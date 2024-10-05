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هل تدخل بريطانيا في حرب مع روسيا؟

10/5/2024 11:44:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شون أوغرايدي - (إندبندنت عربية) 2024/9/16 هل يمكن أن يقع هذا حقا؟ يبدو أن المسألة، على الرغم من خطورتها، لم تناقش بالجدية المطلوبة، وهذا مستغرب. إلا أن الاحتمال فعلي إلى حد كبير من حيث المبدأ.
إذا وافق رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الأميركي، جو بايدن، على السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الدفاعية بعيدة المدى التي زودناها بها -والتي لا تستهدف مناطق روسية قريبة من حدودها فحسب، بل أيضاً مواقع عسكرية استراتيجية في العمق الروسي، مثل مستودعات الأسلحة والقواعد الجوية- قد يزيد ذلك من خطر التصعيد.
وفي حين تعد الخسائر المدنية أمرا واقعا في الحرب، وهي حقيقة أقر بها فلاديمير بوتين نفسه، إلا أن الرئيس الروسي وجه تحذيراً إلى الغرب من احتمال وقوع مواجهة مباشرة مع بلاده إذا ما سمح "حلف شمال الأطلسي" لكييف باستخدام مثل هذه الأسلحة.
وفي رد مباشر على المملكة المتحدة، طردت موسكو ستة دبلوماسيين بريطانيين اتهمتهم بـ"التجسس والتخريب"، معتبرة أن لندن "أقدمت على خطوات عدة غير ودية" تجاه بلاده، وهي ادعاءات سارعت وزارة الخارجية البريطانية إلى نفيها بشدة، واصفة إياها بأنها عارية عن الصحة.
قد يصعد بوتين انتقامه من خلال استهداف حلفاء الـ"ناتو"، ربما عبر شن هجمات إلكترونية، أو تنفيذ اغتيالات، أو تخريب كابلات حيوية وخطوط أنابيب تحت البحر، أو حتى تعطيل حركة الطيران المدني بطائرات مسيرة.
وقد يبادر إلى خطوات أكثر عدوانية بشن ضربة محدودة على إحدى قواعد "حلف شمال الأطلسي" في إستونيا، أو نشر سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا لتأكيد التهديد الذي تشكله ترسانته النووية في مجال الردع العسكري. وقد يلجأ أيضاً إلى قصف معالم تاريخية بارزة ومواقع ثقافية في العاصمة الأوكرانية كييف، ظلت حتى الآن في منأى عن نتائج الصراع.
ولكن ما العمل؟ وما الذي ينبغي أن يكون عليه رد فعل الغرب؟ وكيف ستتصرف الولايات المتحدة الأميركية؟ وما الموقف الذي قد تتخذه كل من بولندا ورومانيا وفرنسا وألمانيا؟ هل يمكن أن نبقى جميعا متحدين؟ قد تدفع قوى اليمين المتطرف في أوروبا في اتجاه وضع حد للحرب وقبول احتلال روسيا الأراضي التي سيطرت عليها (على غرار "خطة السلام" التي أعلن عنها المرشح "الجمهوري" لمنصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة، جي دي فانس، والتي يدعمها ضمناً الرئيس السابق دونالد ترامب).
بغض النظر عن وجهات النظر المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، فإن هذه هي الأسئلة الحرجة التي تواجه الغرب، وتحتاج إلى أجوبة من دوله. إلا أن مناقشتها بشكل مفتوح لا تتم بما فيه الكفاية، باستثناء تلميحات عرضية خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية. وفي حين أن الزعماء الغربيين يبحثون في هذه القضايا خصوصاً، ونحن ندرك ذلك، فإن من المرجح أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لن تقطعا خطوة إلى الأمام في هذا الإطار من دون تلقي دعم ضمني من أعضاء آخرين في "حلف شمال الأطلسي" على الأقل. والسؤال: هل ينبغي علينا أن نقوم بذلك؟
الجواب هو: نعم، في ظل ظروف واضحة ومحددة. والشرط هو أن يستخدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجيشه هذه الأسلحة فقط بأقصى درجات الحذر، مع تقديم تبريرات عسكرية واضحة -كاستهداف قواعد القاذفات الروسية المسؤولة عن سقوط ضحايا مدنيين- وضمان أن يكون هناك حد أدنى من الإضرار بالمدنيين (إن لم يكن معدوماً).
