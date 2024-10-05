Sunday, 06 October 2024 09:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

10/5/2024 11:44:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب شاب فلسطيني (23 عاما)، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة تل، جنوب غرب نابلس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات اندلعت في تل، ونقل على إثرها إلى المستشفى. (وفا)

MENAFN05102024000072011014ID1108749873

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث