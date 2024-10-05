البريد ينفي الشراكة مع باي سكاي للحصول على رخصة بنك رقمي

(MENAFN
- Al-Borsa News) نفى البريد المصري وجود أي شراكة أو تعاون مع شركة باي سكاي ((PaySky)) للحصول على رخصة بنك رقمي، مؤكدًا عدم وجود أي تعاون من أي نوع خلال الفترة المقبلة.
وأهاب البريد المصري -في بيان- بوسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة به.
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الجدير بالذكر أن عددًا من المواقع الإخبارية تداولت تصريحات منسوبة لأحد مسؤولي شركة باي سكاي عن الدخول في شراكة مع البريد المصري للحصول على رخصة بنك رقمي خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من تجهيز المستندات المطلوبة بحلول ديسمبر المقبل تمهيدا للتقدم بها إلى البنك المركزي المصري؛ الأمر الذي نفاه مصدر مسئول بالبريد المصري -جملة وتفصيلًا- مؤكدًا أن ما ورد من تصريحات لا يمت للحقيقة بأي صلة.
المصدر:
MENAFN05102024000202011048ID1108749835
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