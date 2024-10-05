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عجلون.. التكريم الملكي يشكل حافزا لمزيد من المشاريع الريادية

10/5/2024 11:41:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- أكد أصحاب مشاريع ريادية، وناشطون في محافظة عجلون، أن التكريم الملكي، بمناسبة اليوبيل الفضي، لمؤسسات ومجموعة من الأشخاص الذين حققوا نجاحا لافتا في تنفيذ مشاريع ريادية وتنموية في المجالات الزراعية والسياحية، سيكون دافعا لهم لتطوير مشاريعهم، وحافزا للمزيد من الشباب في المحافظة لإقامة مشاريعهم الخاصة التي ستسهم في تنمية المحافظة، والحد من الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة.
وأعربوا عن أملهم في أن تبادر الجهات الداعمة والمانحة إلى توجيه الدعم للشباب الراغبين في إنشاء المشاريع الريادية القائمة والجديدة، وتقديم المشورة ودراسات الجدوى، وتوجيههم عبر تنفيذ ورش العمل والدورات التدريبية.
وقال أحد المكرمين، وهو صاحب سلسلة مطاعم، الدكتور مصطفى القضاة، إن التكريم الملكي دليل على المتابعة الشخصية الحثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني لما يُنفذ من مشاريع تنموية تنعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق التنمية، مثلما يؤكد ضرورة الاهتمام بكافة القطاعات، خصوصا السياحية والزراعية، لما تتمتع به محافظة عجلون من مقومات لتطوير القطاعين.
وأعربت إحدى المكرمات، لينة الطيبة، وهي صاحبة إحدى المزارع الريادية والمتخصصة في إنتاج نبات اللافندر العطري، عن اعتزازها بهذا التكريم الملكي الذي يشكل لها حافزاً للمزيد من العطاء وتحقيق النجاح وتطوير مشروعها، كما يشكل دافعاً للشباب للتوجه نحو تأسيس المزيد من المشاريع الريادية، سواء في المجال السياحي أو الزراعي، ما يشكل بالتالي خدمة وتنمية للمجتمع المحلي ورافداً للاقتصاد الوطني.
ودعت الطيبة، إلى ضرورة التركيز على توجيه الدعم وتوفير المنح والقروض للشباب الرياديين من الجهات المانحة والداعمة، وعقد الورش والندوات والدورات التدريبية للشباب الراغبين في تنفيذ المشاريع في المجالات السياحية والزراعية.
وقال ليث الصمادي، وهو مالك مطاعم سياحية، إن تكريم جلالة الملك له كمستثمر في القطاع السياحي يُعد من أروع اللحظات التي يمكن أن يعيشها أي إنسان، معبراً عن الامتنان لجلالة الملك الذي يُعد تكريمه دعماً قوياً وتحفيزاً للاستمرار في الاستثمار.
وقال الشاب أحمد ربابعة إن تكريمه من جلالة الملك هو تكريم لكل شباب محافظة عجلون الغنية بهذه الطاقات الخلاقة، مشيراً إلى أن جهوده في تدريب وتمكين الشباب تبعث فيه دائماً الفرح والسرور والسعادة، لافتاً إلى أن جلالة الملك هو الحافز والدافع للشباب دوماً للإنجاز والإبداع.
وعبر المهندس فراس مقطش عن اعتزازه بتكريم جلالة الملك له على جهوده وعطائه في مجال التنمية والاستثمار والاهتمام في المجال السياحي داخل المحافظة وخارجها، بما يساهم في تعزيز عملية التنمية.
وقال مدير محمية غابات عجلون، بشير العياصرة، إن التكريم الملكي يُعد عزيزاً وكبيراً للمحمية وكادرها، حيث جاء تقديراً لدورها في تعزيز السياحة البيئية وتقديم خدمات متميزة لزوارها بما يتلاءم مع الحفاظ على البيئة، مؤكداً اعتزاز الجميع بقيادة جلالته الفذة.
وقال رئيس مجلس إدارة مصنع درة عمون للمنتجات الغذائية، المهندس موفق المومني، إن التكريم الملكي يُعد أغلى تكريم ويُعتبر حافزاً على المزيد من الإنجاز، وهو ما يقدره جلالة الملك ويدعو إليه دائماً، مؤكداً أننا نسير معاً من أجل رفعة وازدهار بلدنا.
