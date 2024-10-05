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شهيدان بينهما طفلة رضيعة في بيت لاهيا

10/5/2024 11:44:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد مواطنان فلسطينيان؛ بينهما طفلة رضيعة، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
ونقلا عن وكالة "وفا"، أفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين بينهما طفلة رضيعة وإصابة 11 آخرين، جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة المصري في بيت لاهيا.

كما شنت طائرات الاحتلال عشرات الغارات على مناطق شمال القطاع، مخلّفة عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,825 مواطنا، وإصابة 96,910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ ما يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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