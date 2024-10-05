وزيرة الخزانة البريطانية تعيد النظر في ضرائب شركات الأسهم الخاصة

MENAFN - Al-Borsa News) لا تزال وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، تنوي تعديل قوانين الإعفاء الضريبي الممنوحة لشركات الأسهم الخاصة، لكنها تراجع حالياً نهجها بهدف زيادة الإيرادات المحتملة، وفقاً لشخص مطلع على سياساتها.

تهدف حكومة حزب العمال البريطانية إلى سد ثغرة تتعلق بالفائدة المحمولة، وهي حصة مديري الصناديق من أرباح مبيعات الأصول، لكن تحليل داخلي لوزارة الخزانة يظهر أن ذلك قد يكلف الوزارة أموالاً، بدلاً من زيادتها، بحسب الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسألة لم تُعلن بعد.

موضوعات“نيويورك تايمز” ترصد تأثيرات صراع الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي بعد عام على 7 أكتوبر مبيعات الألماس المتوقعة في أنجولا تصل إلى 21.6 مليون دولار في المزاد القادم صندوق الاستثمارات السعودي يدرس زيادة حصصه في شركات الألعاب اليابانية

وأكد هذا الشخص أن ريفز كانت تخطط منذ البداية لدراسة تفاصيل السياسة عند توليها المنصب، وبالتالي لا تمثل هذه المراجعة تغييراً لموقفها.

بموجب القواعد الحالية، تخضع الفائدة المحمولة لضريبة قدرها 28% كضريبة أرباح رأسمالية، بدلاً من خضوعها لسقف ضريبة الدخل البالغ 45%.

وكان حزب العمال قد أشار إلى أن هذه التعديلات ستسهم في زيادة الإيرادات بمقدار 560 مليون جنيه إسترليني (734 مليون دولار).

ومع ذلك، أفادت صحيفة“التايمز” سابقاً أن هذه الخطوة قد تكلف وزارة الخزانة في النهاية ما يصل إلى 350 مليون جنيه إسترليني سنوياً، استناداً إلى تحليل الوزارة الذي يظهر أن هذا الاقتراح قد يؤدي إلى مغادرة كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الأسهم الخاصة.

تستعد الوزيرة البريطانية لتقديم أول ميزانية لها منذ تولي حزب العمال السلطة، محذرة من تحديات صعبة تواجه البلاد، مثل ارتفاع الديون والضغط على الخدمات العامة وارتفاع معدلات الضرائب.

وبينما يرحب قطاع الأسهم الخاصة بإعادة النظر في السياسة الضريبية، تظل الشكوك قائمة حول قدرة ريفز على استخدام واحدة من الأدوات القليلة المتاحة أمامها لزيادة الإيرادات.

تعهد حزب العمال بعدم زيادة عدد من الضرائب الكبيرة التي تدر إيرادات ضخمة، بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وبدلاً من ذلك، اتجه إلى استكشاف سلسلة من التعديلات على قواعد الاستثمار لتوليد مزيد من الأموال.

كذلك، أفادت تقارير بأن ريفز تفكر بالفعل في تخفيف التغييرات المقترحة على نظام“غير المقيمين” في بريطانيا بعد ردود فعل قوية ضدها.

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