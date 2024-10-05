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الاحتلال يستعد لضرب إيران.. والولايات المتحدة تستبعد أي ضمانات

10/5/2024 11:44:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يستعد الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة لشن هجوم وشيك على إيران، ردًا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على "تل أبيب" يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما فتح تساؤلات حول طبيعة الأهداف التي قد يحددها الاحتلال خلال الضربة المتوقعة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن حكومة الاحتلال لم تتخذ بعد قرارا بشأن الهدف الذي ستهاجمه في إيران، مؤكدة أنها تكرّس معظم الوقت للتحضير للهجوم المحتمل، وهو ما سيكون له تداعيات على إيران.

بينما قالت وسائل إعلام عبرية أخرى إنه من المنتظر أن يصل قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا إلى الاحتلال، للتنسيق فيما بينهم حول الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأكدت أن واشنطن قررت إرسال كوريلا إلى "تل أبيب"، لتحقيق أقصى قدر من التنسيق مع "إسرائيل" بشأن ردها على إيران.

ويعد كوريلا من الشخصيات ذات التأثير على جيش الاحتلال، علما أنه زار الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 مرة خلال العامين الماضيين.

وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن الهجوم على إيران سيكون بتنسيق مع الولايات المتحدة، إلا أن الطائرات الأميركية قد لا تشارك فيه.

نتنياهو يتوعد
وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن من حق "إسرائيل" أن تدافع عن نفسها وستردّ على هجمات إيران، إثر الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على "إسرائيل" مساء الثلاثاء وكان سبقه هجوم مماثل في نيسان/ أبريل.

وقال نتنياهو في بيان، "سبق أن أطلقت طهران مرتين مئات الصواريخ على أراضينا ومدننا، صواريخ بالستية (...) لن يقبل أي بلد في العالم هجوما مماثلا (...) من واجب إسرائيل وحقها أن تدافع عن نفسها وتردّ على هذه الهجمات، وهذا ما سنقوم به".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قال في وقت سابق السبت، إن "إسرائيل" سترد على الهجوم الصاورخي الإيراني الذي شنته طهران الأسبوع الماضي عندما يحين الوقت المناسب.

وأضاف أن الهجوم الإيراني أصاب قاعدتين جويتين، لكنهما ما زالتا تعملان بكامل طاقتهما ولم تتضرر أي طائرة.

وذكر في بيان بثه التلفزيون، "سنحدد الطريقة والمكان والتوقيت للردّ على هذا الهجوم المشين وفقا لتعليمات القيادة السياسية".

وفي 1 تشرين الأول/ أكتوبر، أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على الاحتلال الإسرائيلي، في ثاني هجوم مباشر لها على الاحتلال في أقل من 6 أشهر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت معظم الصواريخ، فيما أصاب بعضها قواعد عسكرية من دون أن تتسبب بأضرار كبيرة أو خسائر بشرية.

وقالت إيران إن هجومها كان ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

واتهمت إيران وحركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي، باغتيال هنية في طهران، إلا أن إسرائيل رفضت التعليق.


الأهداف المتوقعة من الهجوم
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن دولة الاحتلال لم تقدم أي ضمانات بأنها لن تهاجم المنشآت النووية الإيرانية، لكننا نتوقع أن نرى بعض الحكمة ولكن ليس هناك أي ضمان بذلك.

وكانت التقارير الإعلامية تحدثت عن احتمال أن تتضمن الضربة الإسرائيلية المحتملة على إيران منشآت نفطية وعسكرية ونووية.

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