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الهلال يحسم الكلاسيكو المثير

10/5/2024 11:37:03 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الهلال سطوته على أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، وسجل انتصاره السادس على التوالي، وعدم تعرضه للخسارة محليا للمباراة الـ50، بتغلبه على مضيفه الأهلي 2 /1، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الجوهرة، في ختام الجولة السادسة للدوري، سجل للزعيم ألكسندر ميتروفيتش ((56، 78 ضربة جزاء))، ولقلعة الكؤوس جابري فيجا ((12))، ليرفع الهلال رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، وبقي الأهلي على 7 نقاط في المركز العاشر متأخرا عن الرائد ومتقدما على العروبة والخليج بفارق الأهداف.

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