Sunday, 06 October 2024 09:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الغور الشمالي وسط مكرهة صحية.. فيضان حفر امتصاصية والصهاريج في إضراب

10/5/2024 11:41:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- يعيش أهالي لواء الغور الشمالي التابع لمحافظة إربد، وسط مأزق ومعاناة ناتجة عن توقف أصحاب الصهاريج عن العمل والامتناع عن نضح الحفر الامتصاصية، إلى حين تأهيل وتعبيد طريق الوصول إلى محطة تفريغ حمولاتهم.
إزاء ذلك، أبدى العديد من المهتمين بالشأن البيئي، ورؤساء بلديات وأعضاء بمجلس المحافظة "اللامركزية"، مخاوفهم من حدوث تلوث قد يصل إلى حد الكارثة البيئية، في ظل وجود أكثر من 18 ألف حفرة امتصاصية باللواء بدأت مياهها العادمة تفيض بين الأحياء السكنية، وذلك في ظل التقلبات الجوية المختلفة من ارتفاع في درجات الحرارة وانتشار الحشرات الزاحفة، ناهيك عن انتشار الأمراض الجلدية المتنوعة.
ويطالب أصحاب صهاريج النضح التي توقفت عن العمل من أيام عدة، بتأهيل الطريق المؤدي لمحطة التنقية باللواء، التي ينقلون حمولاتهم إليها، وقالوا خلال وقفة احتجاجية نفذت قبل أيام، إن الطريق الوحيد الذي تسلكه مركباتهم من أجل نقل الحمولات وتفريغها بالمحطة متهالك، وتسبب بأعطال كبيرة لمركباتهم، الأمر الذي يكلفهم مبالغ مالية لا طاقة لهم بها.
ومع مرور أيام على توقف الصهاريج، بدأت الأوضاع في اللواء بالتأزم، فيما ينتظر السكان من الجهات المعنية اتخاذ خطوات سريعة لحل المشكلة، لكنها تتذرع بغياب التمويل لتحقيق مطالب أصحاب الصهاريج.
ووفق سكان باللواء، "باتت الأوضاع لا تطاق، إذ ترك البعض مياه الحفر الامتصاصية لتفيض بين المنازل مسببة مكرهة صحية، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة"، مشيرين إلى أن "استمرار امتناع أصحاب الصهاريج عن نضح الحفر قد يؤدي إلى كارثة بيئية، خصوصا أن جميع منازل اللواء تعتمد على الحفر الامتصاصية لتجميع المياه العادمة".
وطالب أهالي المنطقة والمهتمون بالشأن البيئي أصحاب الصهاريج بالعودة للعمل لحين إيجاد حل جذري، داعين إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة لحين إيجاد الحل المناسب، مؤكدين كذلك، أن توقيت توقف أصحاب الصهاريج عن العمل غير مناسب مع ارتفاع درجات الحرارة.
كما أشاروا إلى أن أغلب المواطنين اضطروا إلى مغادرة منازلهم خوفا على صحتهم، لا سيما صحة أطفالهم الذين يعانون من أمراض جلدية وتنفسية، مشددين على أن ارتفاع الحرارة مع فيضان الحفر الامتصاصية ساهم بانتشار الروائح الكريهة، وأن المشكلة لا يمكن حلها دون أن تتكاتف جهود الجهات المعنية كافة، ومحذرين أيضا من استمرار التهاون بالمشكلة التي ستأخذ أبعادا صحية خطيرة.
وتقول الأربعينية صفاء الأحمد من سكان منطقة البصيلة في اللواء، إن "وضع المنطقة أصبح لا يطاق أبدًا، واضطررت إلى استئجار صهاريج نضح من محافظة أخرى والعمل على نضح الحفرة رغم الكلفة المالية العالية التي فاقت قدرتي"، مشيرة إلى أن "الروائح منتشرة، مما أثر على المرضى، كما أن انتشار المياه العادمة بين الأحياء السكنية تسبب بأضرار للمواطنين، مما دفع البعض منهم إلى مغادرة اللواء والبحث عن منازل أخرى في مناطق بعيدة".
وأضافت الأحمد، أن "الأوضاع في اللواء مع انتشار مياه الحفر الامتصاصية باتت مقلقة، وهناك مخاوف من انتشار الأمراض لا سيما مع انتشار الحشرات وارتفاع درجات الحرارة".
