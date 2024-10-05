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ضمان العيوب في تطبيقات الذكاء الاصطناعي

10/5/2024 8:10:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬عصر‭ ‬تتسارع‭ ‬فيه‭ ‬وتيرة‭ ‬التقدّم‭ ‬التكنولوجيّ،‭ ‬تلعب‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعيّ‭ ‬أدوارًا‭ ‬محوريّة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الذاتيّة‭ ‬للسيارات‭ ‬وانتهاء‭ ‬بالتجارة‭ ‬الإلكترونيّة‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬يثير‭ ‬استخدامها‭ ‬تساؤلات‭ ‬جوهريّة‭ ‬حول‭ ‬المسؤوليّة‭ ‬عن‭ ‬الأخطاء‭ ‬والأضرار‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنجم‭ ‬عنها،‭ ‬وخاصّة‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬وجود‭ ‬عيوب‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬سلامة‭ ‬المستخدمين‭ ‬وأمانهم‭.‬

وتواجه‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعيّ‭ ‬تحدّيات‭ ‬فريدة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بضمان‭ ‬العيوب،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنشأ‭ ‬فيها‭ ‬أخطاء‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬أو‭ ‬البرمجة‭ ‬قد‭ ‬تلحق‭ ‬الضرر‭ ‬بالمستخدمين‭. ‬ففي‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬حادث‭ ‬بوساطة‭ ‬مركبة‭ ‬ذاتيّة‭ ‬القيادة،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬تبرز‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬من‭ ‬يتحمّل‭ ‬المسؤوليّة،‭ ‬أهو‭ ‬مالك‭ ‬المركبة،‭ ‬أم‭ ‬الشركة‭ ‬المصنِّعة،‭ ‬أم‭ ‬المطوّرون‭ ‬المسؤولون‭ ‬عن‭ ‬برمجيّات‭ ‬القيادة‭ ‬الذاتيّة؟

وتمتدّ‭ ‬هذه‭ ‬التساؤلات‭ ‬إلى‭ ‬المجال‭ ‬الماليّ؛‭ ‬إذْ‭ ‬قد‭ ‬يؤدّي‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬أو‭ ‬تجارة‭ ‬الروبوت‭ ‬إلى‭ ‬اختيار‭ ‬الفائز‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬مزاد،‭ ‬أو‭ ‬إجراء‭ ‬عمليّات‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬بأسعار‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬تلحق‭ ‬غبنًا‭ ‬بالمستثمر‭. ‬فمن‭ ‬يتحمّل‭ ‬المسؤوليّة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات؟

من‭ ‬الممكن‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬التساؤلات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستكشاف‭ ‬الفقهيّ‭ ‬لمفهوم‭ ‬‮«‬جنايات‭ ‬العَجْمَاءُ‭ ‬جُبارٌ‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬الضرر‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬كائن‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬عقليًّا‭ ‬على‭ ‬تحّمل‭ ‬المسؤوليّة،‭ ‬كالحيوانات‭ ‬أو‭ ‬الآلات‭ ‬أو‭ ‬التطبيقات‭. ‬فوفقًا‭ ‬لهذا‭ ‬المفهوم،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تحميل‭ ‬الآلة‭ ‬أو‭ ‬تطبيق‭ ‬المسؤولية‭ ‬مباشرة،‭ ‬ما‭ ‬يطرح‭ ‬تحدّيات‭ ‬حول‭ ‬كيفيّة‭ ‬تعويض‭ ‬الضرر‭ ‬الناتج‭ ‬عنها‭.‬

وتختلف‭ ‬المدارس‭ ‬الفقهيّة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬من‭ ‬يتحمّل‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬عيوب‭ ‬تؤدّي‭ ‬إلى‭ ‬الضرر‭. ‬كما‭ ‬يرى‭ ‬بعضها‭ ‬أنّ‭ ‬وجود‭ ‬العيب‭ ‬وحده‭ ‬لا‭ ‬يكفي‭ ‬لإلغاء‭ ‬العقد‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يصاحبه‭ ‬تغرير،‭ ‬بينما‭ ‬ترى‭ ‬مدارس‭ ‬أخرى‭ ‬أنّ‭ ‬وجود‭ ‬العيب‭ ‬يعطي‭ ‬المتضرّرَ‭ ‬الحقَّ‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬العقد،‭ ‬سواء‭ ‬صاحبه‭ ‬تغرير‭ ‬أم‭ ‬لا‭.‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬التقدّم‭ ‬المتسارع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعيّ،‭ ‬تبرز‭ ‬الحاجة‭ ‬الماسّة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬إطار‭ ‬قانونيّ‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬تأصيل‭ ‬فقهيّ،‭ ‬يتناول‭ ‬مسألةَ‭ ‬العيوبِ‭ ‬والمسؤوليّة‭ ‬بشكلٍ‭ ‬يضمن‭ ‬حقوقَ‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنيّة‭. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬تحديدات‭ ‬واضحةً‭ ‬للمسؤوليّات‭ ‬وآليّاتٍ‭ ‬فعّالة‭ ‬للتعويض‭ ‬عن‭ ‬الأضرار،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬والإنصاف‭ ‬ويعزّز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعيّ‭.‬


محاضر‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الماليّة‭ ‬والمصرفيّة‭ ‬BIBF

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