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ذكرى غالية ومجيدة

10/5/2024 11:37:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تمثل ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود العاشرة لتوليه مقاليد الحكم ذكرى غالية ومصدر فخر واعتزاز لما تحمله من دلالات وأبعاد عميقة في ظل ما يعيشه الشعب السعودي الوفي من وحدة وترابط مع قيادته الرشيدة، وما ينعم به من نماء واستقرار ونهضة في هذا الوطن العزيز.
إن علاقة سيدي خادم الحرمين الشريفين الوثيقة بشعبه تقوم على أسس ثابتة وراسخة لما يتمتع به، رعاه الله، من نظرة ثاقبة وفكر مستنير وعمل جاد ودؤوب في خدمة دينه ووطنه وأمته، يعاضده ساعده الأيمن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد الأمين، حفظه الله، الذي جعل الطموحات والتطلعات تنمو وتتسع وتبلغ آفاقا غير مسبوقة، ليكون هذا الوطن رائدا ومنتجا عبر المنجزات والتحولات والمبادرات والمشاريع العملاقة التي امتدت بالخير والنماء إلى كل المناطق والمدن.
وجاءت هذه البيعة لتبرهن للعالم أن المملكة راسخة الكيان شامخة البنيان متماسكة بين قاعدتها الشعبية الوفية وحكومتها القوية وقيادتها الرشيدة، وهي بذلك تنسجم مع موروثها السياسي العريق، وتؤكد شرعيتها التاريخية المتأصلة في نفوس أبناء بلاد الحرمين، ما يعكس واقعا سعوديا مشرقا بالتلاحم ومتميزا بالثبات والاستقرار.
ويشرفني أن أرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الأصيل، كل التبريكات الصادقة والتهاني القلبية بمناسبة ذكرى البيعة المباركة.
* رئيس مجلس إدارة مجموعة الحديثي العالمية
محمد بن إبراهيم الحديثي

MENAFN05102024000089011017ID1108749847

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