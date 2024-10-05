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عقد من الإنجازات.. عنوان صفحة جديدة في التاريخ السعودي

10/5/2024 11:37:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تتضاعف فرحة السعوديين اليوم بالذكرى العاشرة لبيعة مليكهم المحبوب وقائد مسيرتهم الظافرة، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- والتي تأتي وسط إنجازات غير مسبوقة، حيث تنتقل من نجاح إلى آخر، وتقطع كل يوم خطوات واسعة نحو مراقي التطور وقمم المجد.
هذه الذكرى الحبيبة لنفوس أبناء الشعب السعودي كافة تجسد لديهم أكبر معاني الولاء والانتماء لهذه القيادة الرشيدة، التي أكرم الله -سبحانه وتعالى- بها هذه البلاد المباركة، حيث يتسابقون لتأكيد معاني الولاء والطاعة لولاة الأمر الذين لم يتأخروا في بذل ما يلزم من جهد لأجل ترقية واقعهم وضمان مستقبل أفضل لأجيالهم المقبلة، وهو ما يبدو واضحًا خلال السنوات الماضية من إنجازات يستحيل حصرها في مثل هذه المساحة، ولا يمكن وصفه بالكلمات لأنه أبلغ من كل وصف.. فهو يمثل سلسلة متكاملة من النجاحات التي غطّت كافة المجالات ولم تقتصر على جانب دون غيره.
وقد اعتاد السعوديون خلال هذه الأيام من كل عام على إظهار مشاعرهم الصادقة تجاه قيادتهم، وهو تقليد ينم عن الوفاء والامتنان والولاء، ولعل هذا هو السبب في هذا التلاحم الفريد بين القيادة الكريمة والشعب الوفي الذي يقابل ما يبذله ولاة أمره من جهود بتفعيل قيم الانتماء لهذه البلاد الكريمة، وهي سمة ظلت ملازمة للسعوديين منذ توحيد بلادهم، حيث تملؤهم الثقة في غد مشرق.
وإن كنا سنتحدث عما شهدته المملكة من تطورات خلال السنوات العشر، فلا أعتقد أن المقام يسمح بذكرها، لأنها كانت عنوانًا ببداية صفحة جديدة في تاريخ المملكة، حققت فيها العديد من المكاسب على الصعيدين الداخلي والخارجي، فعلى الصعيد السياسي اتخذت السعودية لنفسها خطا متميزًا باتباع سياسة الدبلوماسية الناعمة التي تحقق الأهداف بسلاسة، مما ساعدها على ترسيخ مكانتها الدولية عبر سلسلة من الأدوات العصرية.
فالمملكة هي رائدة العمل الخيري والإنساني، وتتواصل مساهماتها للدول الشقيقة والصديقة، وكذلك تسهم بصورة كبيرة في قضايا العالم، حيث تتفاعل إيجابًا مع قضايا العالم ومشكلاته الملحة، كل ذلك يحدث وفق القوانين والأعراف الدولية، دون تدخل سالب في شؤون الآخرين.
وحقّقت بلادنا كذلك خلال هذا العهد الزاهر تحت قيادة، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- العديد من المكاسب الاقتصادية، وأنجزت قفزات تنموية هائلة تمثّلت في المشروعات النوعية التي جاءت في سياق رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، وهذه المشروعات يتوقّع أن تؤدي إلى حدوث تغييرات جذرية في بنية المجتمع.
أما التغيير الأكبر فكان على المستوى الاجتماعي، حيث قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في مسيرة التحديث والإصلاح والتطوير، فقد تم منح المرأة مزيدًا من الفرص للانطلاق في مجالات العمل العام والخاص، ضمن إطار ما أقره لها الشرع، وكفلته لها القوانين المستمدة من الشرع الحنيف، كما تزايد الاهتمام بشريحة الشباب التي تشكل غالبية السكان، والتي توليها القيادة جلّ اهتمامها، وتأخذ في الاعتبار مصلحتها عند إقرار كافة القوانين والتشريعات والتوجيهات، إدراكا لحقيقة أنها أمل الأمة وأغلى ما تمتلكه.
وكما أسلفت فإن هذه المساحة لن تكفي لرصد كافة ما تحقق من إنجازات، لكني سأكتفي بالإشارة إلى ما النهضة التشريعية الهائلة التي حققتها السعوديةخلال السنوات الماضية، والتي شملت سن قوانين جديدة وتعديل كثير من القوانين الموجودة، إضافة إلى تطوير المنظومة القضائية عبر تأهيل وتدريب القضاة، وهذه الجهود كان لها دور كبير في تحسين التصنيف المالي للمملكة، ويتوقع أن تسهم كذلك في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يحرصون بطبيعة الحال على العمل في ظل وجود قوانين شفافة وواضحة تضمن حقوق جميع الأطراف.
كل هذه الإنجازات تحققت -بعد توفيق الله- على هدي رؤية المملكة 2030 التي يقف وراءها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، والذي يواصل عمله ليل نهار، فكان نعم السند لوالده وقائده.
وإذا أردنا الحديث عما يميز شخصية الملك سلمان، فهو صاحب الخلق الرفيع، المتمسك بتعاليم الإسلام، المثقف والمحب لأمته العربية، والحريص على مصالح أمته العربية، كما أنه شخصية وفاقية يسعى إلى توحيد المواقف وتحقيق التقارب، إضافة إلى حرصه على لم الشمل وسعيه لتجاوز الخلافات، ولا يربط كل مساعيه الخيّرة ومساعداته الإنسانية بالمواقف السياسية، بل ينطلق من قيمه النبيلة وأخلاقه الرفيعة.
كذلك يبدي حرصًا شديدًا على تفقد أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويسارع إلى نجدة الملهوف ومساعدة الضعيف وإغاثة المحتاج، وما إن تقع كارثة بإحدى الدول حتى يسارع إلى مساعدة شعبها والوقوف إلى جانبها، فاستحق بكل جدارة لقب كبير العرب.
ولأننا نعلم جميعًا حجم الاستهداف والترصد الذي تتعرض له بلادنا من بعض من امتلأت قلوبهم بالمشاعر السالبة، فإن هذه المناسبة الغالية يجدر بنا ألا نتخذها فرصة لإظهار الفرح فقط، رغم أهمية التعبير عن هذه المشاعر، إلا أن فرحنا وسرورنا ينبغي أن يتخذا شكلا عمليًا يتمثل في زيادة التلاحم الداخلي والالتفاف حول قيادتنا، وتعزيز الشعور بالانتماء لهذا الوطن الكريم، وأن يكون كل منا عينًا ساهرة في سبيل ترقية بلاده وصيانة مكتسباتها وتحقيق ما فيه مصلحتها، وبذلك تتحقق أقوى مشاعر الوطنية، وتزداد صلابة.
التهنئة في هذا المقام أرفعها لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وللشعب السعودي النبيل بهذه المناسبة الكريمة، سائلا الله تعالى أن يعيدها علينا أعوامًا مديدة وبلاد الحرمين الشريفين تواصل مسيرتها الظافرة نحو المجد والرفعة.

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