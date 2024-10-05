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غارات إسرائيل بلبنان تقتل مسؤولين في حماس

10/5/2024 11:37:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تبعا لمسيرة إسرائيل التي بدأت توغلا بريا في لبنان ضد جماعة حزب الله المسلحة، ذكرت حركة حماس أن غارة إسرائيلية على مخيم للاجئين في شمال لبنان أسفرت عن مقتل مسؤول الحركة سعيد عطا الله علي وعائلته.
جاءت الغارة بعد يوم من غارة جوية إسرائيلية أخرى قطعت طريقا سريعا رئيسيا يربط لبنان بسوريا، مما خلف حفرتين ضخمتين على جانبي الطريق. في حين قال الجيش الإسرائيلي إن تسعة جنود لقوا حتفهم في الصراع في جنوب لبنان.
وبيّن أن قواته الخاصة نفذت غارات برية ضد البنية التحتية لحزب الله بجنوب لبنان، ودمرت صواريخ ومنصات إطلاق وأبراج مراقبة ومرافق تخزين أسلحة.
استهداف المسؤولين
وذكرت حركة حماس أن أحد أعضائها قُتل بغارة إسرائيلية في منطقة البقاع شرق لبنان.
وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، بأن محمد لويس قتل السبت بهجوم إسرائيلي على قرية فايدة شرق لبنان.
وأعلنت قبل ساعات مقتل عضو آخر في جناحها العسكري وزوجته وابنتيه في مخيم للاجئين الفلسطينيين بشمال لبنان.
وعلى مدى العام الماضي، قتلت إسرائيل عددا من مسؤولي حماس في لبنان.
الغارات البرية
وقال الجيش إن القوات فككت أيضًا أنفاقًا استخدمها حزب الله للاقتراب من الحدود الإسرائيلية.
وقد قُتل نحو 1400 لبناني، بينهم مقاتلون من حزب الله ومدنيون، ونزح نحو 1.2 مليون شخص من منازلهم منذ صعدت إسرائيل ضرباتها في أواخر سبتمبر، بهدف شل حركة حزب الله، ودفعه بعيدا عن الحدود المشتركة بين البلدين. ويوم الثلاثاء، أطلقت إسرائيل ما أسمته ((عملية برية محدودة)) في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي إن تسعة جنود إسرائيليين قتلوا باشتباكات متلاحمة في المنطقة، المليئة بالأسلحة والمتفجرات، خلال الأيام القليلة الماضية.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية في لبنان مناطق مدنية وبنية تحتية، بما في ذلك المستشفيات ومساعدو

الفارون من لبنان
وبيّن مسؤولون لبنانيون أن نحو 375 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا هربا من القصف الإسرائيلي في أقل من أسبوعين.
وقالت وحدة إدارة الأزمات التابعة للحكومة، نقلا عن أرقام من الأمن العام اللبناني، إن 374621 شخصا - مواطنين لبنانيين وسوريين يعيشون في لبنان - عبروا إلى سوريا منذ 23 سبتمبر عندما كثفت إسرائيل حملتها القصف الجوي على لبنان. وواصل آلاف الأشخاص عبور الحدود سيرا على الأقدام عبر معبر المصنع الرئيسي، حتى بعد أن أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى قطع الطريق المؤدي إليه يوم الخميس.
كوريا الجنوبية
من جهة أخرى، وصلت إلى كوريا الجنوبية طائرة عسكرية تقل 97 شخصا من لبنان.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن المجموعة الموجودة على متن الطائرة تضم مواطنين كوريين جنوبيين وأفراد أسرهم.
يوجد نحو 30 كوريا جنوبيا متبقين في لبنان إلى جانب الدبلوماسيين وموظفي السفارة الذين يقيمون هناك.
وقد أصدر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، تعليماته للمسؤولين يوم الأربعاء بإرسال طائرات عسكرية إلى مناطق الصراع في الشرق الأوسط، بعدما دعا إلى اجتماع من أجل مناقشة تأثير القتال المكثف في المنطقة، حيث إن هناك نحو 480 مواطنًا كوريًا جنوبيًا يعيشون في إسرائيل و110 بإيران.

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