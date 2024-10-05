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عشر مباركات والنعم متواليات

10/5/2024 11:37:04 PM
(MENAFN- Al Watan) اليوم الأحد الذكرى العاشرة لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله تعالى ورعاه، واعتلائه عرش المملكة العربية السعودية، ودائماً ما تمثل هذه الذكرى مصدر أمن واستقرار، بفضل الله سبحانه وتعالى، منذ أول بيعة في الدولة السعودية الثالثة، عند دخول الوالد الموحد جلالة الملك عبدالعزيز العاصمة الحبيبة ((الرياض))، قبل 128 عاماً، وتمت له فيها البيعة، في صبيحة يوم الخامس من شهر شوال عام 1318، وتوالت البيعة من بعده على ستة من أبنائه البررة، وكان تاريخ الثالث من شهر ربيع الآخر عام 1436، تاريخ بيعة والدنا الملك سلمان ملكاً للبلاد، خلفاً لأخيه الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته.
المنصفون فقط وفي أي مكان في العالم يشهدون أن الإنجازات بمختلف أنواعها باتت سمة بارزة في هذا العهد الميمون عهد الملك سلمان، سدده الله سبحانه وتعالى، والعنوان الأبرز هو ((رؤية السعودية 2030))، بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وفقه الله، وأن المملكة ومنذ تسنم خادم الحرمين الشريفين سدة الحكم، وبما من الله عليه من إيمان وصلاح وحكمة وخبرة وحزم وعزم وصدق وإخلاص مستمرة في طريق المجد والعلياء، ولا هدف لقادتها يتقدم على خدمة المواطن والمقيم على ترابها الغالي، وخدمة الإنسان في كل مكان وزمان.
‏مناسبة ذكرى جلوس خادم الحرمين الشريفين، حدث وطني كبير، وفرح شعبي كبير بمليكهم القائد الـسابع للمملكة العربية السعودية، من قدر الله، سبحانه وتعالى، عليه نيل وحمل هذا الشرف العظيم، وقدر عليهم أن يكونوا تحت رعايته وعنايته، كما كان آباؤهم وأجدادهم تحت رعاية والده، فإخوانه من بعده، وكل واحد منهم حكم الناس، واضعاً نصب عينيه القاعدة المشهورة للملك الموحد، رحمه الله رحمة واسعة، ونصها: ((سأجعل منكم شعباً عظيماً، وستستمتعون برفاهية هي أكبر كثيراً من تلك التي عرفها أجدادكم))؛ وهو ما نشاهده بفضل الله، عز وجل، من امتزاج تام لقلوب وعقول الصادقين والمخلصين منهم، حتى صار كلٌ يذكر الآخر بنعم الأمن والأمان، والرخاء والازدهار، في وسط عالم يئن غالب من فيه، من انعدام مسببات السكينة والطمأنينة، والسلامة والنجاة.
أختم بأننا في هذه المناسبة الجليلة، مناسبة البيعة العاشرة، يبرز قول الحق جلت قدرته في الآية رقم 59، من سورة النساء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}، وباللسان السعودية الجامعة أستطيع أن أؤكد أن البيعة ماضية وأن الطاعة مستمرة وأن الكل على العهد والولاء في المنشط والمكره والصغير والكبير يشرفه أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـعاشرة للبيعة المباركة إلى سيدهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سدده الله وقواه، سائلين المولى، عز وجل، أن يحفظ علينا قادتنا ويديم علينا الأمن والأمان والاستقرار والتقدم والرخاء والازدهار.

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