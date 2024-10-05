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العرب في لحظة فارقة..!

10/5/2024 11:44:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يبدو أن العرب يطبقون بمثالية مثال ((الذي لا يضيع فرصة لتضييع الفرصة)). وكما يَحدث، يُنظر إلى اللحظة الحالية التي أنتجتها أحداث العام الأخير على أنها إعادة تشكيل للشرق الأوسط. وفي الفوضى التي تشكلها عمليات إعادة التشكيل، يُطرح خيار أن يكون الكيان المعني موضوعا سلبيا للتشكيل يُحمَل من هُنا ويوضَع هناك، أو أن يكون مشاركا فاعلا في عملية التشكيل. ويبدو أن الاختيار محسوم في هذه المواقف، كما كان منذ انتهت ثورات محاربة الاستعمار العربية قبل قرن: نحن طوع أمركم فافعلوا بنا ما تشاؤون، والذين يعترضون ليسوا منا ولا نحن منهم.
من الواضح أن العالم العربي يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم. ومن الواضح أن الكيان الصهيوني، ومن ورائه حلفاؤه الأنجلو-سكسونيين المعادون تاريخيا للعرب، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يتحرك بأيد طليقة لتصفية أي مقاومة؛ أي عقبات تقف في وجه مشروع إحكام السيطرة على مصير العرب. وقد عبر رئيس وزراء الكيان ببلاغة في خطاب الأمم المتحدة عن هذا التصعيد العدواني، مستخدما نبرة انتصار واستعلاء واحتفال بالقوة العسكرية الغاشمة وعجز العالم عن إيقافه. ووراء الخطاب تكمن لحظة خطيرة للعالم العربي وشعوبه، تطرح السؤال: ما هو مصير المنطقة العربية إذا نجح الكيان وحلفاؤه الإمبرياليون في تحقيق أهدافهم؟
ستكون لانتصار الكيان الصهيوني الوحشي في هذا الصراع الإقليمي الجاري عواقب وخيمة على العالم العربي. إنه ليس مجرد اشتباك عسكري أو سياسي، وإنما مواجهة أساسية بين رؤيتين متضادتين لمستقبل الشرق الأوسط. من جهة، يستخدم الكيان بدعم من القوى الأنجلو-سكسونية، وخاصة واشنطن ولندن، كل ما لديه لفرض هيمنته النهائية على المنطقة، واختزال الدول العربية إلى كيانات تابعة، مجزأة، شعوبها منفصلة عن قيادتها، تعتمد اقتصاديا وسياسيا على ترتيبات الكيان وداعميه. ومن جهة أخرى، ثمة توق شعوب المنطقة المطول إلى مستقبل هادئ مزدهر وواعد، من دون هيمنة ولا تسليم للمصير. ولم تتحقق الحرية في أي مكان من دون تضحية ومقاومة لا تعرف اليأس. ما لم يتحقق مطلقا من دون
في حال تمكن الكيان من سحق المقاومة الفلسطينية، وتحييد بقية الرافضين للمشروع الذي يشكل رأس الحربة فيه، سيتكرس دوره كقوة مهيمنة إقليميا تفرض إرادتها كما تشاء على جيرانها العرب من دون رادع. وسوف يصبح مشروع الصهيونية الدينية القائم على تفريغ فلسطين من أهلها وجعلها يهودية حصريا في المتناول، بما ينطوي عليه ذلك من إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم، وربما الذهاب إلى تحقيق الخريطة التي يعلقها جنود الكيان على أكتافهم، باقتطاع أجزاء من الدول العربية، وهو ما يحاولون فعله الآن في لبنان، كبداية.
