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مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات حزب الله يوم السبت

10/5/2024 11:44:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني تفاصيل 17 عملية نفّذها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت، والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ السبت 05-10-2024، وفقًا للآتي:


1- الساعة 11:00 من ليل الجمعة 04-10-2024 لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة اشتبك معها مجاهدو المقاومة الإسلامية مما أدى إلى حصول انفجار ضخم في القوة المتقدمة وأُجبرت على التراجع وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

2- الساعة 01:50 أعاد جنود العدو الإسرائيلي محاولة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة فتصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية لمحاولة التقدم والاشتباكات مستمرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

3- الساعة 02:15 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كفريوفال بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

4- الساعة 02:15 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

5- الساعة 02:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة عبير في يارون بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

6- الساعة 07:00 استهداف دبابة ميركافا أثناء تقدمها إلى مرتفع الباط أخر حرش مارون بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

7- الساعة 10:30 استهداف قاعدة ‏رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 1‏، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

8- استهداف مستعمرة سعسع بصاروخي فلق 2، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

9- الساعة 14:10 استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

10- الساعة 14:20 استهداف مدينة ‏صفد المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

11- استهداف مرابض وتجمعات العدو الإسرائيلي في حرش مستعمرة دان بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

12- الساعة 16:00 استهداف ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

13- الساعة 16:50 استهداف شركة ألتا للصناعات العسكرية قرب سخنين بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

14- الساعة 19:00 استهداف تجمعات لجنود العدو في مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

15- الساعة 20:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع جل الدير بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

16- الساعة 23:20 استهداف تحرك لجنود العدو في موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

17- الساعة 23:30 استهداف تحرك لجنود العدو في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية وحققوا إصابات مؤكدة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".

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