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غارات عنيفة متتالية على الضاحية الجنوبية

10/5/2024 11:44:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الأحد.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 4 غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية لبيروت، وغارة على منطقة الشويفات (العمروسية)، مساء السبت، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان.
وأضافت الوكالة: "تصاعدت سحب من الدخان فوق أماكن الاستهداف في الضاحية الجنوبية".

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