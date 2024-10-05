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قصف إسرائيلي يستهدف مناطق في سوريا

10/5/2024 11:44:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دوت انفجارات في مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ليل السبت، بحسب ما أكدت قناة "الجزيرة".
وأفادت مصادر بأن قصفا إسرائيليا استهدف سيارة في مدينة القصير، قرب الحدود مع لبنان.

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