوبية".
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