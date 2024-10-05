الاتصالات تخطط لإطلاق حاضنة أعمال للذكاء الاصطناعى العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عمرو طلعت، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تخطط لإطلاق حاضنة أعمال متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعى مطلع العام المقبل.

وأضاف طلعت، أن حاضنة الأعمال الجديدة سوف تعمل على تقديم الإرشاد التقنى، وتوفير الموارد الحوسبية لكى تتمكن من مساعدة الشركات الناشئة.

موضوعاتالبريد ينفي الشراكة مع“باي سكاي” للحصول على رخصة بنك رقمي الاتصالات: الانتهاء من إنشاء 23 مركز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات “الاتصالات” و”قطاع الأعمال” تبحثان تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات“ERP”

وأوضح طلعت، خلال مؤتمر“تكنى ساميت 2024” المقام فى مكتبة الأسكندرية، أن وزارة الاتصالات تعمل على التوسع فى مساندة رواد الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال إطلاق مجموعة من حاضنات الأعمال.

وقال إن الوزارة لديها حاضنة أعمال بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى تهدف إلى بناء منظومات وتطبيقات لتقديم خدمات حكومية للمواطنين، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال، ومن المخطط استضافة أول دفعة من الشركات الراغبة فى بناء التطبيقات الرقمية لتقديم خدمات للمواطنين، وذلك مطلع العام المقبل.

وأضاف أن“الاتصالات” أطلقت عام 2020 مراكز لرعاية الإبداع فى 23 محافظة، على أن يتم استكمال باقى المحافظات عام 2025.

وأشار إلى أن الجيل الثانى من مبادرة مراكز إبداع مصر الرقمية هى الحاضنات المتخصصة، وتقوم فكرتها على إنشاء مركز فى تخصص معين من تكنولوجيا المعلومات ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى هذا النشاط ويتمثل الدعم فى تقديم الشركات الناشئة إلى الشركات العالمية، وتوفر مدربين ومرشدين متخصصين فى نفس المجال، والعنصر الثانى فى دعم الشركات الناشئة هو تقديم مجموعة من الأدوات عالية التقنية التى يصعب على الشركات الناشئة أن تحصل عليها بمفردها.

وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل على دعم رواد الأعمال المصريين فى مختلف المحافظات، موضحًا أن الغرفة لديها علاقات قوية مع الجهات المانحة وأبرزها الاتحاد الأوروبى حيث استطاعت توفير نحو 80 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة العاملة فى قطاع التكنولوجيا.

وأضاف أن الاتحاد يتعاون مع اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط لربط الشركات الناشئة المصرية بنظيرتها مع الشركات فى الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الاتحاد لا يقدم دعمًا ماديًا فقط بل أيضًا دعمًا معنويًا بالإضافة إلى خدمات التسويق.

وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرفة استطاعت خلال الفترة الماضية دعم أكثر من 198 شركة ناشئة مصرية فى عدد من المعارض المختلفة.

وأضاف أن الغرفة تستهدف اختيار 5 شركات ناشئة من الشركات المشاركة فى مؤتمر“تكنى ساميت 2024” للمشاركة بمؤتمر فى البرتغال خلال شهر نوفمبر المقبل.