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نصر الله مات.. لكن بيبي لم ينتصر‏

10/5/2024 11:44:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة ‏‏‏باتريك لورانس‏ - (كونسورتيوم نيوز) 30/9/2024
يحزن ‏الكثير من الناس الآن على وفاة نصر الله، في لبنان وأماكن أخرى. لكن وجود حزب الله ليس في أي مكان قريب من الشك. ‏
ربما تكون الآن قد سمعت مباشرة، أو سمعت عن ‏‏خطاب الكراهية المليء بالقدح الشرس الذي ألقاه بيبي نتنياهو‏‏ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي. في الخطاب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يكره الجميع بشكل أو بآخر، وليس أقلهم أعضاء المنظمة الدولية التي تستضيفه. ‏
‏هم، ونحن، كلنا معادون للسامية، كما ترون. والاستثناءات هي الأميركيون. و"بيبي" يحتقر الأميركيين، كما أوضح في مناسبات عديدة، لكنه لا يستطيع أن يتحمل كلفة كراهيتهم لأن الأميركيين يكتبون الشيكات ويرسلون القنابل التي تبلغ زنة الواحدة منها 2.000 رطل. ‏
‏"ولدي رسالة أخرى لهذا التجمع وللعالم خارج هذه القاعة"، صرخ نتنياهو قرب نهاية الدقيقة 13 من وجوده على المنصة، ونصها ‏‏هنا‏‏. "نحن ننتصر". ومع هذا الإعلان، جاء ضرب بيبي –الذي أصبح مألوفا الآن- على المنصة بالقبضة اليسرى.
هنا تصل مذكرة موجزة من الدكتور لورانس، ويسأل: "هل من الضروري أن تقول أنك عندما تكون بصدد الانتصار حقًا؟ أم أنه يصبح من الضروري أن تقول أنك تنتصر عندما لا تكون كذلك"؟‏
‏تحدث نتنياهو في الوقت الذي كانت فيه الطائرات الإسرائيلية تحلق في مهمة فوق بيروت، حيث ‏‏أسقطت 80 قنبلة‏‏، أميركية الصنع ومن زنة الألفي رطل، اغتالت حسن نصر الله، زعيم حزب الله الذي ظل يحترمه ويحبه الكثيرون على مدى السنوات الـ 32 الماضية.‏‏ و‏‏ذكرت صحيفة "‏‏تايمز أوف إسرائيل"‏‏ يوم الجمعة‏‏ أن نتنياهو أذن بتنفيذ العملية من فندقه في نيويورك قبل وقت قصير من إلقاء عظاته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.‏
لكن شيئا آخر حدث بينما كان بيبي يتفاخر بأن إسرائيل تكسب حربها على سبع جبهات، كما يسمي اعتداءات الدولة الإرهابية التي يحكمها على جيرانها. خفضت وكالة "موديز" ‏‏لتقييم ‏‏الديون التصنيف الائتماني لإسرائيل‏‏ من (أ.1) إلى (ب- أ.أ.1). وهذا قطع لقطبتين، تخفيض ليس غير جاد على الإطلاق. ‏
‏تعتبر الديون ذات التصنيف (أ) ذات جودة عالية ومخاطر منخفضة؛ وتصنف الديون من الفئة (ب) على أنها "متوسطة الدرجة"، وتحمل المزيد من المخاطر، و"قد تمتلك خصائص المضاربة"، على حد تعبير موديز. وتضيف الوكالة: "التوقعات ما تزال سلبية". ‏
ثم تقرأ كل أنواع الأشياء في صحافة الشركات حول العواقب؛ من ربح ومن خسر من قتل إسرائيل نصر الله يوم الجمعة الماضي: انتصار حاسم للإسرائيليين؛ تخفيض قدرة حزب الله؛ تدهور حزب الله؛ إسرائيل قلبت وجهة المد في حربها على طول حدودها الشمالية. ‏
‏كل هذا "بلا دليل"، هذه العبارة البغيضة ‏التي تسوقها ‏‏صحيفة "نيويورك تايمز‏‏" كلما أرادت التشكيك في شيء غالبا ما يكون غير صحيح، لكنه غير مريح لأنه كذلك. ‏
جاء المقال المفضل لديَّ من هذا الخط من ‏‏Unherd‏‏‏‏، المجلة الإلكترونية التي تُنشر في لندن. "‏‏موت حسن نصر الله يمكن أن يمثل نهاية حزب الله‏‏"، هو العنوان الرئيسي فوق مقال كتبه كايل أورتن، الذي يعمل في "جمعية هنري جاكسون"، عش كارهي الإسلام المصابين بجنون الارتياب، الذين يتظاهرون بأنهم مركز أبحاث ويعملون أيضًا في لندن. وسيكون موقع‏‏"Unhinged" أكثر قربا إلى هذه النقطة.‏
مستقبل قاتم ‏
