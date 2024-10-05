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حزب الله: حققنا إصابات مؤكدة في صفوف جيش الاحتلال

10/5/2024 11:44:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استهدف مقاتلو حزب الله اللبناني تحركاً لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية، ليلة السبت/ الأحد، وحققوا إصابات مؤكدة، وفق بيان صادر عن الحزب.
وبحسب البيان، يأتي ذلك "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه".


كما شن مقاتلو حزب الله هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية)، مُستهدفةً ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، حيث أصابت أهدافها بِدقة.‏

وذكر الحزب في بيان، أنه "لدى محاولة ‏قوة من جنود العدو الإسرائيلي التسلل باتجاه خلة شعيب في بليدا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية (...) بقذائف ‏المدفعية، فأُجبرت على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

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