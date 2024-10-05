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حلم المونديال يقترب

10/5/2024 11:37:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تحظى الرياضة السعودية بدعم كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يشهد، اليوم، احتفاء الوطن بذكرى البيعة العاشرة، وتوليه مقاليد الحكم، ونظرًا للدعم اللا محدود للرياضة السعودية؛ عملت المملكة على أن تقدم ملفًا تاريخيًا للترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وسط متابعة مستمرة من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ويعد ملف المملكة الطموح لاستضافة أكبر نسخة على الإطلاق من تاريخ بطولة كأس العالم يتم تنظيمها في دولة واحدة، وذلك بعد تقديم المملكة لملف الترشح لاستضافة كأس العالم FIFA) 2034) بشكل رسمي في العاصمة الفرنسية باريس.
ويترقب السعوديون الإعلان الرسمي عن استضافة المملكة لمونديال 2034 في ديسمبر المقبل، حينما تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم.
5 مدن

تضمن ملف الترشّح المخطط العام لكأس العالم (FIFA) الذي ستستضيفه المملكة في 5 مدن رئيسة، هي: الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، إضافة إلى نيوم التي تمثّل أحد أهم المشاريع الكبرى لمدن المستقبل في المملكة والعالم بأسره.
15 ملعبا

ستتزين المدن الخمس المستضيفة بـ15 ملعبًا متطورًا، منها 11 ملعبًا جديدًا بالكامل، حيث ستضم الرياض 8 ملاعب مُخصّصة لاستضافة مباريات كأس العالم، بما فيها إستاد الملك سلمان الجديد الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج، الذي من المقرر أن يستضيف المواجهتين الافتتاحية والنهائية للبطولة، على أن يُصبح الإستاد الرئيس الجديد للمنتخب السعودي. وإضافة إلى إستاد الملك سلمان الجديد في العاصمة الرياض، فقد أعُلن عن إنشاء إستاد الأمير محمد بن سلمان في منطقة القدية، الذي يعد تحفة معمارية بمدرجاته الثلاثية والإطلالةً الخلابةً على إحدى قمم جبل طويق، حيث يتميز الإستاد بتصميم مستقبلي مبتكر غير مسبوق عالميًا، وتكتسي معظم مساحات الواجهات الخارجية له بالزجاج الملوَّن وشاشات (LED). ومن الملاعب التي ستضمها الرياض أيضًا ملعب مدينة الملك فهد الرياضية الشهير، الذي سيتم تطويره بأحدث المعايير العالمية، كما سيتم رفع سعته لأكثر من 70 ألف متفرج. أما في جدة، فيتميز إستاد وسط جدة الذي سيتم بناؤه، بتصميمه المعماري المستوحى من التراث المحلي والعمارة الخشبية التقليدية لمنطقة جدة البلد التاريخية، في حين سيُلبي الملعب الساحلي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية احتياجات مجتمع المدينة النابض بالحياة، إضافة إلى جمالية تصميمه الطبيعي المستوحى من الشعاب المرجانية المذهلة في البحر الأحمر. وفي الخبر فسيتربع إستاد أرامكو على شاطئ الخليج العربي، الذي يتسم بتصميم ديناميكي مستوحى من البحر، ويحاكي شكل ((الدوامات)) التي تظهر قبالة الساحل خلال أشهر الصيف، وتشمل العناصر المعمارية للملعب عددًا من الأشرعة المتداخلة والزخارف التي تحاكي شكل الأمواج الطبيعية، بما يتناغم مع البيئة الساحلية المحيطة به على شواطئ المملكة. ويشهد إستاد جامعة الملك خالد بأبها، المستخدم من قبل الجامعة حاليًا، أعمال توسعة مؤقتة لزيادة سعته إلى أكثر من 45 ألف متفرج، بهدف استخدامه لاستضافة مباريات كأس العالم FIFA) 2034)، إضافة إلى ذلك، ستركز عملية التجديد على تحديث البنية التحتية ومراعاة الإرث المستدام للملعب. ومن المنتظر أن يكون إستاد نيوم الملعب الأكثر تميزًا على مستوى العالم، حيث يتواجد على ارتفاع يزيد على 350 مترًا ضمن هيكل ((ذا لاين))، ويوفر تجربة استثنائية وغير مسبوقة لحضور مباريات كرة القدم، وتشمل المصادر الأساسية لإمداد الملعب بالطاقة كلاً من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يعد نقلة نوعية تاريخية على مستوى الملاعب في العالم بأسره. واستثمارًا للمساحة الجغرافية للمملكة واستغلالًا لمناطقها المتنوعة، فإن خطة الاستضافة ستمتد لـ10 مدن داعمة للمدن المضيفة، يتم فيها احتضان بعض معسكرات المنتخبات المشاركة قبيل وأثناء البطولة، حيث تتميز هذه المدن بمناطقها السياحية التي ستمكّن المنتخبات المشاركة والجماهير الحاضرة من استكشاف موروث حضاري للمملكة، وخوض تجارب سياحية مميزة خلال فترة الاستضافة.
230 ألف غرفة

فيما يتعلق بالإقامة يستعرض الملف ما يزيد على 230 ألف غرفة موزعة على المدن المضيفة والمدن الداعمة لكبار الشخصيات، ووفود الاتحاد الدولي والمنتخبات المشاركة والإعلاميين وجماهير البطولة.
132 مقر تدريب

اقترح الملف السعودي 132 مقر تدريب، في 15 مدينة ستستضيف المنتخبات الـ48 المشاركة والوفود المرافقة لها، تشمل 72 ملعبًا مخصصًا للمعسكرات التدريبية، إضافة إلى مقري تدريب مخصصين للحكام. ويقدم ملف الترشح العديد من التفاصيل حول 10 مواقع مختلفة في المدن المضيفة لاستضافة مهرجان المشجعين (FIFA Fan Festival)، حيث سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم باختيار موقع واحد في كل مدينة مضيفة، إذ تشمل قائمة المواقع المقترحة حديقة الملك سلمان في الرياض، المقرر أن تصبح أكبر حديقة حضرية في العالم. وتشمل قائمة المواقع المقترحة الأخرى واجهة جدة البحرية على البحر الأحمر، وساحة البحار في أبها ضمن مشروع وادي أبها، والمرسى ضمن مشروع ذا لاين في نيوم، وحديقة الملك عبدالله بالخبر، ومناطق أخرى تمكن الجماهير من مشاهدة المباريات، وخوض تجارب استثنائية وسط أجواء ترفيهية مميزة على مدار أسابيع البطولة. وتهدف المملكة في حال نيلها حق استضافة كأس العالم 2034، إلى تنظيم نسخة تحتل المرتبة الأولى على قائمة البطولات الرياضية الأكثر مشاهدة في التاريخ، وتوفير تجارب لا تنسى لجميع من سيتواجد على أرض المملكة من منتخبات مشاركة أو جماهير رياضية، تجسد من خلالها أنها وجهة الرياضة والرياضيين الجديدة، ومركزًا إستراتيجيًا دوليًا مهمًا يربط أنحاء العالم كافة.
- 5 مدن رئيسية تستضيف المونديال
- 10 مدن داعمة للمدن المستضيفة
- 15 ملعبًا تحتضن مباريات كأس العالم
- 11 ملعبًا جديدًا استحدثت للمونديال
- 72 ملعبًا مخصصًا لاستضافة المعسكرات
- 132 مقرًا لتدريبات المنتخبات
- 230 ألف غرفة لسكن الوفود
- 10 مواقع في المدن المستضيفة لإقامة مهرجان المشجعين.

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