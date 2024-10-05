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ماذا سيحدث في السابع من أكتوبر؟

10/5/2024 11:44:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غدا الإثنين تمر السنة الأولى على هجوم السابع من أكتوبر، وقد مر عام كامل أسفر عن نتائج خطيرة جدا، على مستوى قطاع غزة، وكل الإقليم، بما تقوله الحقائق والأرقام.
لكن السابع من أكتوبر الذي يأتي الثلاثاء قد يكون مختلفا، حيث من المتوقع أن تكرسه إسرائيل يوما للانتقام بشكل أكبر مما رأيناه، خلال الشهور التي مرت، وإسرائيل خبيرة في صناعة الصورة والاستثمار في التواقيت، بحيث قد تريده يوما تكرس فيه قوتها، وتمسح من ذاكرة الإسرائيليين والمنطقة عار الضربة التي تلقتها، في السابع من أكتوبر عام 2023.
تقول التوقعات هنا أولا إن ملف مدينة القدس سيكون الأخطر، من حيث تزامن السابع من أكتوبر من نهاية الاحتفالات الدينية اليهودية، وقد يشهد المسجد الأقصى الاقتحامات الأكبر في تاريخه، أو التخطيط لوقوع حادث أمني كبير في الحرم القدسي، إضافة إلى التوقعات بحدوث عمليات تخريب في الأقصى، ومحاولات جعل السابع من أكتوبر تاريخا لمس وتدمير معلم مهم عند المسلمين، وهذا يعني أن على الفلسطينيين أولا، والمنطقة أيضا فتح عيونها جيدا على ما سيحدث في مدينة القدس، من تداعيات قد تكون مختلفة عن كل ما سبق من أحداث.
الأمر الثاني يرتبط باحتمالات الضربة الإسرائيلية ضد إيران، وبرغم تناقض التقارير حول حجمها، وشكلها، وتوقيتها إلا أن إسرائيل التي تتعمد ربط الفلسطينيين في قطاع غزة بإيران برغم أن الفلسطينيين يخوضون حربا للتحرير منذ 1948 وقبل نشأة النظام الإيراني الحالي، قد تتعمد توجيه ضربة ما إلى إيران في توقيت السابع من اكتوبر وهذا مجرد احتمال، كون التوقيت في الأساس وقبل سنة فتح عليها سبع جبهات من غزة والضفة الغربية والعراق ولبنان وسورية واليمن وإيران، وهذا يعني أن التوقيت قد يكون مكثفا تتجمع فيه دوافع الانتقام، خصوصا، مع تأثيرات الضربة الإيرانية الأخيرة، وتأثيرات الضربة العراقية الأخيرة.
في التحليلات كان يقال إن إسرائيل تفضل ترك رأس الجبهات السبع في إيران حتى النهاية، وتستفرد بالأذرع، وتقوم بتقطيعها، وفي الوقت ذاته فإن الاحتلال لا يمكن أن يجدول الرد كثيرا، ولا أن يضمن أن رده على إيران، لن يؤدي إلى رد من جهة طهران، مع الإشارة هنا إلى أن هناك اتصالات سرية تقوم بها دول غربية، وثلاث دول عربية من أجل خفض التصعيد، وضمان عدم حدوث ضربة إسرائيلية كبرى تؤدي إلى رد إيراني أكبر، ونشوب حرب إقليمية.
العقدة في التصور السابق، ان إيران وهي التي تتجنب الحرب المباشرة، لا يمكنها أيضا التفرج على أذرعها وهي تحت التقطيع، وتظن أنها ستنجو نهاية المطاف، ومن مصلحة إيران المباشرة غرق إسرائيل في جبهات مختلفة، لكنها أيضا تقف في الطابور، وقد يأتيها الدور وهي وحيدة بعد انهاك الحلفاء، في المنطقة، وهذا يعني أننا نمر بتوقيت حساس، وميزان دقيق.
تمر الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر والمنطقة أكثر تعقيدا بعد تدمير قطاع غزة ماديا وإنسانيا، ونشوب حرب مباشرة بين لبنان وإسرائيل، واحتمال تعرض العراق لضربات من إسرائيل، وما يجري في اليمن من توجيه ضربات إسرائيلية وبريطانية وأميركية، وتأثيرات التراشق الإسرائيلي الإيراني المباشر على أمن الإقليم، وما يجري في البحر الأحمر، وبحر العرب، وما تعنيه هنا خريطة اليمن، بما يقول فعليا إن بوابة السابع من أكتوبر ستقودنا في الذكرى الأولى، اما إلى اشتعال كامل وتدهور اسوأ في كل الأوضاع، أو تهدئة من خلال تسويات علنية وسرية، يجري العمل عليها هذه الأيام من جانب أطراف كثيرة تدرك كلفة التدهور على كل الإقليم.

MENAFN05102024000072011014ID1108749858

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