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القطاع المصرفي الإسلامي ودور الشباب في التحول الرقمي

10/5/2024 11:44:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غسان الطالب*

الأزمات والحروب التي يعيشها العالم اليوم تركت آثارا مهمة وكبيرة على الاقتصاد العالمي بكل قطاعاته وخاصة القطاع المالي والمصرفي، وقد أثرت بشكل تدريجي على حركة رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية والتحول نحو "الرقمنة"، بمفهوم العصر الرقمي، فعندما نتحدث عن هذا التحول، فلا بد من الإشارة إلى معرفة مفهوم العصر الرقمي، وهو ببساطة يعني "سيطرة التكنولوجيا الرقمية ووسائلها المختلفة على جملة الوسائل المتبعة في مجال الاتصال وتبادل ونقل المعلومات، أو وسائل تحليلها وذلك من خلال إحلال الوسائل الرقمية بديلا والتي تتميز بالسرعة والدقة"، فالعالم اليوم يتحرك ويتغير بسرعة مذهلة ولا مجال للتلكؤ ويتطلب منا السرعة في التفكير واتخاذ القرار الذي يناسب مؤسساتنا المالية والمصرفية على وجه الخصوص، وهذا يتطلب تغيرا في نمط تفكيرنا لإعادة هيكلة مؤسساتنا للاندماح في العصر الرقمي، وكذلك تهيئة الكوادر والعاملين فيها للتعامل مع الوضع الجديد والذي يتطلب مهارات مميزة وسرعة بديهة في التعلم واكتساب مهارات المعرفة في مجالاتهم، فعناصر النجاح هنا تتسم بسمات رئيسية عدة، تتمثل في (الذكاء والقدرة على التواصل، الانضباط والتركيز، التمكين والمواءمة، إضافة إلى الانفتاح والشفافية).
فالعالم اليوم يتكلم عن العصر الرقمي الذي تنتشر فيه وبشكل مذهل التقنيات الحديثة، متجاوزا واقعنا الحالي من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت أو ما يسمى "بثورة الاتصالات"، ومتجاوزا كذلك حالة التباطؤ التي مر بها الاقتصاد العالمي جراء واقع الحروب والأزمات التي نعيشها، للحد الذي أصبح فيه من الصعب جدا أن نتصور تفاصيل المستقبل الذي ينتظر الاقتصاد العالمي، ما يهمنا في هذا الحديث هو التحول الرقمي في التكنولوجيا المالية، فأي تطور على مستوى التكنولوجيا المالية والمقصود الرقمية، فلا بد وأن ينعكس على مفردات الصناعة المصرفية في العالم ومنها، الصناعة المصرفية الإسلامية التي وصلت اليوم إلى مجتمعات عدة، وأصبح انتشارها لافتا للنظر وعليها تقديم نفسها للعالم باستيعابها لكل المتغيرات التكنولوجية والتعامل معها، وعليها أن تضع في نهجها المستقبلي مهمة العمل بجد على وضع استراتيجية هدفها الابتكار والتجديد والانتقال بالبحث العلمي وأدواته إلى مستوى يواكب التطور العلمي والتكنولوجي والاستعداد للتعامل مع استحقاقات المستقبل الرقمي، ولتمهد كذلك لتأسيس قاعدة معرفية وبحثية للمصرفية الإسلامية أينما وجدت، مبنية على الالتزام بأخلاقيات وأحكام الشريعة الإسلامية تتلاءم وتنسجم مع المستجدات العالمية في التكنولوجيا المالية، وإعطاء أولوية استثنائية يكون الهدف منها تطوير الأفكار والفلسفة القائم عليها عمل قطاع المصارف الإسلامية ومؤسساته المالية، حتى لا تشهد حالة من الجمود وعدم القدرة على التقدم بما يوافق التغيرات التكنولوجية السريعة في العالم، ويكون لأدواتها التمويلية فاعلية في المساهمة في الاستقرار المالي العالمي.
كما أننا نرى، أنه بالإمكان الاعتماد على الطاقات الشبابية في هذا التحول، كون الشباب هم الجيل الصاعد ولديهم أفكار مبدعة ويمثلون العنصر المهم في التغيير، فهم شباب يبحثون
عن منتجات رقمية. وعند التفكير في الوظائف المستقبلية، فهم الشباب أيضا وعلى الرغم من أهمية الوظائف الاعتيادية إلا أن باقي القطاعات ستنتقل إلى العالم الرقمي، وما علينا إلا الاستعداد لاستكشاف دور المتميزين من الشباب في الابتكار وانتهاز الفرص الناشئة عن التطور السريع في التكنولوجيا المالية، وإحلالها في المؤسسات المالية والمصارف، كما أننا نرى أن على الحكومات والشركات بمختلف أنواعها أن تركز على الاستثمار في جيل الشباب فهم المستقبل، فمن المتوقع أن يقبل العالم على تطبيق التكنولوجيا في التعاملات المصرفية(financial technology)، أو ما اصطلح على تسميته بـ"الفنتك"، وما يمكن ان يحدثه هذا التحول من تغيير شامل وجذري في عمل البنوك والمؤسسات المالية، والآثار التي ستنعكس على مستقبل القطاع المصرفي في العالم أجمع.
* باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي

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