‏أنا مع وكالة "موديز" وسط كل هذه الانتصارية المختلطة‏‏.‏‏ إن النظرة المستقبلية لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي سلبية إلى أقصى الحدود بينما يمضي قدمًا في طريقه المتهور. وبينما أنتقلُ إلى الأزمة في غرب آسيا التي خلقتها الدولة الصهيونية بهذه الطريقة أو تلك، لا يمكنني التفكير في شيء واحد يشير إلى أن الإسرائيليين يربحون أي شيء. ‏
‏يجب أن يكون واضحًا الآن أن الإسرائيليين، أو أي أحد آخر منخرط هذا الشأن، يمكن أن يقتل الخصوم، لكنه لن يتمكن من إخماد الحركات التي يقودونها أو الروح التي تحفز مثل هذه الحركات. هذه حالة بسيطة من فهم -أو الفشل في فهم- النفسية البشرية الأساسية. وإسرائيل، بعد أن تخلت عن إنسانيتها، لا يمكنها أن تفهم ذلك، ببساطة.‏
‏تأسس حزب الله ردًا على الوجود الإسرائيلي في لبنان قبل 42 عامًا، ولكنه يمثل -إذا شئت- هوية وطموحًا يمتدان إلى وراءً في الزمن قرونًا عديدة. وثمة الكثير من الناس الذين يحزنون الآن على وفاة نصر الله، في لبنان وأماكن أخرى، لكن وجود حزب الله ليس حتى قريبًا من الشك. ‏
‏في الأسبوع الماضي، أجرى أندرو نابوليتانو مع أليستر كروك مقابلة مثيرة للاهتمام في برنامج الأول "‏‏الحكم على الحرية‏‏" Judging Freedom. وهناك نقطتان أثارهما كروك تستحقان الذكر أكثر من غيرهما. ‏
‏أولاً، كان نصر الله قد ألزم جميع قادة حزب الله لسنوات برعاية خلفائهم بتزويدهم بنظرة في الكوارث غير المتوقعة، مثل التي حلت به هو نفسه للتو. ألا يمكننا أن نكون واثقين من أن نصر الله طبق أوامره الخاصة؟ ثانيًا، لم تقترب الهجمات الجوية الإسرائيلية على منشآت الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في جنوب لبنان مجرد اقتراب من إضعاف القدرات العسكرية للجماعة. ‏
ثمة نقطة أخرى في هذا الإطار: كان نصر الله قائدا حكيما، اشتهر، من بين أمور أخرى، بمراجعة ميثاق حزب الله في العام 2009 في اتجاه الاعتدال. ("لقد تغير الزمن وكذلك يجب أن نفعل نحن"). وهنا تنشأ الحجة القائلة بأن المنظمة ستتخذ الآن -أو تعيد اتخاذ- طابع أكثر راديكالية. ‏
‏ويبدو أن جوناثان كوك اقترح ذلك في ‏‏مقال مقتضب نشر يوم الأحد على منصة "إكس"‏‏ تحت عنوان: "بقتل نصر الله، اختارت إسرائيل فتح أبواب الجحيم. وسندفع جميعًا الثمن". ويعرف كوك غرب آسيا وشعبها أفضل مني بكثير، لكنني أشكك في وجاهة هذا الحكم. ‏
‏منذ أن اغتال الإسرائيليون إسماعيل هنية، زعيم حماس، في طهران في اليوم الأخير من شهر تموز (يوليو)، كان لدينا دليل واضح وبسيط على ما يسميه الإيرانيون "الصبر الاستراتيجي". (رأيت أيضا أنه مذكور على أنه "الصبر الثوري"، وهو المصطلح الذي أفضله).‏
‏وهذا يعني، إذا لم أكن أبالغ في التبسيط، تنمية نقاط القوة مع الحفاظ على السيطرة على دينامية الصراع وتجنب الاستجابات التي تنطوي على فرصة جيدة للتعجيل بالهزيمة. ‏
‏إنني أبني تصوري لمرحلة ما بعد نصر الله آخذًا مثال الإيرانيين في الاعتبار: لن يتخلى قادة حزب الله الجدد عن حربهم ضد إسرائيل، لكنهم سيبقون محتفظين بالدهاء الذي ميزهم وأثبتوه في عهد نصر الله. لن يفقدوا رشدهم ويلجأوا إلى ذلك النوع من العنف الخاطئ أو غير الموجه الذي يعكف الجيش الصهيوني على استفزازه بوضوح. ‏
‏وهناك عامل آخر قيد العمل هنا والذي يجب ألا نفوته. بعبارة بسيطة جدًا، في رأيي، من المرجح أن يرى حزب الله الأشياء كما يبدو أن الإيرانيين يرونها: أن إسرائيل الصهيونية تدمر نفسها بنفسها، وأن السماح لها بالقيام بذلك هو جزء من أي استراتيجية جيدة. ‏
‏وهذا يعني أن الواقع في غرب آسيا هو أن إسرائيل ليس لديها مسار بديل تحت تصرفها لا ينطوي على التدمير الذاتي. ‏
‏إن الاستراتيجيات والأهداف التي حددتها لنفسها، لا سيما منذ أن جلب نظام نتنياهو قادة اليمين الإسرائيلي المتعصب إلى الحكومة، ستؤدي حتما إلى زوال الدولة الإسرائيلية.‏
