قصف إسرائيلي يستهدف مناطق في سوريا

قصف إسرائيلي يستهدف مناطق في سوريا
التاريخ
10/5/2024 11:44:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دوت انفجارات في مدينة
دير الزور، شرقي سوريا، ليل السبت، بحسب ما أكدت قناة "الجزيرة".
وأفادت مصادر بأن قصفا
إسرائيليا استهدف سيارة في مدينة القصير، قرب الحدود مع لبنان.
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