الهلال يحسم الكلاسيكو المثير
التاريخ
10/5/2024 11:37:03 PM
(MENAFN
- Al Watan)
واصل الهلال سطوته على أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، وسجل انتصاره السادس على التوالي، وعدم تعرضه للخسارة محليا للمباراة الـ50، بتغلبه على مضيفه الأهلي 2 /1، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الجوهرة، في ختام الجولة السادسة للدوري، سجل للزعيم ألكسندر ميتروفيتش ((56، 78 ضربة جزاء))، ولقلعة الكؤوس جابري فيجا ((12))، ليرفع الهلال رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، وبقي الأهلي على 7 نقاط في المركز العاشر متأخرا عن الرائد ومتقدما على العروبة والخليج بفارق الأهداف.
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