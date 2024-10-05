هاريس قلقة بشأن معاناة الشعب اللبناني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت نائب الرئيس
الأميركي كامالا هاريس إن الشعب اللبناني يواجه وضعا إنسانيا متفاقما.
وأضافت أنها تشعر
بالقلق إزاء أمن المدنيين الذين يعانون في لبنان، مؤكدة أنها ستواصل العمل
للمساعدة في تلبية احتياجاتهم جميعا.
ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم، يشن الاحتلال
الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام،
ما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1119 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و3040
جريحا وأكثر من مليون نازح، وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة
غير مسبوقة في أنحاء الداخل الفلسطيني، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ
وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي
صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
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