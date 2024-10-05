Sunday, 06 October 2024 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


10 أعوام من الإنجازات لتحقيق رؤية قيادة ووطن طموح

10/5/2024 11:37:02 PM
(MENAFN- Al Watan) يحتفي السعوديون اليوم بالذكرى العاشرة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في 23 يناير عام 2015، ومبايعته ملكا للبلاد، ورائدا لمرحلة جديدة تخوضها السعودية.
ويحتفل الشعب السعودي بـ10 أعوام من العزم والحزم للملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مثلت نقلة نوعية للمملكة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.
9 أعوام صارت خلالها كل نواحي الحياة في السعودیة ورش عمل وبناء، وتمكنت من تجاوز أزمات أمنیة واقتصادیة ومالیة وتنمویة مر بها العالم، قاد خلالها الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود المملكة إلى بر النمو والمستقبل.
وقد حققت المملكة العربية السعودية خلال عام 2020 العديد من الإنجازات العظيمة التي تخدم المواطنين والمقيمين داخل المملكة.
إنجازات عملاقة
منذ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شهدت المملكة العديد من الإنجازات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، التي تعد إنجازات عظيمة وشاملة ومتكاملة، إذ تسهم في بناء وتنمية الوطن، مما جعل المملكة من الدول المتقدمة في العالم، بعدما رسم جلالته مستقبل المملكة، وأشرف بنفسه على تنفيذ رؤيته الطموحة 2030، وإحداث تحول إيجابي كبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
التوازن المالي والإصلاحات الاجتماعية
تم إقرار هذا البرنامج بهدف تحقيق التوازن المالي، وإيجاد آلية للتخطيط المالي من أجل استدامة الوضع المالي للمملكة.
وفي ظل قيادة الملك سلمان، حصلت المرأة على حق المشاركة في الانتخابات وقيادة السيارة. كما عمل على توفير فرص العمل للنساء، وتشجيعهن على تولي المناصب الإدارية العليا.
وتشهد المملكة في عهد الملك سلمان، عهد الاستدامة والنمو والتطور، قفزات كبيرة وخطوات غير مسبوقة في جميع المجالات داخليًا وخارجيًا، رسمت ملامح المملكة، وأرست دعائم مكانتها السياسية والاقتصادية والثقافية، ورسخت دورها المؤثر في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة، جعلتها ضمن أقوى 20 اقتصادًا على مستوى العالم.
دعم وتمكين الشباب
ومن أهم إنجازات عهد الملك سلمان تمكين الشباب السعودي في بيئات العمل وفق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني، للسماح لهم بإثبات أنفسهم في مختلف المجالات، وإشراكهم في صنع القرار وتصميم البرامج وتنفيذ السياسات، لإيجاد مجتمع عمل آمن ومستقر.
القيادة الإقليمية
وفي عهد الملك سلمان كان للسعودية دور بارز مكنها من إدارة المنطقة بحكمة، وهو ما جنب المملكة محاولات التغلغل وخلق الفوضى. كما سعت المملكة إلى مساعدة الدول العربية الشقيقة، بما في ذلك دعم دولة السودان في أزماتها، ومحاولة إعادة سوريا إلى هويتها العربية بعد انتهاكها.
رؤية المملكة 2030
أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اهتماما كبيرا برؤية 2030، إذ قال: ((تعد خارطة طريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الطموح)).
وقد أسهمت الرؤية خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على مستويات عدة، أبرزها تحسين الخدمات الحكومية، ورفع نسبة التملك في قطاع الإسكان، وتطوير قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة، فضلا عن جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تمكين المرأة، وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل.
برنامج التحول الوطني 2030
انطلق هذا البرنامج بالكثير من المشاريع، تمثلت في توسعة الحرم المكي، وتحديث صناعة البتروكيماويات، وإنشاء متحف العلوم والتقنية في الإسلام، وتطوير مطار الملك محمد بن عبد العزيز، وغيرها.
وحقق الملك سلمان العديد من الإنجازات في مجال التعليم من خلال رفع جودة التعليم، وتطوير الجامعات السعودية، وتطوير البحث العلمي، والعديد من الأعمال الأخرى.
كما أنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الدول الفقيرة التي تعاني الكوارث.
