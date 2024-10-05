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اختفاء القيادات يثير تساؤلات اليمنيين

10/5/2024 11:37:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أثار غياب بعض القيادات الحوثية عن الظهور من فترة طويلة تساؤلات حول مصيرهم، ورفع مستوى التخوف لدى بعض القيادات المدنية والعسكرية من الخروج والمشاركة في بعض المناسبات في العاصمة صنعاء.
الاغتيال والصراعات
وأكد مصدر مطلع في العاصمة صنعاء أن غياب بعض قيادات الحوثيين عن الظهور الإعلامي أو الحضور المباشر في بعض الاحتفالات منذ قرابة السنة جعل الجميع يشعرون بأن هناك أشياء خلف الكواليس غير معروفة، خاصة لبعض القيادات الذين كان من المعتاد ظهورهم الدائم في كل المحافل والمناسبات وأيضًا الظهور الاعلامي، ولذا فان هذا الغياب الطويل يؤكد أن هناك اشياء ومتغيرات حدثت، وبدأ الكثير من المهتمين بطرح الآراء والتساؤلات والتوقعات التي لم تخرج من عدة أسباب متقاربة إما أن يكون الغياب بسبب الاغتيال أو بسبب الهروب للخارج أو لوجود صراعات كبيرة داخل الجماعة، أو إقصاء واستغناء عن البعض منهم.
نهج مكشوف
وبين المصدر أن نهج الحوثيين في هذا الجانب معروف وأصبح مكشوفًا أمام الجميع حيث عرف عنهم التعامل بطرق معروفة وفق توجيهات قيادات الحوثيين بكيفية التعامل مع بعض المواقف ومنها مايلي: إشعار أسرة كل قيادي حوثي عند خبر وفاته أو مقتله عدم إقامة أي مراسم عزاء أمام الناس إلا بإذن الحوثيين، وهناك قيادات تم مقتلهم أو اغتيالهم وتحفظ الحوثيين عليهم وقتًا طويلا، ومن أمثلة ذلك يوسف المداني الذي تحفظ الحوثيين عليه لأكثر من عامين من مقتله، وفي جانب الظهور الإعلامي يروج الحوثيين معلومات لبعض وسائل إعلام غير إعلامهم تنشر أخبار مقتل قيادي حوثي ويحجب من الظهور فعليًا لمدة معينة، وتتجاهل قنوات الحوثيين الإعلامية التعليق على ذلك الخبر، ثم يتم ظهور ذلك الشخص المعني بعد مدة زمنية طويلة من أجل تكذيب تلك الشائعات، وهذه العملية تتعاطى معها وسائل الإعلام الحوثية كاستباق لأي حدث مماثل بمثل هذه الصناعة من الفبركة والخدع المكشوفة.
مستجدات كبيرة
وأوضح المصدر أن هناك مستجدات كبيرة داخل صفوف الحوثيين وهناك أسماء قيادات مفقودة من فترة طويلة لا يعرف مصيرهم الفعلي هل هم أحياء أم تم اغتيالهم أو حبسهم، كثير من الأسئلة حول ذلك، فيما جميع أسر أقاربهم تم أخذ تعهدات عليهم وتهديدات بعدم تناول أي حديث عنهم.
أبرز أسباب غياب القيادات الحوثية عن الظهور
غياب قيادات الحوثي بسبب الاغتيال الهروب للخارج أو السجن.
الصراعات الكبيرة داخل الجماعة. الإقصاء والاستغناء عن خدماتهم.
المنع والحد من ظهورهم الإعلامي.

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