البريد ينفي الشراكة مع باي سكاي للحصول على رخصة بنك رقمي

MENAFN - Al-Borsa News) نفى البريد المصري وجود أي شراكة أو تعاون مع شركة باي سكاي ((PaySky)) للحصول على رخصة بنك رقمي، مؤكدًا عدم وجود أي تعاون من أي نوع خلال الفترة المقبلة.

وأهاب البريد المصري -في بيان- بوسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة في الأخبار المتعلقة به.

موضوعاتالاتصالات: الانتهاء من إنشاء 23 مركز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات “الاتصالات” تخطط لإطلاق حاضنة أعمال للذكاء الاصطناعى العام المقبل “الاتصالات” و”قطاع الأعمال” تبحثان تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات“ERP”

الجدير بالذكر أن عددًا من المواقع الإخبارية تداولت تصريحات منسوبة لأحد مسؤولي شركة باي سكاي عن الدخول في شراكة مع البريد المصري للحصول على رخصة بنك رقمي خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من تجهيز المستندات المطلوبة بحلول ديسمبر المقبل تمهيدا للتقدم بها إلى البنك المركزي المصري؛ الأمر الذي نفاه مصدر مسئول بالبريد المصري -جملة وتفصيلًا- مؤكدًا أن ما ورد من تصريحات لا يمت للحقيقة بأي صلة.

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