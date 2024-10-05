إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس
التاريخ
10/5/2024 11:44:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب شاب فلسطيني (23
عاما)، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بلدة تل،
جنوب غرب نابلس.
وأفادت جمعية الهلال
الأحمر الفلسطيني، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات اندلعت في
تل، ونقل على إثرها إلى المستشفى. (وفا)
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