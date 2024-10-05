القطاع المصرفي الإسلامي ودور الشباب في التحول الرقمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غسان الطالب*
الأزمات والحروب التي يعيشها العالم اليوم تركت آثارا مهمة وكبيرة على الاقتصاد العالمي بكل قطاعاته وخاصة القطاع المالي والمصرفي، وقد أثرت بشكل تدريجي على حركة رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية والتحول نحو "الرقمنة"، بمفهوم العصر الرقمي، فعندما نتحدث عن هذا التحول، فلا بد من الإشارة إلى معرفة مفهوم العصر الرقمي، وهو ببساطة يعني "سيطرة التكنولوجيا الرقمية ووسائلها المختلفة على جملة الوسائل المتبعة في مجال الاتصال وتبادل ونقل المعلومات، أو وسائل تحليلها وذلك من خلال إحلال الوسائل الرقمية بديلا والتي تتميز بالسرعة والدقة"، فالعالم اليوم يتحرك ويتغير بسرعة مذهلة ولا مجال للتلكؤ ويتطلب منا السرعة في التفكير واتخاذ القرار الذي يناسب مؤسساتنا المالية والمصرفية على وجه الخصوص، وهذا يتطلب تغيرا في نمط تفكيرنا لإعادة هيكلة مؤسساتنا للاندماح في العصر الرقمي، وكذلك تهيئة الكوادر والعاملين فيها للتعامل مع الوضع الجديد والذي يتطلب مهارات مميزة وسرعة بديهة في التعلم واكتساب مهارات المعرفة في مجالاتهم، فعناصر النجاح هنا تتسم بسمات رئيسية عدة، تتمثل في (الذكاء والقدرة على التواصل، الانضباط والتركيز، التمكين والمواءمة، إضافة إلى الانفتاح والشفافية).
فالعالم اليوم يتكلم عن العصر الرقمي الذي تنتشر فيه وبشكل مذهل التقنيات الحديثة، متجاوزا واقعنا الحالي من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت أو ما يسمى "بثورة الاتصالات"، ومتجاوزا كذلك حالة التباطؤ التي مر بها الاقتصاد العالمي جراء واقع الحروب والأزمات التي نعيشها، للحد الذي أصبح فيه من الصعب جدا أن نتصور تفاصيل المستقبل الذي ينتظر الاقتصاد العالمي، ما يهمنا في هذا الحديث هو التحول الرقمي في التكنولوجيا المالية، فأي تطور على مستوى التكنولوجيا المالية والمقصود الرقمية، فلا بد وأن ينعكس على مفردات الصناعة المصرفية في العالم ومنها، الصناعة المصرفية الإسلامية التي وصلت اليوم إلى مجتمعات عدة، وأصبح انتشارها لافتا للنظر وعليها تقديم نفسها للعالم باستيعابها لكل المتغيرات التكنولوجية والتعامل معها، وعليها أن تضع في نهجها المستقبلي مهمة العمل بجد على وضع استراتيجية هدفها الابتكار والتجديد والانتقال بالبحث العلمي وأدواته إلى مستوى يواكب التطور العلمي والتكنولوجي والاستعداد للتعامل مع استحقاقات المستقبل الرقمي، ولتمهد كذلك لتأسيس قاعدة معرفية وبحثية للمصرفية الإسلامية أينما وجدت، مبنية على الالتزام بأخلاقيات وأحكام الشريعة الإسلامية تتلاءم وتنسجم مع المستجدات العالمية في التكنولوجيا المالية، وإعطاء أولوية استثنائية يكون الهدف منها تطوير الأفكار والفلسفة القائم عليها عمل قطاع المصارف الإسلامية ومؤسساته المالية، حتى لا تشهد حالة من الجمود وعدم القدرة على التقدم بما يوافق التغيرات التكنولوجية السريعة في العالم، ويكون لأدواتها التمويلية فاعلية في المساهمة في الاستقرار المالي العالمي.
كما أننا نرى، أنه بالإمكان الاعتماد على الطاقات الشبابية في هذا التحول، كون الشباب هم الجيل الصاعد ولديهم أفكار مبدعة ويمثلون العنصر المهم في التغيير، فهم شباب يبحثون
عن منتجات رقمية. وعند التفكير في الوظائف المستقبلية، فهم الشباب أيضا وعلى الرغم من أهمية الوظائف الاعتيادية إلا أن باقي القطاعات ستنتقل إلى العالم الرقمي، وما علينا إلا الاستعداد لاستكشاف دور المتميزين من الشباب في الابتكار وانتهاز الفرص الناشئة عن التطور السريع في التكنولوجيا المالية، وإحلالها في المؤسسات المالية والمصارف، كما أننا نرى أن على الحكومات والشركات بمختلف أنواعها أن تركز على الاستثمار في جيل الشباب فهم المستقبل، فمن المتوقع أن يقبل العالم على تطبيق التكنولوجيا في التعاملات المصرفية(financial technology)، أو ما اصطلح على تسميته بـ"الفنتك"، وما يمكن ان يحدثه هذا التحول من تغيير شامل وجذري في عمل البنوك والمؤسسات المالية، والآثار التي ستنعكس على مستقبل القطاع المصرفي في العالم أجمع.
* باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي
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