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المملكة بين أمير الأمس وملك اليوم

10/5/2024 11:37:04 PM
(MENAFN- Al Watan) ها نحن نعيش الذكرى العاشرة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتأكد أن هناك الكثير والكثير مما يقال ويكتب ليتناول زوايا متعددة من هذه الذكرى الجليلة فمنهم من سيكتب مقدمة تاريخية لشخصية جلالته والمسؤوليات التي تولاها، ومنهم من سيكتب عن الإنجازات التنموية في (الاقتصاد، التعليم، الصحة...) إضافة إلى المشاريع الكبرى، ومنهم من سيكتب عن التطورات الاجتماعية والثقافية مثل تمكين المرأة وزيادة المشاركة الشبابية في المجتمع إضافة إلى المبادرات الثقافية والفنية التي دعمتها الدولة في عهده الميمون لتعزيز الهوية الوطنية، ومنهم من سيكتب عن السياسة الخارجية من زاوية دولية وأخرى إقليمية، وكيف أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى الاتفاقيات والشراكات الدولية التي أبرمتها المملكة تحت قيادة الملك سلمان، ومنهم من سيكتب عن التحديات التي واجهتها المملكة وكيف تم التعامل معها بمزيج من الحكمة والحزم.
كل هذه الزوايا الواضحة سأتجاوزها لأتحدث عما يعطي تفسيراً لمشاعر أهلي وناسي من بادية وحاضرة، مشاعر وطنية لم يشعروا بها من قبل بهذا الوضوح والتجلي في كل قرية وهجرة، في كل جبل وسهل، في كل بلدة ومدينة كما لو كانوا جزءاً فاعلاً في حركة التاريخ.
لنعد إلى الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي وبالإمكان العودة إلى ما قبل ذلك في تاريخه، لكني من جيل أدرك هذه الفترة وهو صغير، ولأني من النوع الذي لا يكتب إلا عن شيء لامس وجدانه، فقد لامسني في نشأتي التي لم أتجاوز فيها الحلم، جالساً القرفصاء مع أهلي أتابع القناة الأولى تستعرض جولتها في معرض المملكة بين الأمس واليوم، حيث كان الملك سلمان أميراً للرياض وطلبت إذاعة صوت ألمانيا عرض مجموعة من الصور لمدينة الرياض لتعريف الزائرين بالنهضة الحضارية التي شهدتها المدينة، وللنجاح الذي حققه المعرض آنذاك فقد تحولت المسألة من نهضة عاصمة إلى نهضة دولة، فكان ((معرض المملكة بين الأمس واليوم)) شاملاً جوانب كثيرة تشير إلى إرهاصات خاصة بأمير الرياض الذي أصبح ملكاً وربما غفل عنها الكثير، وليركز القارئ معي في أسماء أجنحة المعرض: ((جناح الصحراء، جناح آثار ما قبل وما بعد الإسلام وشمل نموذجاً كاملاً لمدائن صالح... الخ، جناح التراث الشعبي، جناح العلاقات السعودية، الجناح الملكي مشتملاً على مقتنيات المؤسس الملك عبدالعزيز، جناح الرياض الحديثة، جناح الفنون التشكيلية، الجناح الإسلامي، جناح مناطق المملكة المختلفة، جناح رائد الفضاء وقد اشتمل على المقتنيات والملابس والأدوات الشخصية الخاصة برائد الفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، جناح التطور الصناعي، جناح الخطوط السعودية، جناح العرض بأشعة الليزر، مركز التوزيع الإعلامي الذي يختض بتوزيع المطبوعات والنشرات الإعلامية))، وقد كانت التجربة الأولى في كولونيا بألمانيا، ثم الرياض، ثم أقيم في لندن 1986م حيث قام بافتتاحه الملك سلمان عندما كان أميراً للرياض والملك تشارلز عندما كان أمير ويلز، وتجاوز زوار المعرض النصف مليون زائر، ثم باريس، ثم أقيم في القاهرة بحضور الملك سلمان بصفته أميراً للرياض والرئيس المصري حسني مبارك، وبلغ زواره أربعة ملايين زائر، وأخيراً أقيم المعرض بكندا بمونتريال عام 1991م من قبل الملك سلمان أميراً للرياض آنذاك ورئيس مجلس الشيوخ الكندي جاك شاربونو، وتجاوز زوار المعرض النصف مليون زائر.
ما الذي تريد أن تقوله باستعراض تفاصيل ((معرض المملكة بين الأمس واليوم)) الذي قام عليه الملك سلمان بصفته أميراً للرياض قبل أربعين عاماً؟ غريبة عزيزي القارئ أنك لم تلاحظ تفاصيل المعرض التي شرحتها لك، إنها تفاصيل لمعرض متجول في مساحة صغيرة، تمثل إرهاصات نعيشها الآن كواقع على تراب هذا الوطن، خلال عقد واحد من بيعة خادم الحرمين الملك سلمان، إنها تلك الروح السامية لهذا الملك الجليل التي بنت تصوراتها الحداثية لهذا الوطن وطافت بها حول العالم، ثم أمسكت بزمام الحكم فجعلت المعرض المبهر بالصور والمجسمات، واقعاً ينبض بالحياة والناس، فالصورة الفوتوغرافية للمدن والآثار وغيرها مما عرضه الأمير قبل أربعين عاماً أصبحت بعد بيعته هيئات تطوير بميزانيات ضخمة، يكفي أن تكتب هيئة تطوير(.......) وضع في الفراغ ما شئت من اسم مدينة أو محافظة أو آثار تم عرض صورها بالمعرض، حتى قسم رائد الفضاء في المعرض قبل أربعة عقود رأيناه في هذا العهد ماثلاً في مواطنة سعودية (ريانة برناوي) ومواطن سعودي (علي القرني)، المعرض نجح بصور ومجسمات وعرض بالليزر، وقد حوله الملك سلمان على أرض السعودية إلى كرنفال من الواقع الحضاري النابض بالحياة والمنفتح على العالم بثقة القوي الأمين، يشارك فيه كل مواطن على تراب هذا الوطن، من أقصى جبال الريث جنوباً إلى أقصى جبال اللوز شمالاً، من ساحل القطيف شرقاً إلى ساحل جده غرباً، وفي قلب الجغرافيا (الرياض)، وفي قلب التاريخ (سلمان بن عبدالعزيز آل سعود).

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