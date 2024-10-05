حزب الله: حققنا إصابات مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استهدف مقاتلو حزب
الله اللبناني تحركاً لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية، ليلة السبت/ الأحد، وحققوا إصابات مؤكدة، وفق بيان صادر
عن الحزب.
وبحسب البيان، يأتي
ذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة،
ودفاعًا عن لبنان وشعبه".
كما شن مقاتلو حزب الله هجوماً جوياً بسرب من
المسيرات الانقضاضية على قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية)،
مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، حيث أصابت أهدافها بِدقة.
وذكر الحزب في بيان، أنه "لدى محاولة قوة
من جنود العدو الإسرائيلي التسلل باتجاه خلة شعيب في بليدا، استهدفها مجاهدو
المقاومة الإسلامية (...) بقذائف المدفعية، فأُجبرت على التراجع وأوقعوا فيها
إصابات مؤكدة".
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