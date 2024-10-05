30 صاروخا من لبنان تتسبب بحرائق وأضرار لدى الاحتلال

30 صاروخا من لبنان تتسبب بحرائق وأضرار لدى الاحتلال
التاريخ
10/5/2024 11:44:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي
إنه رصد نحو 30 عملية إطلاق للصواريخ من لبنان باتجاه "كريات شمونة"
واعترض بعضها.
وذكرت وسائل إعلام عبرية
أن عددا من الصواريخ التي سقطت في كريات شمونة أحدثت حرائق وأضرارا متفاوتة.
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