إلى ذلك، قال رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، إن الجامعة استحقت هذا التكريم الملكي تقديراً للدور الريادي الذي تقوم به الجامعة في تنمية المجتمع المحلي، وخدمة قطاع التعليم العالي في المحافظة والوطن، وصولاً إلى النموذج الذي يطمح إليه جلالة الملك.
وأكد الهناندة، أن الجامعة، وبالرغم من قصر عمرها، أثبتت حضوراً متميزاً على الساحة التعليمية، ومواكبة للتقنيات الحديثة وتحسين جودة التعليم، لافتاً إلى استحداث كلية الزراعة بثلاثة تخصصات نوعية جديدة، واستحداث كلية الفنون والتصميم وتخصصات بمختلف المجالات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
وبيّن أن الجامعة أطلقت مبادرة "عجلون أكسجين الأردن" بهدف تسليط الضوء على واقع المحافظة والترويج لها سياحياً وإبراز الفرص الاستثمارية فيها، كما تم توقيع عدة اتفاقيات مع مؤسسات ومنظمات بهدف عقد البرامج التدريبية وورش العمل.
وبيّنت كل من رئيسة جمعية سيدات عجلون الخيرية، ناديا الربضي، ورئيسة جمعية المبدعات، وصال فريحات، أن الدعم الملكي الدائم للجمعيات الخيرية يعزز من دورها في خدمة المجتمعات المحلية ويُعد حافزاً لمزيد من العمل والعطاء، وأكدن فخرهما بهذا التكريم الملكي وتسلم ميدالية اليوبيل الفضي.
وعبر صاحب متحف راسون للتراث عن سعادته واعتزازه بتكريم جلالة الملك له، لافتاً إلى أن هذا التكريم وسام شرف لنا كي نبقى دوماً محافظين على الإرث والتراث الأردني الأصيل للأجيال.
وقالت المكرمة نبيهة السمردلي، وهي رئيسة الهلال الأحمر/ فرع عجلون، إن مكارم وتوجيهات جلالة الملك المتواصلة ودعمه لكل عمل خيري وإنساني وتطوعي يُعتبر أكبر دافع وتشجيع للعمل على تقديم الخدمة لمن هم بحاجة، لافتة إلى أن هذا التكريم مفخرة وحافز لمزيد من العطاء وخدمة المجتمع.
وعبر الشيخ العشائري مازن المومني عن سعادته بهذا التكريم الملكي الذي حظي به لدوره خلال ثلاثين عاماً في العمل الإنساني وإصلاح ذات البين.
يُشار إلى أن جلالة الملك أنعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة عجلون، تقديراً لمساهماتها في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.
والشخصيات والمؤسسات المكرمة بميدالية اليوبيل الفضي في عجلون هي، الشيخ مازن علي المومني، الدكتور محمد علي أبو عبيلة، حسين علي الغرايبة، الأستاذ الدكتور مهند أحمد القضاة، المهندس فراس غالب مقطش، أحمد عبدالقادر الربابعة، فاديه مازن خرفان، مشروع التلفريك، وتسلمها مدير منطقة عجلون التنموية/ الصوان المهندس طارق المعايطة، محمية غابات عجلون الطبيعية، وتسلمها مديرها بشير العياصرة، جامعة عجلون الوطنية، وتسلمها رئيس هيئة المديرين زياد خليفة، كنيسة سيدة الجبل/ عنجرة، وتسلمها الأب خير يسا، لينة وليد الطيبة، مطعم الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة – محمية غابات عجلون، وتسلمها مديره ليث الصمادي، شركة مطاحن أبو نصير، وتسلمها مالكها كمال الزغول، مصنع درة عمون للمنتجات الغذائية، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة المهندس موفق المومني، جمعية متحف راسون للتراث الشعبي، وتسلمها رئيسها محمد الشرع، عيسى محمود دويكات، سامر سمير فريحات، ونبيهة فرح السمردلي.
وشمل التكريم أيضا، جمعية عنجرة الخيرية، وتسلمها رئيسها الدكتور عارف الزغول، جمعية المبدعات لدعم الطلبة والمجتمع المحلي، وتسلمتها رئيستها وصال فريحات، جمعية سيدات عجلون، وتسلمتها رئيستها نادية ربضي، الدكتور مصطفى محمد القضاة، صباح محمد بني سلمان، وفتحية موسى مقداد.

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