ووفق المواطن محمد الساري، فإن "البلدية يجب أن تكون شريكا أساسيا في عملية حل المشكلة والعمل على إيصال صوت أصحاب الصهاريج، ذلك أن الشارع، وبسبب ضيق سعته، يشكل خطورة كبيرة على مستخدميه، فضلا عن الأضرار التي تلحقها المركبات أثناء سيرها عليه بالمزروعات القريبة منه بسبب تطاير الأتربة والغبار"، لافتا إلى "عشرات القضايا التي رفعها مزارعون ضد أصحاب الصهاريج والبلدية جراء السماح لهم بالسير على الطريق المتهالك".
وفي خطوة لاحتواء الأزمة، قال عضو اللجنة اللامركزية في اللواء عقاب العوادين، إنه تم التواصل مع الجهات المعنية لحل المشكلة بشكل مؤقت، من خلال إجراء عمليات ترقيع وتعبيد للشارع بالتعاون مع سلطة وادي الأردن، وسيتم تنفيذ ذلك قريبا، موضحا، أن عدم توفر مخصصات كافية حاليا يحول دون طرح وتنفيذ أي عطاء.
أما رئيس بلدية طبقة فحل، كثيب الغزاوي، فأكد من جهته، أن استمرار توقف الصهاريج عن العمل سيؤدي إلى حدوث ما سماه بـ "كارثة صحية" في اللواء، خصوصا أن جميع أهالي اللواء يعتمدون على الحفر الامتصاصية في التخلص من المياه العادمة.
وأوضح الغزاوي، أن تلك المشكلة ليست بجديدة، بل إن مطالب حل مشكلة الحفر الامتصاصية عمرها طويل، فمطلب أصحاب الصهاريج ليس جديدا، لكن تعبيد الشوارع، خصوصا الشارع المؤدي إلى محطة التنقية باللواء خارج صلاحيات البلدية، ويقع ضمن مشكلة تداخل الصلاحيات بين مديرية الأشغال وسلطة وادي الأردن.
وقالت عضو البلدية، هدى العامري، إن البلدية غير قادرة على احتواء المشكلة حاليا، خصوصا أن ليس لديها أي خطة طوارئ للتعامل مع الوضع الحالي، كما أنها لا تمتلك سوى صهريج نضح واحد وهو غير كاف لحل مشكلة 40 ألف نسمة، مشيرة إلى أن البلدية ستساهم مع الجهات المعنية بإيجاد حلول، لكنها غير قادرة وحدها على الحد من انتشار الروائح والحشرات ومعالجة التلوث.
وبحسب عضو اللامركزية، إيثار الرياحنة، فإن مشكلة الحفر الامتصاصية في لواء الغور الشمالي تحتاج إلى حلول جذرية، مع صعوبة شمول اللواء خلال الفترة الحالية بشبكة متكاملة للصرف الصحي بسبب ما تتطلبه من تمويل ضخم، نظرا لاتساع حجم اللواء واستواء مناطقه وتشابه تضاريسه.
وأوضحت الرياحنة، أن شمول اللواء بشبكة الصرف الصحي مدرج ضمن الخطط المستقبلية للمشاريع الإستراتيجية لوزارة المياه والري، مضيفة، أن هناك نحو 18 ألف حفرة امتصاصية منتشرة في اللواء، وأغلبها بين منازل المواطنين وبالقرب من الشوارع الرئيسية.
وأضاف مصدر في وزارة المياه، أن مناطق الأغوار غير مخدومة بشبكات الصرف الصحي، لافتا إلى أن مثل هذه المشاريع بحاجة إلى دراسات فنية لمعرفة جغرافية المنطقة وأعداد المشتركين وعدد العقارات والمناطق التي تحتاج إلى هذه الخدمات، وما يترتب على ذلك من محطات لمعالجة المياه العادمة والاستفادة منها وكذلك الخطوط الناقلة.
وبين المصدر أن وزارة المياه تسعى لتنفيذ خدمة مشاريع الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة وفق الإمكانات المتاحة والأولويات المطلوبة بما يخدم المواطنين ويحد من المشاكل الناتجة عن الحفر الامتصاصية.

MENAFN05102024000072011014ID1108749857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث