الاحتلال يستعد لضرب إيران.. والولايات المتحدة تستبعد أي ضمانات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يستعد الاحتلال
الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة لشن هجوم وشيك على إيران، ردًا على
الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على "تل أبيب" يوم الثلاثاء الماضي،
وهو ما فتح تساؤلات حول طبيعة الأهداف التي قد يحددها الاحتلال خلال الضربة
المتوقعة.
وبحسب وسائل إعلام
عبرية، فإن حكومة الاحتلال لم تتخذ بعد قرارا بشأن الهدف الذي ستهاجمه في إيران، مؤكدة
أنها تكرّس معظم الوقت للتحضير للهجوم المحتمل، وهو ما سيكون له تداعيات على إيران.
بينما قالت وسائل
إعلام عبرية أخرى إنه من المنتظر أن يصل قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال
مايكل كوريلا إلى الاحتلال، للتنسيق فيما بينهم حول الرد على الهجوم الصاروخي
الإيراني.
وأكدت أن واشنطن قررت
إرسال كوريلا إلى "تل أبيب"، لتحقيق أقصى قدر من التنسيق مع "إسرائيل"
بشأن ردها على إيران.
ويعد كوريلا من
الشخصيات ذات التأثير على جيش الاحتلال، علما أنه زار الاحتلال الإسرائيلي أكثر من
15 مرة خلال العامين الماضيين.
وبحسب مسؤولين
أميركيين، فإن الهجوم على إيران سيكون بتنسيق مع الولايات المتحدة، إلا أن الطائرات
الأميركية قد لا تشارك فيه.
نتنياهو يتوعد
وقال رئيس حكومة
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن من حق "إسرائيل" أن
تدافع عن نفسها وستردّ على هجمات إيران، إثر الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على "إسرائيل"
مساء الثلاثاء وكان سبقه هجوم مماثل في نيسان/ أبريل.
وقال نتنياهو في بيان،
"سبق أن أطلقت طهران مرتين مئات الصواريخ على أراضينا ومدننا، صواريخ بالستية
(...) لن يقبل أي بلد في العالم هجوما مماثلا (...) من واجب إسرائيل وحقها أن
تدافع عن نفسها وتردّ على هذه الهجمات، وهذا ما سنقوم به".
وكان المتحدث باسم جيش
الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قال في وقت سابق السبت، إن "إسرائيل"
سترد على الهجوم الصاورخي الإيراني الذي شنته طهران الأسبوع الماضي عندما يحين
الوقت المناسب.
وأضاف أن الهجوم الإيراني
أصاب قاعدتين جويتين، لكنهما ما زالتا تعملان بكامل طاقتهما ولم تتضرر أي طائرة.
وذكر في بيان بثه
التلفزيون، "سنحدد الطريقة والمكان والتوقيت للردّ على هذا الهجوم المشين
وفقا لتعليمات القيادة السياسية".
وفي 1 تشرين الأول/
أكتوبر، أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على الاحتلال الإسرائيلي، في ثاني هجوم مباشر
لها على الاحتلال في أقل من 6 أشهر.
وأعلن جيش الاحتلال
الإسرائيلي، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت معظم الصواريخ، فيما أصاب بعضها قواعد
عسكرية من دون أن تتسبب بأضرار كبيرة أو خسائر بشرية.
وقالت إيران إن هجومها
كان ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام
لحزب الله حسن نصرالله.
واتهمت إيران وحركة
حماس، الاحتلال الإسرائيلي، باغتيال هنية في طهران، إلا أن إسرائيل رفضت التعليق.
الأهداف المتوقعة من
الهجوم
وقال مسؤول في وزارة
الخارجية الأميركية إن دولة الاحتلال لم تقدم أي ضمانات بأنها لن تهاجم المنشآت
النووية الإيرانية، لكننا نتوقع أن نرى بعض الحكمة ولكن ليس هناك أي ضمان بذلك.
وكانت التقارير
الإعلامية تحدثت عن احتمال أن تتضمن الضربة الإسرائيلية المحتملة على إيران منشآت
نفطية وعسكرية ونووية.
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