وسوف يعمق انتصار هذا المشروع الإمبريالي تهميش الشعوب العربية، ويزيد من إبعادها عن فرصة المشاركة في حكم نفسها ويوسع الهوة بين طموحاتها الجمعية وسياسات حكامها الفردية. وتدرك معظم الشعوب العربية، باستثناء قلة عمياء القلب والعينين، أن القوى الأنجلو-سكسونية تنظر إلى المنطقة العربية من منظور المصالح الإستراتيجية والمكاسب الاقتصادية، ولا يمكن أن تعتبرها شريكا في التنمية والازدهار، ولا ندا في القيمة والاحترام. ويعكس دعمها المطلق لعدوانية الكيان العسكرية الإستراتيجية الأوسع الهادفة إلى إدامة انقسام العالم العربي وضعفه، بحيث لا يتمكن من تحدي الهيمنة الغربية أو التمتع بسيادة حقيقية.
لا يمكن إنكار أن الذين اختاروا مقاومة المشروع، بدءا بمقاومة تسيد الكيان الاستعماري الصهيوني، يمثلون الضوء الوحيد في عتمة الخضوع. وسوف يعني تفكيك هذه المقاومة، مهما كان حجم تأثيرها المتصور، انهيار الحصن الوحيد أمام إحكام السيطرة المطلق على الإقليم وإنهاء أي آمال متبقية في تقرير المصير. إنها الرموز المتبقية لإمكانية تغيير الواقع العربي القاتم حتى لو طال الطريق. ولن تكون هزيمتها خسارة تكتيكية، وإنما إيذانًا بانهيار آخر إمكانية عربية لمواجهة الهيمنة الخارجية وملامسة الحرية.
يجب على العالم العربي، وخاصة القائمين عليه، إدراك أن أحدا لن ينجو من عواقب التسليم النهائي للسيادة، أو تطبيع كيان مُدان بكل أنواع الجرائم الفريدة في بشاعتها، ضد العرب بالتحديد. ويبدو مشهد مراقبة العرب الهجمة الوحشية على المقاومة في فلسطين والمنطقة مثل شخص مخدر موضعيا يُشاهد أطرافه وهي تُبتر ويبتسم، معتقدا تحت تأثير المخدر أنهم يشفونه بذلك من العلل.
أثبتت التجربة أن شيئا لم يتحسن في الدول التي سالمت الكيان منذ عقود؛ الفقيرة ظلت فقيرة، بل ازدادت فقرا؛ والغنية غنية من دار أهلها وتمتلك الإمكانيات لتفعل كل شيء بنقودها. وليس هناك ما يؤيد فكرة أن ((البركة)) التي خص إله اليهود بها شعبه المختار ستمطر على المنطقة بثمن تسليم الكيان فلسطين وتنصيبه حاكما مطلقا مُطاعا على المنطقة. لا نجاة بإسلام الأشقاء للموت –بل والشماتة بمصارعهم أحيانا على رؤوس الأشهاد. وثمة بدائل.
كانت التجزئة والتبعيات دائما مصدر ضعف المنطقة، وخدمة مجانية للطامعين في الهيمنة. ويمكن دائما للقادة نبذ الفردانية والطموحات الشخصية ولتركيز على التهديد الوجودي المشترك الذي يواجه شعوبهم ومستقبلها وحريتها. ويمكن العثور على عشرات الطرق للتكتل –مثل باقي الخلق- وتنظيم العلاقات التعاونية على كل مستوى، حتى لو كانت مثل هذه التحركات ستُقابل بالعداء ومحاولات الإحباط من الأعداء الواضحين لمستقبل العرب. وكانت فلسطين، وما تزال، عامل توحيد ونقطة التقاء بين الشعوب وقادتها، وطريقة لإبراز الشخصية العربية المغيبة كنقيض مُعلن لمشروع الهيمنة الغربي والإقليمي بدءا من هناك.
هذه لحظة فرز محورية بالغة الخطورة لمستقبل العرب. والذي حدد الفرز وشقيه هو قائد طليعة الإخضاع بالإبادة والقوة الغاشمة نفسه، نتنياهو، على طريقة رعاته الأميركان: إنك إما معنا في معسكر ((النعمة))/ الخضوع، أو ضدنا في معسكر ((النقمة))/ التمرد. وفي الحقيقة، ((الحلال بيّن، والحرام بيّن)) وليس بينهما مشتبهات.

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