وحققت المملكة المركز الأول عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال ومؤشر الاستقرار الاقتصادي الكلي، حيث بدأت عدم الاعتماد على مصادر النفط فقط، ما أدى إلى زيادة النمو الاقتصادي.
كما تم افتتاح العديد من المشاريع الطبية، مثل مركز الملك عبدالله الدولي للأبحاث الطبية، ومستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال.
الإنجازات التعليمية
شهد التعليم في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز نقلة نوعية في هيكلة المؤسسات التعليمية السعودية، بعد دمج التعليم الجامعي والتعليم العام في وزارة واحدة، وهو مشروع لتنمية الإبداع والتميز لأعضاء هيئة التدريس، ودعم مراكز التميز العلمي والبحثي داخل الجامعات، والإسهام في دعم الجمعيات العلمية.
وجاء برنامج ((وظيفتك وبعثتك)) لضمان الابتعاث إلى جامعات مرموقة في الدول المتقدمة ضمن ضوابط محددة بالتعاقد مع مؤسسات حكومية عدة من أجل ضمان حصول المبتعث على فرصة عمل بعد عودته. كما سعت الوزارة إلى تعزيز خدمة البحث العلمي من خلال تطوير مراكز البحث العلمي والحدائق العلمية والحدائق التقنية وحاضناتها، إلى جانب التوسع في إنشاء وصيانة المباني التعليمية، بالإضافة إلى تطوير التعليم في الجامعات الأهلية تجسيدا لسياسات الوزارة، وتعزيزا لإسهام التعليم الأهلي في تحقيق التنمية.
الإنجازات الصحية
وقد قدم الملك سلمان خلال فترة حكمه دعما غير محدود لقطاع الصحة من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين السعوديين، بينما عملت وزارة الصحة على زيادة عدد أسرة المستشفيات، وتدشين العيادات المتنقلة، وزيادة عدد مراكز القلب، لتصبح المملكة الآن من بين أفضل 24 دولة في الرعاية التخصصية، كما أنها الرائدة عربيا.
واهتمت الوزارة بتسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال تطبيقات عدة، منها تقديم طلبات خدمات المواعيد لتقليل الازدحام في حالات الطوارئ، ورفع كفاءة استخدام غرف العمليات، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الأداء الصحي من خلال متابعة أكثر من 40 مؤشر أداء ضمن سبعة محاور علاجية بالمستشفيات، بهدف رفع مستويات الإنتاجية وجودة الأداء في الخدمات الصحية بالمستشفيات. كما تسعى الوزارة إلى توفير التأمين لكل المواطنين خلال 4-5 سنوات تماشيا مع رؤية 2030. وتتماشى هذه الخطوات مع الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية بالمستشفيات الكبرى.
توسعة الحرمين الشريفين
انطلقت جهود الملك سلمان في توسعة الحرمين الشريفين من التوسعة الكبرى التي بدأت على يد الملك السابق عبدالله، وأكملها الملك سلمان، الذي أضاف أيضا خمسة مشاريع جديدة من التوسعة الثالثة للمسجد الحرام، لاستيعاب مليوني مصلٍ. وشملت هذه التوسعة تطوير نهاية الطرق والجسور والساحات ومدرجات الطواف، مما زاد الطاقة الاستيعابية من 19 ألف مصلٍ في الساعة إلى 30 ألفا، بينما يصل عدد الطائفين في الأدوار المختلفة إلى 107 آلاف مصلٍ. كما تم ابتكار أبواب زجاجية إلكترونية بنقوش جميلة من الذهب الخالص، وزود المسجد بأنظمة صوتية متطورة وإنذار حريق ومراقبة ونظافة.
وتم العمل أيضا على تطوير محطات النقل والجسور المؤدية إلى الحرم، بما في ذلك تطوير الطريق الدائري المحيط بالمسجد الحرام، وتجديد بنيته التحتية.
وعلى صعيد المسجد النبوي الشريف، تعمل المملكة على تنفيذ مشروع توسعة المسجد وساحاته، لزيادة طاقته الاستيعابية من أجل توفير الراحة للزائرين. كما شهدت المشاعر المقدسة في منى وعرفة ومزدلفة مشاريع تطويرية، لتسهيل أمور الحجاج، شملت تطوير المخيمات، وتهيئة أماكن نزول الحجاج في مزدلفة، وإنشاء نفق خدمة تحت الأرض من عرفات مرورا بمزدلفة إلى مرفق الجمرات، وآخر يربط الجمرات بالمسجد الحرام، بالإضافة إلى تظليل الممرات.