‏لا يبدو أن هناك نتيجة أخرى ممكنة طالما أن نتنياهو يسمح لأشخاص مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وزيري الأمن والمالية على التوالي، بالتأثير على السياسة بالقدر الذي سمح لهما به رئيس الوزراء حتى الآن. ‏
‏كان إيلان بابيه قد كتب مقالاً ممتازا حول هذه المسألة في طبعة 21 حزيران (يونيو) في قسم "سايدكار" من مطبوعة "نيو ليفت ريفيو"‏‏. في ‏‏مقاله "انهيار الصهيونية"،‏‏ يجادل الباحث الإسرائيلي الذي يعيش الآن في المنفى بأن المشروع الصهيوني دخل بداية نهايته برد إسرائيل على أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وفي حين يمكن للمرء أن يشيد بهذا التقدم، فإن بابيه لا يرسم صورة جميلة:‏
‏"نحن نشهد عملية تاريخية -أو بشكل أكثر دقة، بدايات عملية- من المرجح أن تتوج بسقوط الصهيونية. وإذا كان تشخيصي صحيحا، فإننا ندخل أيضا في ظرف خطير بشكل خاص. لأنه بمجرد أن تدرك إسرائيل حجم الأزمة، فإنها ستطلق العنان لقوة شرسة وغير مقيدة لمحاولة احتوائها، كما فعل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا خلال أيامه الأخيرة".‏
‏يشير بابيه إلى تطورين عريضين، الأول يؤثر مباشرة على الثاني. عندما عين نتنياهو حكومة العرض الغرائبي من المتعصبين في نهاية العام 2022، كان ذلك فعليا انتصارا لأولئك الذين ينظرون إلى إسرائيل كمشروع ديني، "دولة يهودا"، على حد تعبير بابيه، على أولئك الذين يرون أنها في الأساس مسعى قومي، "دولة إسرائيل". ‏
‏كتب بابيه: "في حين أن الهوية اليهودية في إسرائيل بدت في بعض الأحيان ليس أكثر كثيرًا من موضوع نقاش نظري بين الفصائل الدينية والعلمانية، فإنها أصبحت الآن صراعا على طبيعة المجال العام والدولة نفسها. ولا يُخاض هذا الصراع في وسائل الإعلام فقط، ولكن في الشوارع أيضا".‏
‏وكما غطته جيدا وسائل الإعلام، كان فساد المحاكم الإسرائيلية أحد المسارح في هذا الصراع. وعلى الرغم من أن التقارير عن ذلك الجودة، فإن هناك البعض الجيد إذا بحثنا عنه: إن نسبة كبيرة جدا من الإسرائيليين يصفقون الآن، على أساس التفسيرات الأكثر عنصرية للصهيونية، للهجمات الوحشية غير المعقولة التي يشنها جيش الدفاع الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ‏
‏يبدو أن بابيه يعتقد بأنها ليس ثمة عودة إلى الوراء عن البشاعات -الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية، وبالطبع العسكرية- التي أصبحت تميز إسرائيل ما بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر). وإذا قرأتُه بشكل صحيح حول هذه النقطة، فإنني أوافق معه من دون تحفظ. يبدو أنها مسألة وقت قبل أن ينهار هذا المشروع المروع. ‏
‏يعتقد بابيه، الذي يحاضر ويكتب الآن في جامعة إكستر في جنوب غرب إنجلترا، أن "انهيار المؤسسات العامة، التي تصبح غير قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين"، سوف يتسبب –وهو يتسبب مسبقًا- في انهيار الاقتصاد. هذا ما ينظر إليه الآن الناس في "موديز" الذين يضعون أقلام الرصاص خلف آذانهم. ‏
اقتصاد في خطر ‏
تراجع النمو الاقتصادي بمجرد أن بدأت إسرائيل هجومها على غزة في 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ‏‏انخفض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 21 بالمائة‏‏ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وفي تموز (يوليو)، خفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو للعام 2024 إلى النصف تقريبا، إلى 1.5 في المائة. وبعد شهر وضع "جيه. بي. مورغان" الرقم عند 1.4 في المائة. ويكاد يكون من المؤكد أن هذه التوقعات متفائلة. ‏
‏جف الاستثمار الأجنبي، وأصبح الإنفاق الدفاعي خارج نطاق السيطرة تقريبًا، وأغلقت عشرات الآلاف من الشركات أبوابها بسبب: (1) قلة الأعمال التي يتعين القيام بها؛ و(2) استدعاء الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا جدا من العاملين للخدمة في غزة. ‏
‏نشرت ‏صحيفة "الواشنطن بوست"‏‏ مقالا جيدا عن البؤس الناجم عن ذلك في طبعتها في 26 أيلول (سبتمبر). وفي المقال، قالت شيلي لوتان، التي تمتلك شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا في إسرائيل، لراشيل‏‏ تشاسون من ‏‏"الواشنطن بوست"‏‏: "يبدو الأمر كما لو أنه إذا لم يحدث تغيير كبير قريبًا، فسوف ينهار الاقتصاد". ‏
‏وهنا نأتي إلى عدم كفاءة قيادة نظام نتنياهو في الجانب الاقتصادي. ‏‏يبدو أن سموتريتش –وهو صهيوني تعلم في مدرسة دينية‏‏‏‏، ومنظر مهووس بتوسيع المستوطنات غير القانونية وجعل "أرض إسرائيل" حقيقة واقعة– يفهم الاقتصاد ومسائل التمويل مثل مدير مبتدئ في كليفلاند مع اشتراك في مجلة "‏‏فوربس".‏
‏وكما قال لتشاسون باحث في مركز أبحاث يدعى دان بن ديفيد، فإن "الاقتصاد في خطر شديد ما لم تستيقظ الحكومة. في الوقت الحالي هم منفصلون تمامًا عن أي شيء ليس حربًا، وليست هناك نهاية في الأفق".‏
‏أو كما يقول إيلان بابيه:‏
‏"تزداد الأزمة تفاقًا بسبب عدم كفاءة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يقوم باستمرار بتوجيه الأموال إلى المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، لكنه يبدو بخلاف ذلك غير قادر على إدارة وزارته. الآن، يبدو أن الصراع بين 'دولة إسرائيل' و'دولة يهودا'، إلى جانب أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يدفع بعض أعضاء النخبة الاقتصادية والمالية إلى نقل رؤوس أموالهم خارج الدولة. ويشكل أولئك الذين يفكرون في نقل استثماراتهم جزءًا كبيرًا من الـ20 في المائة من الإسرائيليين الذين يدفعون 80 في المائة من الضرائب". ‏
‏وقالت شيلي لوتان، صاحبة العمل في إسرائيل، عندما‏‏‏‏ أجرت صحيفة "الواشنطن بوست" مقابلة معها: "الشيء الأكثر مسؤولية الذي يجب القيام به هو البدء في التخطيط للعثور على طريقة للخروج". وليست هذه فكرة أصلية بالضبط. كان بابيه قد قدّر في الربيع الماضي أن نصف مليون إسرائيلي، معظمهم من الشباب، ومعظمهم من المهنيين، والكثير منهم من التكنوقراط– قد هاجروا بالفعل. ‏
إننا نتحدث 500.000 من أصل 9.5 مليون نسمة؛ كان هذا رقم بابيه قبل بضعة أشهر. وليس من الصعب أن نتخيل أن إسرائيل في المستقبل غير البعيد ستكون خالية إلى حد كبير من الخبرة، تاركة الصهاينة الأرثوذكس المتطرفين غير المدربين ليقوموا بإدارة الوزارات والإدارات الحكومية. دولة فاشلة، باختصار. ‏
لا أعرف ما الذي يقولونه، مع رحيل حسن نصر الله، داخل المجالس السياسية والعسكرية لحزب الله. من المستحيل أن نتوقع بيقين كيف سيكون رد فعل المنظمة في ما ترقى إلى حقبة جديدة في قصتها. ‏
‏لكن الإسرائيليين لا يكسبون شيئا بعد عام من حرب نتنياهو على سبع جبهات. بشأن هذا يمكن أن يكون المرء أكثر يقينًا.‏
‏سوف يكون الوقت في صالح أولئك الذين جعلتهم إسرائيل خصومها: في هذا أيضًا يمكن اليقين. ‏
*‏باتريك لورانس Patrick Lawrence: صحفي عمل في الخارج لسنوات عديدة، بشكل رئيسي ‏‏لصحيفة "إنترناشيونال هيرالد تريبيون‏"‏‏، وهو كاتب عمود وكاتب مقالات ومحاضر ومؤلف، كان آخر كتبه "الصحفيون وظلالهم" Journalists and Their Shadows (مطبعة كلاريتي). ومن كتبه الأخرى "لم يعد هناك وقت: الأميركيون بعد القرن الأميركي" Time No Longer: Americans After the American Century.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: PATRICK LAWRENCE: Nasrallah Is Dead But Bibi Hasn't Won

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