عجلون.. التكريم الملكي يشكل حافزا لمزيد من المشاريع الريادية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة
عجلون- أكد أصحاب مشاريع
ريادية، وناشطون في محافظة عجلون، أن التكريم الملكي، بمناسبة اليوبيل الفضي، لمؤسسات ومجموعة من الأشخاص الذين حققوا نجاحا لافتا في تنفيذ مشاريع ريادية وتنموية في المجالات الزراعية والسياحية، سيكون دافعا لهم لتطوير مشاريعهم، وحافزا للمزيد من الشباب في المحافظة لإقامة مشاريعهم الخاصة التي ستسهم في تنمية المحافظة، والحد من الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة.
وأعربوا عن أملهم في أن تبادر الجهات الداعمة والمانحة إلى توجيه الدعم للشباب الراغبين في إنشاء المشاريع الريادية القائمة والجديدة، وتقديم المشورة ودراسات الجدوى، وتوجيههم عبر تنفيذ ورش العمل والدورات التدريبية.
وقال أحد المكرمين، وهو صاحب سلسلة مطاعم، الدكتور مصطفى القضاة، إن التكريم الملكي دليل على المتابعة الشخصية الحثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني لما يُنفذ من مشاريع تنموية تنعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق التنمية، مثلما يؤكد ضرورة الاهتمام بكافة القطاعات، خصوصا السياحية والزراعية، لما تتمتع به محافظة عجلون من مقومات لتطوير القطاعين.
وأعربت إحدى المكرمات، لينة الطيبة، وهي صاحبة إحدى المزارع الريادية والمتخصصة في إنتاج نبات اللافندر العطري، عن اعتزازها بهذا التكريم الملكي الذي يشكل لها حافزاً للمزيد من العطاء وتحقيق النجاح وتطوير مشروعها، كما يشكل دافعاً للشباب للتوجه نحو تأسيس المزيد من المشاريع الريادية، سواء في المجال السياحي أو الزراعي، ما يشكل بالتالي خدمة وتنمية للمجتمع المحلي ورافداً للاقتصاد الوطني.
ودعت الطيبة، إلى ضرورة التركيز على توجيه الدعم وتوفير المنح والقروض للشباب الرياديين من الجهات المانحة والداعمة، وعقد الورش والندوات والدورات التدريبية للشباب الراغبين في تنفيذ المشاريع في المجالات السياحية والزراعية.
وقال ليث الصمادي، وهو مالك مطاعم سياحية، إن تكريم جلالة الملك له كمستثمر في القطاع السياحي يُعد من أروع اللحظات التي يمكن أن يعيشها أي إنسان، معبراً عن الامتنان لجلالة الملك الذي يُعد تكريمه دعماً قوياً وتحفيزاً للاستمرار في الاستثمار.
وقال الشاب أحمد ربابعة إن تكريمه من جلالة الملك هو تكريم لكل شباب محافظة عجلون الغنية بهذه الطاقات الخلاقة، مشيراً إلى أن جهوده في تدريب وتمكين الشباب تبعث فيه دائماً الفرح والسرور والسعادة، لافتاً إلى أن جلالة الملك هو الحافز والدافع للشباب دوماً للإنجاز والإبداع.
وعبر المهندس فراس مقطش عن اعتزازه بتكريم جلالة الملك له على جهوده وعطائه في مجال التنمية والاستثمار والاهتمام في المجال السياحي داخل المحافظة وخارجها، بما يساهم في تعزيز عملية التنمية.
وقال مدير محمية غابات عجلون، بشير العياصرة، إن التكريم الملكي يُعد عزيزاً وكبيراً للمحمية وكادرها، حيث جاء تقديراً لدورها في تعزيز السياحة البيئية وتقديم خدمات متميزة لزوارها بما يتلاءم مع الحفاظ على البيئة، مؤكداً اعتزاز الجميع بقيادة جلالته الفذة.
وقال رئيس مجلس إدارة مصنع درة عمون للمنتجات الغذائية، المهندس موفق المومني، إن التكريم الملكي يُعد أغلى تكريم ويُعتبر حافزاً على المزيد من الإنجاز، وهو ما يقدره جلالة الملك ويدعو إليه دائماً، مؤكداً أننا نسير معاً من أجل رفعة وازدهار بلدنا.