جهود في خدمة الإسلام
وتتجلى جهود الملك سلمان في خدمة الإسلام بجهوده الكبيرة في العديد من المجالات، مثل حرصه على حفظ ونشر القرآن الكريم، وإسهاماته المستمرة في افتتاح العديد من المشاريع الحيوية، وجمع التبرعات، وبناء المراكز الإسلامية والمعاهد الدينية، مثل مركز الملك سلمان في سراييفو، وافتتاح مسجد الملك فهد بن عبد العزيز في جبل طارق، وكذلك المبادرة المتمثلة في إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ودعمه السخي له من أجل مساعدة الشعوب العربية والإسلامية المحتاجة.
فلسطين والقدس
كما أن فلسطين والقدس حاضرتان دائما في قلب الملك سلمان، وجهوده في هذا المسار تنبع من قناعته بأن قضية فلسطين من أولوياته، إذ تبرع لدعم شعب فلسطين والسعي لإنهاء القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، وتوجت جهوده بإعادة فتح المسجد الأقصى، وإلغاء القيود المفروضة على مصليه. كما تؤكد المملكة في المحافل الدولية أهمية القضية الفلسطينية، وأن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. كما يدعم الملك سلمان كل تحرك في مصلحة القضية الفلسطينية، ويرأس اللجان الشعبية المعنية بها في المملكة العربية السعودية، ولا يتوقف في أي مناسبة تتعلق بالقضية عن الإشارة إلى الحقوق المغتصبة من قِبل الصهاينة، فالقضية الفلسطينية هي القضية العربية الأولى.
معالم مستقبلية صممها الملك سلمان
- إطلاق برنامج التحول الوطني 2020
- إطلاق برنامج التوازن المالي 2020
- الإصلاحات الاجتماعية وتمكين المرأة
- دعم وتمكين الشباب
- القيادة الإقليمية
- إدارة أزمة كورونا
- رؤية 2030
- إطلاق برنامج التحول الوطني 2030
- الإنجازات التعليمية
- الإنجازات الصحية
- توسعة الحرمين الشريفين
- جهود في خدمة الإسلام
- إطلاق برنامج التحول الوطني 2020
إنجازات سعودية في 2024
- %63 ارتفاع معدل تملك المساكن
- 56 ألف عقد للمنتجات السكنية خلال النصف الأول
- 8 مواقع تراثية تم تسجيلها في قائمة يونسكو بحلول عام 2024
- 659 موقعا تراثيا رممت في الربع الثاني من العام نفسه
- 6.9 مليارات ريال وفورات الحكومة الرقمية السعودية
- %28 نمو المنظمات غير الربحية
- 20.4 مليار ريال قيمة مشاريع الصناعة الوطنية
- 2647 رخص المنشآت الصناعية الصادرة
- %22.7 زيارة الأصول المالية الرئيسية من الناتج المحلي الإجمالي
- %83.9 ارتفاع في القيمة السوقية للأسهم
- 9.25 مليارات ريال عوائد التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص
- 114 ميدالية وجائزة للسعودية في مسابقات طلابية عالمية
- %35.4 نسبة مشاركة النساء في سوق العمل
- %96 تغطية الخدمات الصحية في 2023
- %92 جاهزية المناطق الصحية في 2024
مشاريع كبرى للرياض بتكلفة 86 مليار ريال
- مشروع حديقة الملك سلمان
- مشروع الرياض الخضراء
- مشروع المسار الرياضي
- مشروع الرياض آرت
مشاريع تحمل اسم الملك سلمان
- حديقة الملك سلمان (أكبر حديقة في العالم)
- مركز الملك سلمان الاجتماعي
- جامع الملك سلمان في بوابة الدرعية
- جامعة الملك سلمان في بوابة الدرعية
- مطار الملك سلمان في الرياض
- مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية بالشرقية
- مشروع الملك سلمان لتوسعة قباء
- مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)
- مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

MENAFN05102024000089011017ID1108749836

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث