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غاز الريشة

10/5/2024 11:44:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

افتتاح مشروع توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط في مصنع الشركة الوطنية لصناعة الكلورين يمثل خطوة بناءة ضمن خطة أشمل تشمل ثلاثة مشاريع قائمة في منطقة الريشة، تهدف جميعها إلى استغلال الغاز الطبيعي المضغوط لتلبية احتياجات القطاع الصناعي. هذه المشاريع، وعلى رأسها المشروع الحالي، تأتي في إطار إستراتيجية وطنية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على القطاع الصناعي وتقليص فاتورة الطاقة التي تشكل ما يصل إلى 50 % من تكاليف الإنتاج في بعض الصناعات، مما يضعف تنافسيتها في الأسواق. الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة، الذي يصل إنتاجه حالياً إلى 40 مليون قدم مكعب يومياً، يتم توجيهه بشكل مباشر لدعم الصناعة المحلية، فالغاز الطبيعي المضغوط، أو CNG (Compressed Natural Gas)، هو غاز الميثان الذي يتم استخراجه من الحقول الطبيعية ثم يتم ضغطه بنسبة تقل عن 1 % من حجمه الطبيعي لتسهيل نقله وتخزينه، حيث يتميز الغاز المضغوط بتكلفة أقل مقارنة بالديزل والوقود الثقيل، إذ تنخفض الكلفة بنسبة 35 % مقارنة بالديزل، وبنسبة تزيد على 50 % مقارنة بالوقود الثقيل، وهذا الفارق في التكلفة يجعل الغاز الطبيعي خيارا استراتيجيا لتخفيف الأعباء المالية على الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة. المشروع الجديد يستهلك حوالي 3 ملايين قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي لتوليد 10 ميجا واط من الكهرباء لتغطية احتياجات مصنع الكلورين، ويعد الأول من نوعه في منطقة الموقر، وبالتوازي مع هذا المشروع، هناك مشروعان آخران في منطقة الريشة يهدفان إلى استغلال الغاز الطبيعي المضغوط لتوليد الكهرباء وتزويد الصناعات المحلية بالطاقة. وإجمالا، يُتوقع أن تساهم هذه المشاريع الثلاثة في تخفيض كلف التشغيل للصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 25 % إلى 50 %، مما يزيد من قدرتها التنافسية في السوق ويعزز من فرص النمو والتوسع. ووفقا للتوقعات، سيتم رفع إنتاج حقل الريشة إلى 50 مليون قدم مكعب يومياً بحلول عام 2025، ومن ثم إلى 200 مليون قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، وهذه الزيادة في الإنتاج ستتيح تزويد المدن الصناعية الرئيسية بالروضة، والموقر، والقويرة، والمفرق، والقسطل، والهاشمية بالغاز الطبيعي، مما يساهم في تقليل كلف الإنتاج وزيادة فرص الاستثمار في هذه المناطق، لذلك فإن الغاز الطبيعي المضغوط لا يقدم فقط ميزة اقتصادية من خلال خفض التكاليف، بل يوفر أيضا فوائد بيئية كبيرة. إن استخدام الغاز الطبيعي في المصنع قلل من كلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 70 %، وهذا الانخفاض الكبير في التكاليف يتيح للشركات الصناعية توجيه المزيد من الاستثمارات نحو تحسين الإنتاجية والتوسع في الأسواق، مما يعزز من تنافسية الصناعات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية، كما أن تخفيض تكاليف الطاقة يجعل الصناعات المحلية أقل عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للطاقة المستوردة. المشاريع الثلاثة لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.6 % بحلول عام 2030، وتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، وهذا التوجه نحو زيادة الاعتماد على الطاقة المحلية سيؤدي إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية للأردن، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تخفيف العجز التجاري وتحسين الميزانية العامة. بالإضافة إلى ذلك، وزارة الطاقة تعمل حاليا على إعداد قانون لتنظيم الأعمال المتعلقة بالغاز الطبيعي في المملكة، مما سيساهم في توفير إطار تشريعي وتنظيمي يدعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. المشاريع الثلاثة، التي تعتمد على إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الريشة، تعتبر محورية ليس فقط في تخفيف الأعباء المالية عن القطاع الصناعي، ولكن أيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة للأردن على المدى الطويل.

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