إلى ذلك، قال رئيس جامعة عجلون الوطنية، الدكتور فراس الهناندة، إن الجامعة استحقت هذا التكريم الملكي تقديراً للدور الريادي الذي تقوم به الجامعة في تنمية المجتمع المحلي، وخدمة قطاع التعليم العالي في المحافظة والوطن، وصولاً إلى النموذج الذي يطمح إليه جلالة الملك.
وأكد الهناندة، أن الجامعة، وبالرغم من قصر عمرها، أثبتت حضوراً متميزاً على الساحة التعليمية، ومواكبة للتقنيات الحديثة وتحسين جودة التعليم، لافتاً إلى استحداث كلية الزراعة بثلاثة تخصصات نوعية جديدة، واستحداث كلية الفنون والتصميم وتخصصات بمختلف المجالات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
وبيّن أن الجامعة أطلقت مبادرة "عجلون أكسجين الأردن" بهدف تسليط الضوء على واقع المحافظة والترويج لها سياحياً وإبراز الفرص الاستثمارية فيها، كما تم توقيع عدة اتفاقيات مع مؤسسات ومنظمات بهدف عقد البرامج التدريبية وورش العمل.
وبيّنت كل من رئيسة جمعية سيدات عجلون الخيرية، ناديا الربضي، ورئيسة جمعية المبدعات، وصال فريحات، أن الدعم الملكي الدائم للجمعيات الخيرية يعزز من دورها في خدمة المجتمعات المحلية ويُعد حافزاً لمزيد من العمل والعطاء، وأكدن فخرهما بهذا التكريم الملكي وتسلم ميدالية اليوبيل الفضي.
وعبر صاحب متحف راسون للتراث عن سعادته واعتزازه بتكريم جلالة الملك له، لافتاً إلى أن هذا التكريم وسام شرف لنا كي نبقى دوماً محافظين على الإرث والتراث الأردني الأصيل للأجيال.
وقالت المكرمة نبيهة السمردلي، وهي رئيسة الهلال الأحمر/ فرع عجلون، إن مكارم وتوجيهات جلالة الملك المتواصلة ودعمه لكل عمل خيري وإنساني وتطوعي يُعتبر أكبر دافع وتشجيع للعمل على تقديم الخدمة لمن هم بحاجة، لافتة إلى أن هذا التكريم مفخرة وحافز لمزيد من العطاء وخدمة المجتمع.
وعبر الشيخ العشائري مازن المومني عن سعادته بهذا التكريم الملكي الذي حظي به لدوره خلال ثلاثين عاماً في العمل الإنساني وإصلاح ذات البين.
يُشار إلى أن جلالة الملك أنعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة عجلون، تقديراً لمساهماتها في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.
والشخصيات والمؤسسات المكرمة بميدالية اليوبيل الفضي في عجلون هي، الشيخ مازن علي المومني، الدكتور محمد علي أبو عبيلة، حسين علي الغرايبة، الأستاذ الدكتور مهند أحمد القضاة، المهندس فراس غالب مقطش، أحمد عبدالقادر الربابعة، فاديه مازن خرفان، مشروع التلفريك، وتسلمها مدير منطقة عجلون التنموية/ الصوان المهندس طارق المعايطة، محمية غابات عجلون الطبيعية، وتسلمها مديرها بشير العياصرة، جامعة عجلون الوطنية، وتسلمها رئيس هيئة المديرين زياد خليفة، كنيسة سيدة الجبل/ عنجرة، وتسلمها الأب خير يسا، لينة وليد الطيبة، مطعم الأكاديمية الملكية لحماية الطبيعة – محمية غابات عجلون، وتسلمها مديره ليث الصمادي، شركة مطاحن أبو نصير، وتسلمها مالكها كمال الزغول، مصنع درة عمون للمنتجات الغذائية، وتسلمها رئيس مجلس الإدارة المهندس موفق المومني، جمعية متحف راسون للتراث الشعبي، وتسلمها رئيسها محمد الشرع، عيسى محمود دويكات، سامر سمير فريحات، ونبيهة فرح السمردلي.
وشمل التكريم أيضا، جمعية عنجرة الخيرية، وتسلمها رئيسها الدكتور عارف الزغول، جمعية المبدعات لدعم الطلبة والمجتمع المحلي، وتسلمتها رئيستها وصال فريحات، جمعية سيدات عجلون، وتسلمتها رئيستها نادية ربضي، الدكتور مصطفى محمد القضاة، صباح محمد بني سلمان، وفتحية موسى مقداد.
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