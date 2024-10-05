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30 صاروخا من لبنان تتسبب بحرائق وأضرار لدى الاحتلال

10/5/2024 11:44:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد نحو 30 عملية إطلاق للصواريخ من لبنان باتجاه "كريات شمونة" واعترض بعضها.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عددا من الصواريخ التي سقطت في كريات شمونة أحدثت حرائق وأضرارا متفاوتة.

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