يجب أن يتم إبلاغ الروس بأن أفعالهم ستعود عليهم بعواقب وخيمة. وقد سبق إرساء مبدأ وسابقة من هذا النوع عندما تم استخدام أسلحة غربية على الأراضي الروسية، كالدبابات أثناء غزو كورسك. وسواء تم استهداف قاذفة روسية على بعد ميل داخل الأراضي الروسية أو مئات الأميال، فإن الأمر سيان من الناحية الفعلية.
ثانيا، وفقا لهذا البروتوكول المتفق عليه، يتعين على حلفاء الـ"ناتو" أن يظلوا متحدين (وأن يبقوا كذلك)، وفي أحسن الأحوال، يجب أن يحصلوا على دعم شركاء استراتيجيين آخرين مثل كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا. ويجب الإقرار بالأخطار التي ينطوي عليها هذا النهج وتلافيها. وعلى برلمانات كل هذه الدول وشعوبها أن تكون على استعداد لخوض التحديات ومواجهة العواقب المحتملة.
في المقابل، يجب أن تبقى المعارضة الدولية لهذا المنحى في حدها الأدنى (ربما باستثناء المجر)، وذلك للحفاظ على تماسك الردع الذي يوفره التحالف الغربي، وضمان فعاليته. يجب أن يكون فلاديمير بوتين -كما يقول رئيس الوزراء البريطاني- على دراية بالعواقب المحتملة إذا ما اختار تصعيد الصراع بصورة أكبر، لأنه هو الذي بادر به في الأساس. ويعود الصراع إلى عقد من الزمن عندما قام زعيم الكرملين بضم شبه جزيرة القرم، ودعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وكانت "العملية العسكرية الخاصة" -كما سماها- في العام 2016، بمثابة تصعيد آخر، شأنه شأن جرائم الحرب اللاحقة.
كان التردد الغربي قد منح فلاديمير بوتين عملياً فرصة لاستغلال الموقف. ولو كانت أوكرانيا عضواً في "حلف شمال الأطلسي" وكان هذا التحالف الغربي مستعداً للدفاع عنها، لكان من الممكن تجنب هذا الموقف.
إذا وقف الغرب الآن متحداً وواجه تهديدات الرئيس الروسي بحزم، فمن غير المرجح أن يقدم عليها، لا بل سيتصرف بناءً على الأخطار المترتبة عنها. وقد باءت محاولاته السابقة بالفشل. أما تهديداته الراهنة فهي من الغموض بما يكفي للإشارة إلى أنه من غير المرجح أن يخاطر بمواجهة مع "حلف شمال الأطلسي" لا يمكنه أن يفوز بها وقد تعرض حكمه لخطر السقوط.
الأرجح أن بوتين سيقلص حدة القصف للحفاظ على موارده، والإبقاء على أكبر مقدار ممكن من المساحات في أوكرانيا في حوزته إلى حين الجلوس إلى طاولة محادثات السلام في نهاية المطاف. وعندما يحدث ذلك سيكون الأمر متروكاً لزيلينسكي وبوتين ليتفاوضا على تسوية.
في المقابل، يجب الإقرار بأنه من الناحية العملية -حتى مع الدعم الغربي- قد يكون من المستحيل على كييف استعادة شبه جزيرة القرم وأجزاء من شرق أوكرانيا. هذه المسألة يجب أن يعالجها القادة الأوكرانيون بأنفسهم.
مما يدعو إلى الأسف أنه على الرغم من دعمنا أوكرانيا للانتصار في هذه الحرب، قد لا يكون من الممكن إنجازه. ولكن كما قالت مرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، لمنافسها دونالد ترامب الذي كان مشككاً في الموضوع خلال المناظرة بينهما، فإن السماح لبوتين بإعلان النصر في الحرب ليس خياراً. ولا يمكننا أن نجازف بفوزه ثم ننتظر أن يضم بعد ذلك بولندا ورومانيا وغيرهما.
إنها العبرة القديمة المستقاة من استرضاء موسكو، التي تقول إننا إذا لم ندعم الأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم والقتال نيابة عنا، فإننا قد نرى في نهاية المطاف القوات الأميركية والبريطانية والبولندية والألمانية والفرنسية والتشيكية، وغيرها من القوى، تقاتل -من جديد- من أجل الحرية في أوروبا.
هذا الواقع واضح، وهو ما ساعدنا على الفوز بالحرب الباردة: علينا أن نكون مستعدين لوقوع حرب مع روسيا لتجنب الاضطرار إلى أن نخوض فعلاً مثل هذه الحرب.

*شون أوغرايدي: Sean OGrady: مساعد رئيس التحرير ومحرر اقتصادي سابق في صحيفة "الإندبندنت".

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