Sunday, 06 October 2024 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفر طويل وزاد قليل

10/5/2024 11:44:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لا يدرك الإنسان قصر الحياة وتعب الرحلة إلا في محطات مفصلية، لحظات تضع الإنسان أمام مشاهد موثقة لتلك المسافات المقطوعة ذهابا وإيابا، صعودا وهبوطا، جدلا وتسليما، اتقادا وانطفاء وصولا إلى المحطة الأخيرة التي قد يمشي اليها أحدهم وحيدا ويموت وحيدا، أو تلك التي قد يقول فيها قائل ((سفر طويل وزاد قليل))، وبين هذا وذاك تبقى مسافة العبور اختبارات لا تنتهي وتساؤلات لولاها لفقد الإنسان دهشة الأطفال وشغف الحياة.
لعل الاختبار الأصعب في تلك الرحلة أن تكون حياة الإنسان عنوانها الرئيسي هو الحرب والعدوان على كل ما يحيط به لمجرد أنه يحمل هوية ما ويعيش على أرضه. في هذا الاختبار تكون غزة وأهلها المشهد الأكثر إيلاما، والأعمق تفكرا في الوقت ذاته، فلا يمكن لما حدث أمام أعيننا على مدار عام كامل أن يكون حدثا عابرا سيوثق ويؤرخ في سجلات الحرب وحسابات الهزيمة أو النصر فقط.
غزة وما تبعها وما شهدته وما تزال أظهرت أمام العالم بوضوح تناقضات الحياة، ففي الوقت الذي يتوجب أن تكون الإنسانية هي المحرك الأول للبشرية في عدوان كهذا، كان الأمر معاكسا للفطرة وللطبيعة، فالإنسانية كانت في أدنى مستوياتها وتلاشت الأخلاق أو كادت، وفقد العدل مساره وباتت البشرية في تناقض واضح مع كينونتها، وأمسى السؤال الوجودي ما الذي يريده الإنسان من أخيه الإنسان!
في كل يوم يمر على قطاع غزة نعلم جيدا أن لا معجزات قانونية ستحدث على أرض الواقع، فالقرارات تراوح مكانها وآليات التنفيذ تراقب من بعيد مشاهد القتل والدمار، وفي ظل ذلك كله كانت الحقيقة الثابتة أن معجزة الإنسان هي الأبقى؛ يظل الإنسان على هذه الأرض المقدسة القادر دوما على أن ينهض من جديد مهما وضع في غياهب الجب، كعنقاء العرب وأسطورتهم الخالدة تموت فتستنهض من رمادها روحا جديدة، فسلام دوما على من ينهض ويولد من جديد.
الاختبارات الأكثر إيلاما، هي ذاتها اختبارات الحياة التي تجعل الإنسان أكثر بصيرة وتبصرا؛ فهي التي تحتاج قراءة ما بين الحروف والأسطر وما خلفها وتتطلب يقينا راسخا أنها جاءت لتقدم لنا وللحياة دروسا كبيرة، فالبصيرة واليقين زادان لاغنى عنهما وبدونهما تصبح الحياة خاضعة لحسابات دقيقة لا خروج عنها، تدفع بالإنسان أحيانا إلى فقدان الأمل والثقة بأي شيء وكل شيء، فكما قيل ويقال دوما عندما تعمى البصائر عن رؤية ما وراء الأحداث فما حيلة الإنسان إلا البصيرة.
عودا على بدء وبعيدا عن الحسابات الظاهرة للعيان التي قد لا يجد الإنسان تفسيرا لها، في الجانب الآخر كثر في هذا العالم من قادة الحرب وقتلة الإنسان من سيقفون بينهم وبين أنفسهم يوما ما، طال أم بعُد ليقولوا ((غم شديد، وجهد جهيد، وألم مضيض، ونزع جريض وسفر طويل وزاد قليل)).

MENAFN05102024000072011014ID1108749861

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث