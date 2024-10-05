الاتصالات تخطط لإطلاق حاضنة أعمال للذكاء الاصطناعى العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور عمرو طلعت، وزير
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تخطط لإطلاق حاضنة أعمال متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى مطلع العام المقبل.
وأضاف طلعت، أن حاضنة الأعمال الجديدة سوف تعمل على تقديم الإرشاد التقنى، وتوفير الموارد الحوسبية لكى تتمكن من مساعدة الشركات الناشئة.
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وأوضح طلعت، خلال مؤتمر“تكنى ساميت 2024” المقام فى مكتبة الأسكندرية، أن وزارة الاتصالات تعمل على التوسع فى مساندة رواد الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال إطلاق مجموعة من حاضنات الأعمال.
وقال إن الوزارة لديها حاضنة أعمال بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى تهدف إلى بناء منظومات وتطبيقات لتقديم خدمات حكومية للمواطنين، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال، ومن المخطط استضافة أول دفعة من الشركات الراغبة فى بناء التطبيقات الرقمية لتقديم خدمات للمواطنين، وذلك مطلع العام المقبل.
وأضاف أن“الاتصالات” أطلقت عام 2020 مراكز لرعاية الإبداع فى 23 محافظة، على أن يتم استكمال باقى المحافظات عام 2025.
وأشار إلى أن الجيل الثانى من مبادرة مراكز إبداع مصر الرقمية هى الحاضنات المتخصصة، وتقوم فكرتها على إنشاء مركز فى تخصص معين من تكنولوجيا المعلومات ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا النشاط ويتمثل الدعم فى تقديم الشركات الناشئة إلى الشركات العالمية، وتوفر مدربين ومرشدين متخصصين فى نفس المجال، والعنصر الثانى فى دعم الشركات الناشئة هو تقديم مجموعة من الأدوات عالية التقنية التى يصعب على الشركات الناشئة أن تحصل عليها بمفردها.
وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل على دعم رواد الأعمال المصريين فى مختلف المحافظات، موضحًا أن الغرفة لديها علاقات قوية مع الجهات المانحة وأبرزها الاتحاد الأوروبى حيث استطاعت توفير نحو 80 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة العاملة فى قطاع التكنولوجيا.
وأضاف أن الاتحاد يتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط لربط الشركات الناشئة المصرية بنظيرتها مع الشركات فى الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الاتحاد لا يقدم دعمًا ماديًا فقط بل أيضًا دعمًا معنويًا بالإضافة إلى خدمات التسويق.
وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرفة استطاعت خلال الفترة الماضية دعم أكثر من 198 شركة ناشئة مصرية فى عدد من المعارض المختلفة.
وأضاف أن الغرفة تستهدف اختيار 5 شركات ناشئة من الشركات المشاركة فى مؤتمر“تكنى ساميت 2024” للمشاركة بمؤتمر فى البرتغال خلال شهر نوفمبر المقبل.
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